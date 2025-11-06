Saint Paul School Spirit Wear Shop

NEW!!! Adult Parka Jacket item
NEW!!! Adult Parka Jacket
$70

Adult sizes only: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

INCLUDES "name" embroidery

INDICATE SIZE AND "NAME" AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED IF APPLICABLE PLEASE


NEW!!! Insulated Jacket Black item
NEW!!! Insulated Jacket Black
$50

Available in sizes:

Youth: S, M, L, XL

Adult: XS, SM, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

INCLUDES "name" embroidery

INDICATE SIZE AND "NAME" AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED IF APPLICABLE PLEASE

NEW!!! Insulated Jacket Navy item
NEW!!! Insulated Jacket Navy
$50

Available in sizes:

Youth: S, M, L, XL

Adult: XS, SM, M, L, XL, 2XL,

INCLUDES "name" embroidery

INDICATE SIZE AND "NAME" AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED IF APPLICABLE PLEASE

NEW!!! Fleece Jacket Maroon ADULT SIZES ONLY item
NEW!!! Fleece Jacket Maroon ADULT SIZES ONLY
$50

Available in Adult Sizes Only:

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

INCLUDES "name" embroidery

INDICATE SIZE AND "NAME" AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED IF APPLICABLE PLEASE

NEW!!! Fleece Jacket Black ADULT SIZES ONLY item
NEW!!! Fleece Jacket Black ADULT SIZES ONLY
$50

Available in Adult Sizes Only:

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

INCLUDES "name" embroidery

INDICATE SIZE AND "NAME" AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED IF APPLICABLE PLEASE

NEW!!! Fleece Jacket Navy ADULT SIZES ONLY item
NEW!!! Fleece Jacket Navy ADULT SIZES ONLY
$50

Available in Adult Sizes Only:

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

INCLUDES "name" embroidery

INDICATE SIZE AND "NAME" AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED IF APPLICABLE PLEASE

NEW!!! Fleece Jacket Graphite ADULT SIZES ONLY item
NEW!!! Fleece Jacket Graphite ADULT SIZES ONLY
$50

Available in Adult Sizes Only:

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

INCLUDES "name" embroidery

INDICATE SIZE AND "NAME" AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED IF APPLICABLE PLEASE

NEW!!! Striped Beanie (one size fits most) item
NEW!!! Striped Beanie (one size fits most)
$25
NEW!!! Plaid Beanie (one size fits most) item
NEW!!! Plaid Beanie (one size fits most)
$25
Grey Beanie (one size fits most) item
Grey Beanie (one size fits most)
$25
32oz. Metal Water Bottle Maroon item
32oz. Metal Water Bottle Maroon
$30

32oz. Metal Water Bottle Maroon

32 oz. Water Bottle w/Name Maroon item
32 oz. Water Bottle w/Name Maroon
$35

INDICATE "NAME" FOR INSCRIPTION AT CHECK-OUT

32oz. Metal Water Bottle White item
32oz. Metal Water Bottle White
$30
32oz. Metal Water Bottle w/Name White item
32oz. Metal Water Bottle w/Name White
$35

INDICATE "NAME" FOR INSCRIPTION AT CHECK-OUT

32oz Metal Water Bottle Black item
32oz Metal Water Bottle Black
$30
32oz Metal Water Bottle w/Name Black item
32oz Metal Water Bottle w/Name Black
$35

INDICATE "NAME" FOR INSCRIPTION AT CHECK-OUT

32oz. Metal Tall Tumbler Maroon item
32oz. Metal Tall Tumbler Maroon
$25
32oz. Metal Tall Tumbler w/Name Maroon item
32oz. Metal Tall Tumbler w/Name Maroon
$30

INDICATE "NAME" FOR INSCRIPTION AT CHECK-OUT

32oz. Metal Tall Tumbler White item
32oz. Metal Tall Tumbler White
$25
32oz. Metal Tall Tumbler w/Name White item
32oz. Metal Tall Tumbler w/Name White
$30

INDICATE "NAME" FOR INSCRIPTION AT CHECK-OUT

32oz. Metal Tall Tumbler Black item
32oz. Metal Tall Tumbler Black
$25
32oz. Metal Tall Tumbler w/Name Black item
32oz. Metal Tall Tumbler w/Name Black
$30

INDICATE "NAME" FOR INSCRIPTION AT CHECK-OUT

Baseball Cap Maroon item
Baseball Cap Maroon
$25
Baseball Cap Camo item
Baseball Cap Camo
$25
Thin Poly Hoody Black item
Thin Poly Hoody Black
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Choose from:

Youth: YS, YM, YL, ASX(or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, AXXL, A3XL

Thin Poly Hoody Grey item
Thin Poly Hoody Grey
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED .

Choose from:

Youth: YS, YM, YL, ASX(or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, AXXL, A3XL

Open Bottom Pant Grey item
Open Bottom Pant Grey
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Choose from:

Youth: YS, YM, YL, ASX(or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, AXXL, A3XL

Open Bottom Pant Black item
Open Bottom Pant Black
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Choose from:

Youth: YS, YM, YL, ASX(or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, AXXL, A3XL

Maroon/White PJ Pant item
Maroon/White PJ Pant
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED .

Choose from:

Youth: YS, YM, YL, ASX(or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, AXXL, A3XL

Black/Pink PJ Pant item
Black/Pink PJ Pant
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Choose from:

Youth: YS, YM, YL, ASX(or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, AXXL, A3XL

Athletic Poly Tapered Pant item
Athletic Poly Tapered Pant
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED .

Choose from:

Youth: YS, YM, YL, ASX(or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, AXXL, A3XL

Cotton 1/4 Zip Black item
Cotton 1/4 Zip Black
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED .

Choose from:

Youth: YS, YM, YL, ASX(or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, AXXL, A3XL

Cotton 1/4 Zip Black ADULT SIZES ONLY item
Cotton 1/4 Zip Black ADULT SIZES ONLY
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Adult Sizes Only: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Cotton 1/4 Zip Grey item
Cotton 1/4 Zip Grey
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Choose from:

Youth: YS, YM, YL, ASX(or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, AXXL, A3XL

Cotton 1/4 Zip Vintage Heather $30 item
Cotton 1/4 Zip Vintage Heather $30
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Choose from:

Youth: YS, YM, YL, ASX(or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, AXXL, A3XL

Grey Cotton Hoody item
Grey Cotton Hoody
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Maroon Cotton Hoody item
Maroon Cotton Hoody
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Sand Cotton Hoody item
Sand Cotton Hoody
$30

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: ASX, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Grey Cotton Tee item
Grey Cotton Tee
$8

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Maroon Cotton Tee item
Maroon Cotton Tee
$8

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

White Cotton Tee item
White Cotton Tee
$8

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Grey Poly Tee item
Grey Poly Tee
$10

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Maroon Poly Tee item
Maroon Poly Tee
$10

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

White Poly Tee item
White Poly Tee
$10

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Blue Burst Tie Dye Hoody item
Blue Burst Tie Dye Hoody
$35

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Sunset Swirl Tie Dye Hoody item
Sunset Swirl Tie Dye Hoody
$35

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Pink Burst Tie Dye Hoody item
Pink Burst Tie Dye Hoody
$35

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Navy Burst Tie Dye Hoody item
Navy Burst Tie Dye Hoody
$35

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Black Tie Dye Hoody item
Black Tie Dye Hoody
$35

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Cotton Candy Tie Dye Hoody item
Cotton Candy Tie Dye Hoody
$35

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

Youth: YS, YM, YL, AXS (or YXL)

Adult: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Dusty Pink Tie Dye Hoody ADULT SIZES ONLY item
Dusty Pink Tie Dye Hoody ADULT SIZES ONLY
$35

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

ADULT SIZES ONLY: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

Olive Tie Dye Hoody ADULT SIZES ONLY item
Olive Tie Dye Hoody ADULT SIZES ONLY
$35

Please indicate size AT CHECKOUT FOR EACH ITEM ORDERED.

Available in:

ADULT SIZES ONLY: AXS, AS, AM, AL, AXL, XXL, A3XL

