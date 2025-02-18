Hosted by

St. Louis Earth Day Festival Silent Auction

Better Life Home Cleaning Gift Card item
Better Life Home Cleaning Gift Card
$200

Starting bid

A $500 gift card for a cleaning from Better Life Home Cleaning. https://betterlifemaids.com/
St Louis CITY SC Basket item
St Louis CITY SC Basket
$460

Starting bid

St Louis CITY SC Basket includes 2 Tickets for our May 14th match against Sporting KC, 2025 Mini MLS Ball Signed by Cedric Teuchert, St Louis CITY SC Inaugural Season Soccer Bible, St Louis CITY SC Sticker, St Louis CITY SC Keychain, St Louis CITY SC Lapel Pin, St Louis CITY SC Lanyard, St Louis CITY SC Stress ball, St Louis CITY SC Mug, St Louis CITY SC Pen, St Louis CITY SC Metal License Plate Frame, St Louis CITY SC Socks, St Louis CITY SC Crewneck (M), St Louis CITY SC T-Shirt (XL), St Louis CITY SC Sherpa Blanket, and 2025 St Louis CITY SC Home Opener Banner. Total value of $1,160. https://www.stlcitysc.com/
3 Month Food Scraps Pick Up Subscription item
3 Month Food Scraps Pick Up Subscription
$21

Starting bid

Three months of biweekly food scraps pickup service from New Earth Farm. Total value of $63. www.compoststl.com
8-bottle In-Home Wine Sampling for 12 item
8-bottle In-Home Wine Sampling for 12
$185

Starting bid

One certificate for 8-bottle in-home wine sampling for up to 12 people. Important Note: This certificate is intended for one person and cannot be combined with other certificates or events. Winner must be 21 years or older to bid and receive. Estimated value of $415. www.prpwine.com
6-bottle Virtual Wine Sampling item
6-bottle Virtual Wine Sampling
$120

Starting bid

One certificate for 6-bottle virtual wine sampling. Important Note: Each certificate is intended for one person and cannot be combined with other certificates or events. Winner must be 21 years or older to bid and receive. Estimated value of $415. www.prpwine.com
Famous Footwear $200 Gift Certificate
$80

Starting bid

$200 Famous Footwear e-gift certificate. Total value of $200. www.famousfootwear.com
Famous Footwear $200 Gift Certificate
$80

Starting bid

$200 Famous Footwear e-gift certificate. Total value of $200. www.famousfootwear.com
O+O Pizza Dinner + Wine Pairings for 6 People item
O+O Pizza Dinner + Wine Pairings for 6 People
$240

Starting bid

Pizza/pasta dinner with wine pairings for six people. Total value of $750. Winner must be 21 years or older to bid and receive. www.oandopizza.oohosp.com
Premium Induction Cookware Set item
Premium Induction Cookware Set
$50

Starting bid

7-piece set includes 1 qt. covered sauce pan, 2 qt. covered sauce pan, 5 qt. Dutch oven, & 9-1/2" sauté pan. Riveted handles, extra heavy weight, 18/8 stainless steel. Total value of $120. www.meridianrs.com
Shanti Yoga & Wellness One Month Unlimited Yoga item
Shanti Yoga & Wellness One Month Unlimited Yoga
$65

Starting bid

One month unlimited yoga gift card to Shanti Yoga & Wellness. Total value of $158. www.shantiyogastl.com
MO Botanical Garden Friends and Family Membership item
MO Botanical Garden Friends and Family Membership
$40

Starting bid

Missouri Botanical Garden Friends and Family level membership + MBG insulated bag and 20 oz. metal water bottle. Admission privileges and benefits for 4 adults and any children 12 and younger; 2 named cardholders and membership cards; unlimited entry to the Children’s Garden and free tram tours on every visit (April–October; capacity limits apply). Total value of $125. www.mobot.org
Urban Chestnut UCBC Zwickel Light Gift Basket item
Urban Chestnut UCBC Zwickel Light Gift Basket
$40

Starting bid

Urban Chestnut UCBC Zwickel Light Gift Basket - case of Zwickel Light and 2 Zwickel coupons for the UCBC Midtown Brewery. Ages 21 and older. Total value of $100. www.urbanchestnut.com
4 Hands Brewing Co. Case + Flight Certificate item
4 Hands Brewing Co. Case + Flight Certificate
$90

Starting bid

Case of 4 Hands beer and flight certificate for four people. Includes 8 cans of Hazy IPA Octohaze, 8 cans of City Wide & 8 cans of City Wide Light. Each flight participant receives a 4 pack to go. Ages 21 and older. Total value of $225. www.4handsbrewery.com
No Leash Needed Pet Resorts Bundle item
No Leash Needed Pet Resorts Bundle
$50

Starting bid

$50 gift certificate, Plaque Off Systems Mini Dental Care Bones in peanut butter and banana flavor and in vegetable fusion and blueberry flavor, Project Hive Hive Fetch Stick wild berry aroma, Project Hive hive disc tropical coconut aroma and No Leash Needed draw string bag. Total value of $130. www.noleashneeded.com
Forest Park Forever Keeper of the Park Membership item
Forest Park Forever Keeper of the Park Membership
$50

Starting bid

Forest Park Forever Keeper of the Park Membership and FPF branded items. Keeper of the Park Membership includes: - Invitation to our annual member appreciation event - Forest Park Forever Newsletter - Discounted merchandise and I Love Forest Park 5K registration - Forest Park Forever Member decal - 25% off an annual locker room membership at the Dennis & Judith Jones Visitor and Education Center - $150 off the price of Forest Park Forever tribute bricks and trees - Coupon book for discounts at the following Park attractions: The Boathouse, Forest Park picnic pavilion rental, Forest Perk Café, Missouri Historical Society, The Muny, Norman K. Probstein Golf Courses, Saint Louis Art Museum, Saint Louis Science Center, Saint Louis Zoo, St. Louis Shakespeare Festival and Steinberg Skating Rink. Total value of $125. www.forestparkforever.org/perks
Two Tickets to Grapes in the Garden (May 9) item
Two Tickets to Grapes in the Garden (May 9)
$45

Starting bid

Taste more than 250 wines, both international and domestic, while enjoying live music and a beautiful spring evening in the Missouri Botanical Garden. Wine specialists from Schnucks are available to answer questions and guide your sampling experience. Special case pricing is also available for wines sampled. Each ticket includes a souvenir tasting glass. Ages 21 and older. Friday, May 9 5:30-8:30pm. Total value of $110. www.missouribotanicalgarden.org/events-classes/signature-events/grapes-in-the-garden
La Canasta Company Large Bougie - "The Karole" item
La Canasta Company Large Bougie - "The Karole"
$30

Starting bid

La Canasta Company Large Bougie - "The Karole" Imagine a bag that is nearly indestructible and that can be washed with soap and water in your sink! Yet, it’s handwoven basket motif makes it attractive enough to carry everyday! It can haul your groceries, carry your wet suits and towels from a day at the beach, pack items for your trip, be your laundry basket, or picnic basket on vacay! All while being worthy of hanging on your wall as authentic Guatemalan art! Total value of $75. www.LaCanastaCo.com
Chicken N Pickle Gift Pack item
Chicken N Pickle Gift Pack
$35

Starting bid

One pickleball court for 60 minutes. Four paddle and ball rental. Two appetizers. Total value of $95. www.chickennpickle.com/location/st-charles/
St. Louis Art Museum Membership + Books
$40

Starting bid

St. Louis Art Museum regular membership with 2 blank cards with paintings on the front, "Italian Drawings Selected from Mid-Western Collections" book, "The Shape of Abstraction: Selections from the Ollie Collection" book, and a SLAM tote bag. Total value of $100. www.slam.org
You Center Wellness Ayurveda Wellness Consultation item
You Center Wellness Ayurveda Wellness Consultation
$150

Starting bid

Ayurveda Wellness Consultation: This is a comprehensive evaluation of your overall health, and support, for an Ayurvedic approach to achieving greater vitality. 12 weeks of Ayurveda coaching includes:Initial Consultation, Ayurveda Pulse Assessment, Personalized Ayurveda Insights, Customized Ayurveda Approach to Balance, Check-in Call, Foundational Knowledge Packet - “Living Ayurveda”, and a Follow-up session @ week 10. Total value of $375. www.youcenterwellness.com
Great Rivers Greenway Picnic Basket and Procure Gift Card item
Great Rivers Greenway Picnic Basket and Procure Gift Card
$15

Starting bid

Insulated picnic basket with Great Rivers Greenway logo and a $25 gift card to Procure, the local merchandiser for Greenway Goods. Total value of $35. www.greatriversgreenway.org www.shopprocure.com
Pollinator Garden from Sugar Creek Gardens item
Pollinator Garden from Sugar Creek Gardens
$60

Starting bid

10 sun loving native plants that are loved by pollinators. Total value of $150. www.sugarcreekgardens.com
MaTovu Event Space Rental item
MaTovu Event Space Rental
$50

Starting bid

Two hours of event space at MaTovu (matovustl.org) - a Jewish community center in the Botanical Heights neighborhood. MaTovu is divided into a large gathering space, a conference room, and a small office/library totaling around 2,600 square feet. The gathering space can accommodate up to 100 people, and the conference room and office can be used for smaller meetings. It’s a great place for a birthday party, baby shower, work meeting, band practice, etc. Total value of $300. www.matovustl.org
Second Hand Rose Collection with Dooney & Bourke Bag
$60

Starting bid

"Second Hand Rose" Collection includes Dooney & Bourke Colorful NEW Bag, NWT; Apothic Red Wine, OPI Red Nail Polish, Elizabeth Arden Red Door Cream Deodorant; Dr. Paw Paw Soothing Balm. All items purchased at estate sales or "second chance" retail outlets. Ages 21 or older. Total value of $248. www.ebay.com/str/myobjectsofvirtue
Muny Gift Card
$40

Starting bid

A $100 gift card to The Muny. www.muny.org
Chocolate Tasting Party by Kakao Chocolate
$65

Starting bid

Chocolate tasting party for 8 people. Total value of $160. www.kakaochocolate.com
Hillmann's Honey Basket
$20

Starting bid

Honey basket with honey items from local apiary Hillmann's Honey. Total value of $50.
St. Louis Classical Guitar Family Membership
$15

Starting bid

Family Membership includes: - 20% off on Concert Tickets to All Sponsored Performances for 12 months - $2 Discounts on Guest Artist CD’s and Merchandise Sold at Concerts - Free Admission to Master Classes Taught by our Guest Artists - Invitations to Open Stage Events where members perform; - Opportunity to Join the Guitar Orchestra - Volunteer Opportunities - Free SLCG t-shirt and sticker Total value of $65. www.stlclassicalguitar.org
Two Tickets to St. Louis Classical Guitar Concert (May 3) item
Two Tickets to St. Louis Classical Guitar Concert (May 3)
$30

Starting bid

Join St. Louis Classical Guitar for a concert with classical guitarist Mark Grgic, alongside violinist Curtis Stewart, on Saturday, May 3rd, 2025 7:30-9:30pm at the 560 Music Center. Total value of $72. www.stlclassicalguitar.org/performances/mak-grgic-curtis-stewart
Four Planet-Inspired Prints from Nicholas Holman Art item
Four Planet-Inspired Prints from Nicholas Holman Art
$40

Starting bid

Four 8x10 prints inspired by the planet. Total value of $100. www.nicholasmholman.art/ Four prints pictured here: https://drive.google.com/drive/folders/1ONCcKlOpvaK9cvmyGhRFuKLNpvw13GYo?usp=sharing
Sixty-minute Singing Bowls Sound Bath Journey
$85

Starting bid

Sixty-minute Singing Bowls Sound Bath Journey Sound bath journey can be (1) private one-on-one or (2) for a group of people in a home, place of work, church, retreat, school campus, party, outdoors (weather permitting) etc. Note: The number of participants will be dependent on the size of the space. If the winner of the certificate does not have a location to accommodate their guests, Self Care by Eileen can offer the studio at the Pallottine Retreat Center. The capacity is approximately 20-25. It would have to occur during a mutually agreed upon date.Participants can be seated or lying on a mat that they provide along with anything else that will make them feel comfortable such as a blanket, pillow, bolster, eye mask, water bottle, etc. Total value of $250-300. www.pallottinerenewal.org/programs/self-care/
Garden Consultation by Ro’s Wigglers/Grow With Ro
$30

Starting bid

Gift certificate for a one hour garden consultation. Planning your garden for spring? Need help figuring out where to start and how to set it all up? Are you starting from scratch? Do you have an existing garden and know that your soil needs some revitalization? I can help! I love helping people think through and troubleshoot their garden spaces. I do my consultations in a number of ways: 1) We discuss what you are hoping to achieve and I map out how I can provide my services to make that happen. 2) You would like to tackle the project yourself and I provide advice and strategies for how to do it. 3) We make a plan together and map out a work day that will include your learning goals and action steps for side-by-side hands-on learning. Then on our scheduled work day, I will guide you through the process step by step so that you can build these skills for yourself to utilize in the future. Total value of $75. www.growwithrosolutions.com
$100 Gift Card to City Greens
$40

Starting bid

$100 gift card to City Greens Market. Total value of $100. www.stlcitygreens.org
Dharma+Dwell Sustainable Kitchen Basket item
Dharma+Dwell Sustainable Kitchen Basket
$25

Starting bid

Includes a bamboo brush & head replacement, a refillable dish soap in amber glass, beeswax wraps & two reusable organic cotton grocery bags. Total value of $60. www.dharmaanddwell.com
Two Block Prints by PlayBright Studio item
Two Block Prints by PlayBright Studio
$25

Starting bid

“The Lovers” and “The Fool” 9x12 block prints on handmade paper. Total value of $64. www.playbrightstudio.com
Littles in the Lou Basket item
Littles in the Lou Basket
$65

Starting bid

(1) Laren Loveless Music: Music & Me class pack for one 4-week summer session. www.larenlovelessmusic.com (2) We Play We Thrive: Voucher for 2 drop-in classes at any play-based class led by WE PLAY, WE THRIVE: WE PLAY, WE THRIVE offers unique and enriching class experiences for children incorporating music, movement, stories, and creative "invitations" to play. These play-based classes are educator-led and designed with child development at the focus. You can find offerings both indoors and out with a range of activity types and age groups, including mixed-age groups, well suited for the entire family. Caregiver-accompanied classes offer a warm and supportive network for adults and children alike. See all current offerings at weplaywethrive.com. Total value of $165.
2 Tickets to St. Paul & The Broken @ The Factory (July 15) item
2 Tickets to St. Paul & The Broken @ The Factory (July 15)
$50

Starting bid

Two tickets and premium parking for St. Paul & The Broken Bones / The Wood Bros at The Factory on 7/15/25. Total value of $125. www.thefactorystl.com
Two One-Day Six Flags Tickets
$55

Starting bid

Two One-Day Tickets for the 2025 Season - Come experience Missouri's largest, most thrilling theme park filled with over 45 exciting rides, shows, & attractions! One-day admission to Six Flags St. Louis theme park only. Total value of $140. www.sixflags.com/stlouis TERMS OF USE Valid only on specified regular operating days during the 2025 season. One ticket, voucher or season pass per person. No cancellations, refunds, rain checks or exchanges; will not be replaced if lost, stolen, or unused. May not be copied or resold and may be used only once. Duplication will result in revocation without refund and ejection. Ticket or season pass voucher not val id at other parks or during private parties. Operating dates, hours, prices and policies subject to change without notice. May not be combined with any other offers or discounts.
Fashion Fun Basket item
Fashion Fun Basket
$80

Starting bid

(1) Izzy's Barkin' Bandanas: $40 gift card. www.izzysbarkinbandanas.com (2) Caleres: $160 Dr. Scholl's Shoes gift card. www.drschollsshoes.com Total value of $200.
Big Muddy Adventures Bundle
$45

Starting bid

Four passes to paddle with us at Big Muddy Adventures at Simpson Lake, a custom BMA Mississippi River poster, and the book "Growing Up with the River: Nine Generations of the Missouri." Total value of $115. www.2muddy.com
Perennial Squared Basket item
Perennial Squared Basket
$95

Starting bid

(1) Two Perennial Class Passes each with a $55 value. www.perennialstl.org (2) Perennial Artisan Ales Barrel-aged Otto (Coffee Stout), $25 gift card, hat, and t-shirt. Ages 21 or older. www.perennialbeer.com Total value of $235.
Animal Friends Basket item
Animal Friends Basket
$65

Starting bid

(1) St. Louis Zoo: Explorer Level Membership. www.stlzoo.org (2) Friends of the Rainforest: Stuffed capuchin monkey, stuffed ruby throated hummingbird, hardback field notebook, two endangered species pins, bookmarks. www.friendsoftherainforest.org Total value of $165.
Vintage Fashion Fun Basket item
Vintage Fashion Fun Basket
$85

Starting bid

(1) Ethical Bodies: $50 gift card. We specialize in Vintage and Modern clothing in sizes XL-4X. www.ethicalbodies.com (2) Caleres: $160 Dr. Scholl's Shoes gift card. www.drschollsshoes.com Total value of $210.
Botanist's Basket item
Botanist's Basket
$40

Starting bid

(1) Flowery Gift Set - Freshly blended whole flowers and herbal tea bring you the perfect bouquet wrapped up in plant-based packaging. We took care of every little detail, so you can relax knowing that we’re looking out for the planet and its people. This flowery trio of teas includes 10 tea bags each of the following: Cup of Love, Royal Treatmint, and Blushing. https://bighearttea.com @bighearttea (2) A beautiful mason jar pump and coupon for a FREE initial fill of a hand or dish soap at The Refill Effect! www.therefilleffect.com @therefilleffect (3) Gift basket with plants and a few herbal products from Flourish. www.flourishfarmstead.com @flourish_farmstead Total value of $96.
Telva at the Ridge Gift Card & Hat
$15

Starting bid

$25 gift card and a Telva hat. Total value of $30. www.telvastl.com
At Home Spa Basket item
At Home Spa Basket
$55

Starting bid

(1) Origin of Greatness: Peppermint-Lavender Hemp Seed Butter, OG Hair Sheen, Ginger Infused Magnesium Bath Flakes www.theog.net (2) Christopher Kelly Candle Co: One 12 oz. candle with lid and a wick cutter www.christopherkellycandles.com (3) SwNwChai: Variety pack of herbals teas: ImmuneTea, AllergyTea, SpecialTea, SleepyTimeTea & MuscleTea. Three bags each. www.swnwchai.com Total value of $131.
Beautiful Earth Basket item
Beautiful Earth Basket
$35

Starting bid

(1) I Hope Sew: Earth sweatshirt size small with an appliqué Earth sewn onto it. The sweatshirt is thrifted, and the fabric is upcycled. Wears like a medium. @i_hope_sew (2) Blooming Beauty: Hand made anti-tarnish beaded bracelet, this bracelet can be worn to swim and shower in. It will not turn your skin colors and the metal beads will not tarnish or change colors! Along with this there is also a $10 off coupon for permanent jewelry. In addition to the jewelry, there's also a 20% off coupon for any spa service. Facials, body contouring, lash lift, etc.! https://www.instagram.com/bloomingbeauty_byajla/profilecard Total value of $95.
Spruce Up Your Coffee Table Basket item
Spruce Up Your Coffee Table Basket
$55

Starting bid

(1) Humans of St. Louis: Copy of "Humans of St. Louis" book www.humansofstl.org (2) Christopher Kelly Candle Co: One 12 oz. candle with lid and a wick cutter www.christopherkellycandles.com (3) Widmer Botanicals: White ceramic decorative pot, Panda plant (Kalanchoe tomentosa), Haworthiopsis venosa, Aloe ‘Bokeh’ (rare cultivar of Aloe created by yours truly!), ID tags and care sheet, collection of fun planty stickers @widmerbotanicals Total value of $131
Beer and Baseball Basket item
Beer and Baseball Basket
$60

Starting bid

(1) $100 Schlafly Gift Card. www.schlafly.com (2) One Marty Pass good for two tickets to a select 2025 Cardinals home game. Monday – Thursday home game during the 2025 season (exclusions, including Opening Day, Labor Day and Chicago Cubs games, *additional blackout dates may apply). Vouchers must be redeemed by August 31, 2025. https://www.mlb.com/cardinals. Ages 21 or older. Total value of $150.
Relaxation & Healing Vibes Basket item
Relaxation & Healing Vibes Basket
$95

Starting bid

(1) Juliana’s Crystal Cave: Crystal healing set. www.julianascrystalcave.com (2) Consecrated Creations: 30 min massage and 30 min reiki gift certificate. Six $15 off coupons that can be used for massage, reiki, or asmr services, at my one woman business “Sol Touch." www.sol-touch.square.site (3) Good Vibes Dealer Incense: Therapeutic (Frankincense & Myrrh) | 4-Pack (20 Sticks per Pack) Elevate your space with the divine aroma of Therapeutic, a sacred blend of Frankincense & Myrrh designed to bring deep relaxation, clarity, and spiritual balance. This 4-pack set includes 80 hand-rolled, eco-friendly incense sticks, each crafted to fill your environment with rich, resinous warmth and an ancient, meditative aura while honoring the Earth. www.grandvibrationaldesign.com Total value of $245.
Escape to Elsah, IL Basket item
Escape to Elsah, IL Basket
$140

Starting bid

(1) Forest & Meadow Herbal Shop and Clinic: Herbal Mocktail Set - two herbal shrubs & two herbal bitters. www.forestandmeadow.com (2) Daniel Jay and Mary Ann Lazarus: Two nights in our two bedroom cottage in Elsah, Illinois. Timing to be mutually agreeable. Weekends can be available. Total value of $352.
Out and About in STL item
Out and About in STL
$30

Starting bid

(1) Come see what's inside City Museum! General Admission to City Museum includes access to the interior floors, plus MonstroCity (when it's not raining, of course!) Rooftop admission is an additional fee. This donated ticket is valid for the 2025 operating season from 1/1/25-12/31/25. www.citymuseum.org (2) 4 tickets to Chinese Cultural Days at the MO Botanical Garden. https://www.missouribotanicalgarden.org/events-classes/signature-events/chinese-culture-days Total value of $76.
Natural Beauty Basket item
Natural Beauty Basket
$40

Starting bid

(1) A natural skin care kit from AkomaBae. This will include Green Tea Face Mask, Tea Tree Face Moisturizer, and Aloe-Shea Butter body lotion. AkomaBae.com, Instagram @akomabae (2) Waterfall Glen Soap Company's top 7 bar soaps. www.waterfallglensoap.com, Instagram @wfgsoap Total value of $125
Farm Visit at Big River Alpacas & Keychain item
Farm Visit at Big River Alpacas & Keychain
$30

Starting bid

Farm visit at Big River Alpacas (Fletcher, Mo) and a small alpaca fur guinea pig keychain - KEYCHAIN CHANGED to an alpaca fur flamingo. Farm visit includes: feed the alpacas, pet the alpacas, take photos, learn about these beautiful animals. Good for a party of five. Total value of $70. www.bigriveralpacas.square.site
Emergency Roadside Kit item
Emergency Roadside Kit
$35

Starting bid

90 Piece Emergency Roadside Kit. Includes a 250 PSI air compressor, 11.8 ft nylon tow strap, a window breaker & seatbelt cutter, tire repair kit, tire pressure gauge, multi-tool, first aid kit, a reflective warning triangle, LED headlamp, 2 bungee cords, 10 ft jumper cables, electrical tape, and work gloves. Total value of $100. www.ridefinders.org
The Sustainable Garden Basket item
The Sustainable Garden Basket
$85

Starting bid

(1) Certificate for one 3-gallon tree from the Forest ReLeaf nursery in Creve Coeur. www.moreleaf.org (2) 500 Milkweed seed packets from the SaveOurMonarchs Foundation. https://www.saveourmonarchs.org/store/c4/Get_Seeds.html (3) Large Solar Lantern with shepherds hook from Crafty Eye Creations. www.craftyeyecreations.com Total value of $220.
Critters in the Garden Basket item
Critters in the Garden Basket
$65

Starting bid

(1) Certificate for one 3-gallon tree from the Forest ReLeaf nursery in Creve Coeur. www.moreleaf.org (2) 100 Milkweed Seed Packets + 25 Seed Packets, including Pollinator Pouch. https://www.saveourmonarchs.org/store/p39/School_Classroom_Program.html (3) Homemade bird feeders shaped like a star from Birdy Bakery. Total value of $170.
Uprise Conservation Framed Wildlife Photography Print
$80

Starting bid

Uprise Conservation Framed Wildlife Photography Print "Duck Butt." Total value of $200. www.upriseconservation.com
AngeCore Accessories Bracelets & "Who Is" Books
$30

Starting bid

Element inspired bracelets (four total with one representing earth, air, water, and fire), four signed "Who Is?" books by Crystal Hubbard with one matching bracelet for each (total: 8 bracelets and 4 Children's books) Two are kid sizes and the rest are adult sizes. depop.com/angecoreaccessories Total value of $80.

