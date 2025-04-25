eventClosed

St Jude ALSAC Silent Auction

15350 Weir St, Omaha, NE 68137, USA

Quasar Golden Ticket item
Quasar Golden Ticket
$100

The Quasar Golden Ticket is valued at $400. This allows the recipient to enter the drive-in with a full carload all season. A certificate has been pre-arranged and can be picked up at Quasar Drive-In. Donated by Jeff Karls.
Chefman Craftbrew Espresso Machine item
Chefman Craftbrew Espresso Machine
$50

Chefman CraftBrew Espresso Machine, 15 Bar Pump Digital Coffee Maker with Steam Rod for Lattes and Cappuccino, valued at nearly $100. Uses ground coffee. Donated by Hy-Vee.
Custom Made St. Jude Cornhole Game item
Custom Made St. Jude Cornhole Game
$75

This custom made backyard Cornhole game is hand-made. The artwork came from a St. Jude Children’s Research Hospital picture. Bags included. Donated by Craig & Victoria Wolfe.
Hand Painting of Lake Zorinsky item
Hand Painting of Lake Zorinsky
$45

Beautifully, hand painted picture of Lake Zorinsky. Picture size: Frame size: 18" x 15.5" Hand painted by St. Jude Hero, Constance Anne.
Framed Gold Angel item
Framed Gold Angel
$25

Art Angel (with white background). Handmade vintage glass beads from Czech Republic. Sterling Silver genuine Swarovski Crystal Vintage Sugar Beads. 9.5”x12” frame. Donated by Constance Anne.
Framed Purple Angel Art item
Framed Purple Angel Art
$25

Handmade Glass Beads from Murano, Italy. Genuine Swarovski Crystal Semi-Precious Lapis Nuggets. 8”x8” frame. Donated by Constance Anne.
Framed Orange Angel Art item
Framed Orange Angel Art
$25

Handmade Glass Beads from Murano, Italy w/ 24kt Gold Foil. Genuine Swarovski and Genuine Vintage Swarovski Crystals. 8”x8” frame. Donated by Constance Anne.
Men's Care Basket item
Men's Care Basket
$40

Men's Care Basket. CREW Travel Kit, Bright Moment Special Gift Set, Sports Clip MVP Haircut. Donated by SportClips.
Family Pool Basket item
Family Pool Basket
$35

Take the family to the pool and be prepared! Basket includes Tote, sunscreen, picnic dinnerware set, beach towels, water balloons, bubble machine & beach ball. Donated by Target.
4th of July Basket item
4th of July Basket
$35

Everything you need to help celebrate the 4th! Red, White & Blue Star Candles, plates, napkins, cups, popcorn buckets, Hershey’s S'mores Kit, various snacks and decorations. Donated by Target.
Crocheted Spider w/ Web item
Crocheted Spider w/ Web
$25

Colorful, Hand-Crocheted Spider with Web. Donated by Ashley Bahr.
Rugby Ball w/ Scheels Gift Card item
Rugby Ball w/ Scheels Gift Card
$35

2023 World Police & Fire Games Gilbert Rugby Ball and $50 Scheels Gift Card. Donated by St. Jude Hero Constance Anne.
Crocheted Baby Blanket item
Crocheted Baby Blanket
$10

Crocheted Baby Blanket 34"x30". Donated by Ashley Bahr.
Vala’s Pumpkin Patch Day Passes #1 item
Vala’s Pumpkin Patch Day Passes #1
$50

Three Vala’s Pumpkin Patch Day Passes.
Vala’s Pumpkin Patch Day Passes #2 item
Vala’s Pumpkin Patch Day Passes #2
$50

Three Vala’s Pumpkin Patch Day Passes.
Yeti Rambler 30 Ounce Traveler Mug 1 item
Yeti Rambler 30 Ounce Traveler Mug 1
$15

Yeti Rambler 30 Ounce Traveler Mug. Donated by Westlake Ace Hardware.
Yeti Rambler 30 Ounce Traveler Mug 2 item
Yeti Rambler 30 Ounce Traveler Mug 2
$15

Yeti Rambler 30 Ounce Traveler Mug. Donated by Westlake Ace Hardware
Scheels $50 Gift Card item
Scheels $50 Gift Card
$25

$50 Scheels Gift Card. Donated by Scheels.

