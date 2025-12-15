St Mark Catholic School PTO
St. Mark Regal Roar Silent Auction

14750 Stumptown Rd, Huntersville, NC 28078, USA

Taste & Treats of Huntersville item
Taste & Treats of Huntersville
$40

Starting bid

CELEBRATE THE FLAVORS AND FUN OF HUNTERSVILLE WITH THIS CHARMING COLLECTION OF LOCAL FAVORITES. FROM DELICIOUS BITES TO CREATIVE EXPERIENCES AND EVERYDAY CONVENIENCES, THIS PACKAGE BRINGS TOGETHER THE BEST OF OUR HOMETOWN.


INCLUDES:


• DUCKWORTH’S GRILL AND TAPHOUSE – $25 GIFT CARD

• SAM’S XPRESS CAR WASH – $25 GIFT CARD

• CHICK‑FIL‑A BASKET – $25 VALUE INCLUDES 5 SANDWICHES, 4 SIDES, 3 TREATS

• MEG ART – $25 GIFT CARD


TOTAL VALUE: $100


Sip & Support: Local Coffee Experience item
Sip & Support: Local Coffee Experience
$65

Starting bid

START YOUR MORNINGS WITH TWO STANDOUT COFFEE SPOTS THAT BRING CRAFT, COMMUNITY, AND GREAT FLAVOR TO EVERY CUP.


SUMMIT COFFEE

ENJOY A $25 GIFT CARD TOWARD YOUR FAVORITE HANDCRAFTED DRINKS PLUS A 12OZ BAG OF SUMMIT COFFEE ($25 VALUE)


KUNU COFFEE – LOCATED IN HUNTERSVILLE & CORNELIUS

KEEP THE CAFFEINE FLOWING WITH FOUR $20 GIFT CARDS.


TOTAL VALUE $130

Bells Box Collective Candle Class & Home Gift Basket item
Bells Box Collective Candle Class & Home Gift Basket
$115

Starting bid

THIS DONATED EXPERIENCE FROM BELLS BOX COLLECTIVE INCLUDES A HANDS-ON CANDLE MAKING CLASS FOR FOUR GUESTS IN THEIR SIGNATURE PINK STUDIO.


EACH GUEST WILL CREATE A CUSTOM CANDLE FROM START TO FINISH, CHOOSING THEIR CONTAINER AND BLENDING THEIR OWN SIGNATURE SCENT WITH GUIDANCE FROM THE BELLS BOX COLLECTIVE TEAM.


THE WINNER WILL ALSO RECEIVE A CURATED PRETTY AND CLEAN HOME GIFT BASKET FEATURING BELLS BOX COLLECTIVE’S NEWEST NON TOXIC HOME ESSENTIALS, INCLUDING THEIR ALL PURPOSE SPRAY, OXY BOOST, LAUNDRY DETERGENT, AND DRYER BALL OILS. EACH PRODUCT IS THOUGHTFULLY CREATED TO KEEP HOMES SMELLING BEAUTIFUL WITHOUT HARSH CHEMICALS.


THIS PACKAGE IS THE PERFECT BLEND OF CREATIVITY, COMMUNITY, AND CLEAN LIVING.


VALUE: $235

Concord Dining & Family Fun Package item
Concord Dining & Family Fun Package
$115

Starting bid

MAKE IT A CONCORD NIGHT OUT WITH THIS FAMILY‑FRIENDLY BUNDLE!


ENJOY DELICIOUS FOOD AT 44 MILLS WITH $100 GIFT CARD, THEN HEAD TO STARS AND STRIKES WITH A FAMILY ENTERTAINMENT PASS VALUED AT $130.


IT’S A GREAT MIX OF LOCAL DINING AND FUN FOR ALL‑AGES.


TOTAL VALUE $230

Art of the Board: Private Charcuterie Workshop item
Art of the Board: Private Charcuterie Workshop
$125

Starting bid

GATHER YOUR FAVORITE FOOD LOVERS FOR. HANDS-ON CHARCUTERIE EXPERIENCE WITH SOMETHING BLEU CHARCUTERIE.


ENJOY A $250 CREDIT TOWARD A PRIVATE WORKSHOP FOR UP TO FIVE GUESTS, WHERE YOU’LL LEARN THE ART OF CRAFTING. STUNNING, DELICIOUS CHARCUTERIE BOARD.


PERFECT FOR GIRLS’ NIGHT, BIRTHDAY CELEBRATION, OR CREATIVE OUTING, THIS WORKSHOP BLENDS FUN, FLAVOR, AND BEAUTIFUL PRESENTATION.


A MEMORABLE EXPERIENCE YOU’LL SAVOR LONG AFTER THE LAST BITE!

Island Vibes Charter — Weekday Half‑Day Pontoon Rental item
Island Vibes Charter — Weekday Half‑Day Pontoon Rental
$150

Starting bid

SPEND A CAREFREE DAY ON LAKE NORMAN WITH A WEEKDAY HALF‑DAY PONTOON RENTAL FROM ISLAND VIBES CHARTER.


WHETHER YOU’RE PLANNING A FAMILY OUTING OR A FUN DAY WITH FRIENDS, THIS EXPERIENCE GIVES YOU EVERYTHING YOU NEED FOR A RELAXING TIME ON THE WATER.


VALUE $300

Huntersville Dining Fiesta item
Huntersville Dining Fiesta
$175

Starting bid

ENJOY $350 WORTH OF AUTHENTIC, FLAVORFUL MEALS FROM THREE HUNTERSVILLE FAVORITES.


A DELICIOUS DINING BUNDLE FEATURING:

• MEZCALI MEXICAN RESTAURANT — $100 GIFT CARD

• AZUCAR CUBAN RESTAURANT — $50 GIFT CARD

• LA UNICA MEXICAN RESTAURANT — $200 GIFT CARD



River Run Country Club Golf & Racquet Experience item
River Run Country Club Golf & Racquet Experience
$175

Starting bid

MAKE IT A DAY OF FUN AT RIVER RUN COUNTRY CLUB!


ENJOY GOLF FOR TWO, INCLUDING CARTS, AND THEN KEEP THE GOOD TIMES GOING WITH TWO HOURS OF PICKLEBALL OR TENNIS FOR UP TO FOUR PEOPLE.


IT’S A GREAT WAY TO SPEND TIME WITH FRIENDS, ENJOY THE OUTDOORS, AND EXPERIENCE ONE OF THE AREA’S MOST WELCOMING PRIVATE CLUBS.


VALUE $350

Spare Time Kids Party & Bowling Experience item
Spare Time Kids Party & Bowling Experience
$175

Starting bid

CELEBRATE IN STYLE AT SPARE TIME!


THIS PACKAGE INCLUDES A KIDS PARTY FOR 10, PLUS A SEPARATE  TWO‑HOUR BOWLING LANE RESERVATION FOR UP TO SIX PEOPLE.


IT’S EVERYTHING YOU NEED FOR A MEMORABLE BIRTHDAY AND A FUN GROUP OUTING FILLED WITH FRIENDLY COMPETITION, AND GREAT MEMORIES.


VALUE $350

4 Charlotte FC tickets item
4 Charlotte FC tickets
$200

Starting bid

CHEER ON CHARLOTTE FC FROM SOME OF THE BEST SEATS IN THE STADIUM!


THE NETT FAMILY IS OFFERING FOUR MIDFIELD CLUB LEVEL TICKETS IN SECTION 345, GIVING YOU A FANTASTIC VIEW OF THE ACTION ALONG WITH ACCESS TO ELEVATED CLUB AMENITIES. IT’S THE PERFECT WAY TO ENJOY A NIGHT OUT AND


SUPPORT OUR HOMETOWN TEAM!


VALUE $400

Charlotte Craft & Culinary Experience item
Charlotte Craft & Culinary Experience
$200

Starting bid

CELEBRATE LOCAL FLAVOR WITH THIS CRAFT BEER BUNDLE!


ENJOY GREAT FOOD WITH $50 HARP & CROWN GIFT CARD, SIP SOMETHING NEW WITH A $50 NEOTERIC BREWING GIFT CARD AND A $50 OMB BREWERY GIFT CARD


THEN LEARN ALL ABOUT THE BREWING PROCESS WITH FOUR BEER SCHOOL TICKETS AT LOST WORLDS BREWING. THE CLASS INCLUDES A GUIDED LECTURE, BREWERY TOUR, FOUR TASTINGS, AND A 10OZ BEER TO ENJOY DURING THE TOUR.


IT’S A FUN, SOCIAL, AND DELICIOUS EXPERIENCE FOR FRIENDS OR FAMILY.


VALUE $400

Pontoon Adventure & Waterfront Dining item
Pontoon Adventure & Waterfront Dining
$225

Starting bid

ENJOY A RELAXING DAY ON THE WATER WITH A FULL‑DAY PONTOON BOAT RENTAL FROM MORNINGSTAR MARINAS.


THIS SPACIOUS PONTOON ACCOMMODATES UP TO 10 GUESTS, MAKING IT PERFECT FOR A FAMILY OUTING OR A FUN DAY WITH FRIENDS. VALID FOR ONE WEEKDAY RENTAL FROM 9:30 AM TO 4:30 PM.


TO ROUND OUT YOUR LAKE DAY, THIS PACKAGE ALSO INCLUDES A $50 GIFT CARD TO EDDIE’S ON LAKE NORMAN, IDEAL FOR WATERFRONT DINING BEFORE OR AFTER YOUR ADVENTURE!


TOTAL VALUE: $450

Tempo Golf Gift Basket & $250 Gift card & Monster Mini Golf item
Tempo Golf Gift Basket & $250 Gift card & Monster Mini Golf
$225

Starting bid

CHARLOTTE'S PREMIER INDOOR GOLF SIMULATOR EXPERIENCE.


PERFECT FOR GOLFERS OF ALL LEVELS, THIS TEMPO GOLF BASKET INCLUDES A $250 GIFT CARD THAT CAN BE USED FOR THE GOLF SIMULATOR, LESSONS, OR DRINKS AT THE CLUBHOUSE.


GIFT BASKET ALSO INCLUDES A GOLF GAME, TOWEL, 3 GOLF BALLS, BALL MARKER & TEES.


TO MAKE THIS PACKAGE EVEN MORE EXCITING, WE’VE ADDED 4 FAMILY PASSES TO MONSTER MINI GOLF—A GLOW‑IN‑THE‑DARK, FAMILY‑FRIENDLY MINI‑GOLF ADVENTURE PERFECT FOR ALL AGES.


VALUE $450

Lake Norman Steakhouse Experience item
Lake Norman Steakhouse Experience
$300

Starting bid

A FOOD LOVER’S DREAM. ENJOY $600 IN GIFT CARDS TO SIX OF LAKE NORMAN’S TOP STEAKHOUSES!

  • PENINSULA PRIME ($200)
  • CHOPLIN’S STEAKHOUSE ($100)
  • LAKEHOUSE WINE BAR AND GRILL ($100)
  • 131 MAIN ($100)
  • BURTON’S GRILL & BAR ($50)
  • LINK & PIN ($50)

PERFECT FOR SPECIAL OCCASIONS OR A SERIES OF UNFORGETTABLE NIGHTS OUT.


TOTAL VALUE $600

Fitness Package at 926 — 3‑Month Unlimited Membership item
Fitness Package at 926 — 3‑Month Unlimited Membership
$250

Starting bid

EXPERIENCE THE BEST OF FITNESS AT 926 WITH THREE MONTHS OF UNLIMITED CLASSES, PLUS FREE ON‑SITE CHILDCARE!


CHOOSE BETWEEN CROSSFIT OR SPARK PROGRAMMING AND ENJOY A WELCOMING COMMUNITY THAT SUPPORTS EVERY STEP OF YOUR FITNESS JOURNEY.


A $600 VALUE THAT MAKES GETTING STRONGER AND HEALTHIER TRULY ACCESSIBLE.

David Yurman Oval Link Chain Bracelet in Sterling Silver item
David Yurman Oval Link Chain Bracelet in Sterling Silver
$325

Starting bid

ELEVATED, TIMELESS, AND UNMISTAKABLY DAVID YURMAN!


THIS 12MM OVAL LINK CHAIN BRACELET IS METICULOUSLY CRAFTED IN STERLING SILVER, INSPIRED BY THE BRAND’S SIGNATURE BLEND OF CLASSICAL ARTISTRY AND MODERN DESIGN. ITS BOLD YET REFINED SILHOUETTE MAKES IT A STANDOUT PIECE WHETHER WORN SOLO, LAYERED WITH OTHER FAVORITES, OR PAIRED WITH CHARMS AND ENHANCERS FROM YURMAN’S ICONIC COLLECTIONS.

• STERLING SILVER, 12MM LINKS

• 7.5-INCH LENGTH

• SECURE LOBSTER CLASP

• DESIGNED FOR EFFORTLESS EVERYDAY LUXURY


A STUNNING ADDITION TO ANY JEWELRY COLLECTION AND A GUARANTEED SHOWSTOPPER AT ANY OCCASION!


VALUE: $650

Birkdale Village Dining Experience item
Birkdale Village Dining Experience
$350

Starting bid

A DELICIOUS TOUR OF BIRKDALE VILLAGE. A FANTASTIC MIX OF FLAVORS AND FAVORITES FOR EVERY CRAVING INCLUDING:


• NORTH ITALIA — DINNER FOR TWO

• BAR TACO — $100

• FIREBIRDS WOOD FIRE GRILL— $100

• FIN AND FINO — $100

• BAD DADDY’S BURGER BAR— $60

• INIZIO PIZZA NAPOLETANA — $50

• FOXCROFT — $50

• HICKORY TAVERN — $50

• BRIXX — MEAL FOR TWO (UP TO $25)


TOTAL VALUE $700

Huntersville Golf Club Experience – 2 Rounds for Four item
Huntersville Golf Club Experience – 2 Rounds for Four
$400

Starting bid

ENJOY THE ULTIMATE HUNTERSVILLE GOLF PACKAGE WITH TWO CLUB EXPERIENCES AT SKYBROOK GOLF CLUB AND BIRKDALE GOLF CLUB


BOTH OFFERING A ROUND OF GOLF FOR FOUR.


PERFECT FOR FRIENDLY COMPETITION, CLIENT OUTINGS, OR SIMPLY ENJOYING TIME WITH FRIENDS ON TWO OF THE AREA’S MOST BEAUTIFUL COURSES.


VALUE $800

Design services with Tami Hege of Casita item
Design services with Tami Hege of Casita
$500

Starting bid

ONE ROOM...ENDLESS POSSIBILITIES!


WHEN YOUR SPACE FEELS GOOD, LIFE FEELS EASIER. A THOUGHTFULLY DESIGNED ROOM CAN BOOST YOUR MOOD, CALM YOUR MIND AND HELP YOUR FAMILY SHOW UP AS THEIR BEST SELVES.


BID ON A ONE-ROOM DESIGN WITH TAMI HEGE OF CASITA, TAILORED TO YOUR FAMILY'S STYLE AND DAILY NEEDS. FULL MAKEOVER, SIMPLE REFRESH OR A MIX OF OLD AND NEW, THIS ROOM WILL BE INTENTIONALLY DESIGNED TO SUPPORT HOW YOU LIVE AND FEEL.


VALUE $1,000

