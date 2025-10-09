St Marys Area Chamber of Commerce

St Marys Area Chamber of Commerce

St Marys Area Chamber of Commerce Membership Dues 2026

Non-Profit
$95

Valid for one year

St. Marys Area Chamber of Commerce Annual Membership Dues - Non-Profit 2026

Home Based Business
$120

Valid for one year

St Marys Area Chamber of Commerce Annual Membership Dues - Home Based Business 2026

Retail membership under 25 employees
$245

Valid for one year

St. Marys Area Chamber of Commerce Annual Membership Dues - Retail Membership under 25 employees - 2026

Retail Membership Dues 25 - 75 employees
$270

Valid for one year

St. Marys Area Chamber of Commerce Annual membership Dues - Retail 25 - 75 employees - 2026

Professional Membership
$300

Valid for one year

St.Marys Area Chamber of Commerce Annual Membership Dues - Professional 2026

Second Business Membership
$85

Valid for one year

St Marys Area Chamber of Commerce Annual Membership Dues - Second Business Membership - 2026

Education Membership
$430

Valid for one year

St. Marys Area Chamber of Commerce Annual Membership Dues - Education - 2026

Financial Membership
$455

Valid for one year

St. Marys Area Chamber of Commerce Annual Membership Dues - Financial - 2026

Utility Membership
$555

No expiration

St. Marys Area Chamber of Commerce Annual Membership Dues - Utility - 2026

Retail Membership 76+ Employees
$320

Valid for one year

St. Marys Area Chamber of Commerce Annual Membership Dues - Retail over 76 employees - 2026

Friend Membership
$85

Valid for one year

St. Marys Area Chamber of Commerce Annual Membership Dues - Friend Membership - 2026

Out of Town Membership
$295

No expiration

St. Marys Area Chamber of Commerce Membership Dues - Out of Town membership 2026

Add a donation for St Marys Area Chamber of Commerce

$

