St. Peter School Silent Auction 2025

96 Concord Ave, Cambridge, MA 02138, USA

Picnic at St. Pete's with Mr. Burns! item
Picnic at St. Pete's with Mr. Burns!
$75

Picnic at St. Pete's with Mr. Burns! Up to 10 students, 2nd-8th grade, can gather for pizza and a fun day on the turf. Weather permitting we'll enjoy time outdoors with friends, games, and good times. A Saturday after April break-June 1, 2025 Donated by Mr. Burns
Ms. Manual and Ms. Pultz are donating a night of babysitting item
Ms. Manual and Ms. Pultz are donating a night of babysitting
$75

Ms. Manual and Ms. Pultz are donating a night of babysitting! from 5-8 pm on a Wednesday night at the School for 10-15 students in K1 and K2. Only offered to parents of the children in K1 and K2. The evening will include a pizza dinner, some sort of fruit and a juice box, then a craft, afterwards a fun activity in the gym and a movie with popcorn to the end. This would be an opportunity for parents to be able to take a date night or just a night to get tasks done. A Wednesday in April from 5-8pm. Donated by Ms. Pultz and Ms. Manuel
Headmaster for the Day!! item
Headmaster for the Day!!
$75

Headmaster for the Day!! Start by greeting students and parents at drop-off, and leading morning announcements and prayer. Move on to all the important decisions, meetings and a special lunch with your favorite teacher or staff member. Package includes:  Getting to choose the theme of one tag day  Lunch for the winner and a friend with their favorite teacher or staff member.  Sign important Head of School documents.  Photo in Dr. K’s chair Must be used by June 1, 2025- Donated by Dr. Kristiansen
1 Hour of Nintendo with Mr. Selby! item
1 Hour of Nintendo with Mr. Selby!
$75

1 Hour of Nintendo with Mr. Selby! Mr. Selby will play 1 hour of Nintendo games at school with the lucky winner and 2 of their friends. Nintendo Switch and controllers provided. 3 children maximum. Donated by Mr. Selby
Bake cupcakes with Mrs. Adams! item
Bake cupcakes with Mrs. Adams!
$60

Bake cupcakes with Mrs. Adams! You and three friends will spend the afternoon trying to learn Mrs. Adams' secret recipes for baking world class cupcakes. Must be used by June 1, 2025. Donated by Mrs. Adams
Ice Cream Sundae Party for 8 with Ms. Songer and Ms. Nugnes! item
Ice Cream Sundae Party for 8 with Ms. Songer and Ms. Nugnes!
$100

Ice Cream Sundae Party for 8 with Ms. Songer and Ms. Nugnes! Limited to K2 students. Up to 8 children will create their own ice cream sundaes with many toppings! Everyone will also receive a small goody bag full of treats to enjoy. Wednesday, April 9, 2025, 2:30-3:45 p.m. in the K2 classroom. Donated by Ms. Songer and Ms. Nugnes
Be An Office Manager with Mrs. Flynn! item
Be An Office Manager with Mrs. Flynn!
$75

Be An Office Manager with Mrs. Flynn! You will spend the morning as office manager under the direction of Mrs. Flynn. The lucky winner will be provided with a morning treat and will lead prayer, read morning announcements, and visit classrooms. Must be used by June 13, 2025. Donated by Mrs. Flynn
Sports time in the SPS Gym/Ted Hoff Court! item
Sports time in the SPS Gym/Ted Hoff Court!
$100

Sports time in the SPS Gym/Ted Hoff Court! You and 11 friends will have sports time with Mr. Schell on the Ted Hoff Court. The sports can be basketball, soccer, and/or floor hockey. Date and time to be arranged with Mr. Schell, subject to gym availability. Donated by Mr. Schell
Collaborative STEM Lab, facilitated by Ms. Kelly! item
Collaborative STEM Lab, facilitated by Ms. Kelly!
$75

Collaborative STEM Lab, facilitated by Ms. Kelly! Participate in two STEM challenges whilst learning to harness the engineering design cycle to creatively solve problems! We will start with a brief introduction to get students thinking like Scientists and STEMists. Our first challenge will be a STEM OG: The Egg Drop Challenge--Design a landing craft that protects your egg passenger when it is dropped from up high. The second challenge is a STEM surprise. This lab is open to 5-10 students of all ages who are ready to use the 4 C’s (4 Core Skills) and design as a team. To take place on Thursday, March 27, or Wednesday, April 5, 3:00-5:30 p.m., in the first-grade classroom. Be prepared to get messy! Donated by Ms. Kelly
Nail Painting Party with Ms. Duarte & Ms. Strokowski item
Nail Painting Party with Ms. Duarte & Ms. Strokowski
$75

Nail Painting Party Extravaganza! Get ready for a colorful and creative celebration with Ms. Duarte's and Ms. Strokowski’s Nail Painting Party Extravaganza! Ms. Duarte and Ms. Strokowski will host a nail painting party for 5 students. Providing a dazzling array of nail polish colors and decorative accessories, they will turn your nails into tiny masterpieces. Whether you're into bold and bright designs or prefer subtle elegance, there is something for everyone at this nail painting soiree! Date to be determined with the family who wins the bid (likely a day this spring, from 3:15-4:45ish p.m.). Limited to 5 students so that there will be enough time to paint all of their nails! Donated by Ms. Duarte and Ms. Strokowski
S/he Shoots S/he Scores with Mr. Lovell! item
S/he Shoots S/he Scores with Mr. Lovell!
$75

S/he Shoots S/he Scores with Mr. Lovell! You and three friends take turns shooting on Mr. Lovell on the Ted Hoff Court/floor hockey surface with street hockey pucks. Comes with homemade chocolate chip cookies and milk! Mutually agreeable day after school. To be used by June 1, 2025. Donated by Mr. Lovell
Enjoy a Golf Lesson with Mr. Pereira! item
Enjoy a Golf Lesson with Mr. Pereira!
$75

Enjoy a Golf Lesson with Mr. Pereira! Not only is Mr. Pereira a Science whiz, he is also a 9 handicap. You and a friend will enjoy a ½ hour of golf advice and a ½ hour of golf lessons on the O’Connell Playground. Bring your own equipment, or Golf Coach Pereira can supply. To be used Spring or Fall 2025. Donated by Mr. Pereira
Join Ms. Gaudette & Ms. Peters for a Pajama and Pizza Party item
Join Ms. Gaudette & Ms. Peters for a Pajama and Pizza Party
$75

Join Ms. Gaudette and Ms. Peters for a Pajama and Pizza Party for 8! Open to students in Grades 1-3. Wear your favorite pajamas and bring your favorite stuffed animal and blanket for a fun night at school. We will watch a movie, do a craft, and have a pizza dinner. This party will take place on Friday, May 2, 5:00-7:30 p.m. Donated by Ms. Gaudette and Ms. Peters
Playdough Party! Make your own playdough with Ms. Messuri! item
Playdough Party! Make your own playdough with Ms. Messuri!
$75

Playdough Party! Make your own playdough with Ms. Messuri! Open to K1 and K2 students. The lucky winner and 5 friends will make their own playdough with Ms. Messuri. Must be used by June 1, 2025 Donated by Ms. Messuri
Jazz and Hip-Hop Class with Ms. Cripps! item
Jazz and Hip-Hop Class with Ms. Cripps!
$75

Jazz and Hip-Hop Class with Ms. Cripps! You and 11 friends can have your own private jazz and hip hop class with Ms. Cripps! Yes, back by popular demand, Ms. Cripps will play games, learn a combination and provide a snack and learn all about the background of hip hop and jazz for an hour and a half class. Limited tp Grades 1st to 3rd. To be scheduled with Ms, Cripps. Donated by Ms. Cripps
Make Mini-Magnets with Ms. Toomey and Ms. Mawby! item
Make Mini-Magnets with Ms. Toomey and Ms. Mawby!
$75

Make Mini-Magnets with Ms. Toomey and Ms. Mawby! For students in Grades 3 and above. Under the direction of Ms. Toomey and Ms. Mawby, you and seven friends can spend a terrific hour after school using air dry clay to make mini-magnets of your favorite things. To be used before June 1, 2025. Donated by Ms. Toomey and Ms. Mawby
Front Row Seats to St. Peter School Opera, Fri, May 30, 2025 item
Front Row Seats to St. Peter School Opera, Fri, May 30, 2025
$100

Front Row Seats for St. Peter School Opera, Friday, May 30, 2025! Reserved seats for you and five others, plus one reserved parking spot, for the St. Peter School Opera! Must be used on May 30, 2025 Donated by St. Peter School Starting Bid: $250
Front Row Seats at Class of 2025’s Graduation--Priceless! item
Front Row Seats at Class of 2025’s Graduation--Priceless!
$250

Front Row Seats at Class of 2025’s Graduation--Priceless! Reserved seats for you and five others, plus one reserved parking spot, for Grade 8’s graduation! Must be used on June 10, 2025 Donated by St. Peter School Starting Bid: $250
Front Row Seats- 2025 St. Peter School Christmas Pageant item
Front Row Seats- 2025 St. Peter School Christmas Pageant
$250

Front Row Seats at the 2025 St. Peter School Christmas Pageant--Priceless! Reserved front row seats for you and five others, plus one reserved parking spot, at the 2025 St. Peter School Christmas Pageant. Must be used by December 25, 2025 Donated by St. Peter School Starting Bid: $250
Birthday Party at RoboHub–15 kids (Adults attend free) item
Birthday Party at RoboHub–15 kids (Adults attend free)
$200

Birthday Party at RoboHub for up to 15 kids (Adults attend free) Inspiring Young Innovators at the Heart of the World’s AI & Robotics Hub Welcome to The Robo Hub, where cutting-edge technology meets hands-on learning. Located in Cambridge’s vibrant tech ecosystem, we’re creating an unparalleled environment for young minds to explore, create, and grow into tomorrow’s innovators. 86a Sherman St., Cambridge, MA 02140 | Free Parking Donated by The Robo Hub
Two Tickets- Members Only Rafters Club-Celtics-April 4 2025 item
Two Tickets- Members Only Rafters Club-Celtics-April 4 2025
$200

Two Tickets in Members Only Rafters Club at TD Garden for the Phoenix Suns vs. Boston Celtics, Friday April 4th, 2025 Tickets cannot be resold and will be digitally transferred to the winner. Value $353 Donated by the MacNeil Family
Lila, American Girl Doll, in St. Peter School Uniform! item
Lila, American Girl Doll, in St. Peter School Uniform!
$100

Lila, American Girl Doll Girl of the Year 2024, in St. Peter School Uniform–an absolute one of a kind in the world! An 18" Lila™ doll with amber eyes that open and close, and curly caramel-colored hair with blonde highlights styled in two half ponytails in front. Lila has a soft cotton body and her movable head and limbs are made of smooth vinyl. Value $180 Donated by Dr. and Mrs. Lynn McGrath
One Pair of Artisan Earrings–YuliyaJewelryDesign item
One Pair of Artisan Earrings–YuliyaJewelryDesign
$50

Botanical contemporary earrings made of sterling silver. Value $90 Donated by Yuliya Doshen
Brae Burn CC-18 Holes of Golf for 3 Lucky Golfers & Lunch item
Brae Burn CC-18 Holes of Golf for 3 Lucky Golfers & Lunch
$250

Fore! One Round of Eighteen Holes of Golf for Three Lucky Golfers at the Brae Burn Country Club in West Newton, MA, Followed by Lunch. Brae Burn Country Club, founded in 1897, has been the site of some historic golf moments, serving as the host of four major tournaments of the United States Golf Association. Walter Hagen won the U.S. Open in 1919, Ray Gorton challenged Bobby Jones in the U.S. Amateur in 1928, and U.S. Women’s Amateur Championships were won by Harriot Curtis in 1906, Beth Daniel in 1975, and Silvia Cavalleri in 1997. Brae Burn hosted Curtis Cup Matches in 1958 and 1970. MGA Amateur victories by Francis Ouimet in 1914 and Eddie Stimpson in 1935 are also highlights in Brae Burn’s rich history. The club consists of an 18-hole Donald Ross-designed golf course, a large fully equipped golf shop, and a large clubhouse which includes a contemporary grille room, ballroom, meeting space, and an expansive outdoor patio and deck. Donated by Shannon Egleson and Michael Bunis
One Large Clear Handbag and $50 Gift Card Brave Daughters item
One Large Clear Handbag and $50 Gift Card Brave Daughters
$125

One Large Clear Handbag –“The Ticketholder” Value: $185 Donated by The Flie and $50 Gift Card to Brave Daughters -Forever Jewelry is perfect for marking special moments or simply upgrading your everyday look. Our custom-fit, solid 14k gold chains—available as bracelets, anklets, necklaces, and rings—are permanently welded to create a seamless, timeless, wearable reminder of your story. Since 2018, we’ve been pioneering the art of zapping jewelry, offering a truly one-of-a-kind experience. Start with one of our classic chains, and add even more personality to your piece with charms, initials, gemstones, or custom engraveables for a design that’s uniquely you. Our jewelry is custom fit, resizable, easy to remove, and we can even add a clasp if you prefer. Value $235 Donated by The Flie and Brave Daughter
One pair of Artisan Earrings–YuliyaJewelryDesign item
One pair of Artisan Earrings–YuliyaJewelryDesign
$75

One pair of Artisan Earrings–YuliyaJewelryDesign Jungle Earrings (red). Silver, with a touch of 24K gold, featuring hand-painted enamel on copper. Value $200 Donated by Yuliya Doshen
Twelve Months of Flowers, Courtesy of Coady Florist! item
Twelve Months of Flowers, Courtesy of Coady Florist!
$300

Twelve Months of Flowers, Courtesy of Coady Florist! Enjoy fresh, beautiful flowers from Coady Florist in Cambridge, once a month for 12 months. Coady Florist has been in operation in Cambridge since 1917. The current owner, Dan Marquardt's family, has owned it for the past 50 years. Dan was born and raised within the business, and it was passed down to him by his father, Charles Marquardt, who bought the business in 1970. Since then, the feeling of family and loyalty has been the essence of Coady Florist for all its employees and clients that have passed through. It's more than just a job for us, it's our family. Additional facts/credentials: Over 30 years ago, Dan and his father expanded into the convention/trade show industry, working on site with exhibitors, providing them with customized arrangements and plants. In addition to working on countless shows across Boston, Dan has also been flown to LA, San Diego, and Denver to design for the annual Global Business Travel Association (GBTA) convention. Value $750 Donated by Coady Florist
Maximum Inflatable Air Park Party for 8 Kids! item
Maximum Inflatable Air Park Party for 8 Kids!
$150

One Maximum Inflatable Air Park Party for 8 Kids! This donation certificate can be used in any of our three locations: This donation certificate can be used in any of our three locations: Woburn, Foxboro or Londonderry, NH Value: $354 Donated by Xtreme Craze
FunWater Inflatable Stand Up Paddle Board with Accesories item
FunWater Inflatable Stand Up Paddle Board with Accesories
$100

FunWater Inflatable Stand Up Paddle Board with Premium SUP Paddleboard Accessories, Wide Stable Anti-Slip EVA Deck, Paddle Boards for Adults & Youth of All Skill Levels • The new ultra light military grade double wall PVC is 35% lighter than similar size products (17 pounds), with excellent wear resistance, toughness and long service life. The inflatable paddleboards standard size is 10'× 31" × 6 ", carrying 300 pounds. • FunWater's unique ergonomic handle design allows you to inflate your paddle more easily in a shorter time. The sensitive barometer ensures that you can read the sup inflation pressure value (12-15psi) at any time. The multifunctional elastic string can tightly fix any objects placed on the inflatable paddleboard. The multipurpose and ultra-large backpack can help you easily carry the paddle to any of your dream places. 1×inflatable paddle board 1×adjustable sup paddle 3×fins , 1×sup pump , 1×backpack , 1×leash Value $200 Donated by Elliott and Kathyr Ranger
Learn How to Make Pastries at Asaro Bakery w 3 Friends item
Learn How to Make Pastries at Asaro Bakery w 3 Friends
$100

You and Three Lucky Friends Will Learn How to Make Your Favorite Pastries from the Head Pastry Chef at Asaro Bakery & Café in Cambridge! Tzion and Jessica Barsheshet began their culinary adventure over 30 years ago in Israel, owning multiple restaurants, bars, and pubs. Asaro Bakery and Cafe is the continuation of their journey, but this time, it is accompanied by their children, Timna and Jason. The heart of Asaro Bakery & Cafe lies in our talented team of baristas and bakers, who bring expertise, creativity, and warmth to everything they do. Our menu, inspired by both local flavors and global trends, features a variety of baked goods, from classic croissants to innovative seasonal specialties. Sustainability is at the forefront of our operations, as we strive to minimize our environmental impact and support local producers. Our cafe is not just a business; it’s a community hub, where we host events, workshops, and support local artists. Donated by Asaro Bakery
Add New Seasoning & Spices to Your Chef Skills item
Add New Seasoning & Spices to Your Chef Skills
$75

Make Your Own Fabulous Dinner with Spices $50 Curio Spice gift card, 3 spice sampler (Bonga spice, Kapmot & Salt and Aegean Salt), a copy of Jamie Oliver’s Ultimate Veg: East & Delicious Meals for Everyone, and a kitchen scale. Donated by the Joyce family
$100 Gift Certificate for Dinner at Ostra item
$100 Gift Certificate for Dinner at Ostra
$60

$100 Gift Certificate for Dinner at Ostra OSTRA is nestled near Boston’s Theatre District close to the Bay Village and Back Bay neighborhoods. Inspired by the city’s rich international tapestry, OSTRA embodies the epitome of sophistication and refinement, offering a sublime seafood fine dining experience that sets the standard in this cosmopolitan enclave. Details: Value $100 This item expires one year from the date of issue. This item is not valid on Friday or Saturday evenings. Donated by Ostra
Large Custom "St. Peter School" Rustic Marlin pillow item
Large Custom "St. Peter School" Rustic Marlin pillow
$60

Large Custom "St. Peter School" Rustic Marlin pillow A functional and decorative custom St. Peter School pillow for your living room or student's bed! Value $80 Donated by Dr. and Mrs. Lynn McGrath
Welcome to Coastal Glow Skin Clinic-Franklin, MA item
Welcome to Coastal Glow Skin Clinic-Franklin, MA
$250

Welcome to Coastal Glow Skin Clinic- Franklin, MA Coastal Glow Skin Clinic is a boutique medspa located in downtown Franklin, Massachusetts where your individual goals are prioritized. At Coastal Glow Skin Clinic, we specialize in anti-aging by providing the highest quality cosmetic and aesthetic treatments, including VI Peel, Ultherapy, Hydrafacial, and more. Our providers at Coastal Glow Skin Clinic also specialize in helping our clients achieve optimal skin health by utilizing proper medical-grade products and integrating appropriate and evidence-based skin health procedures. Discover Coastal Glow Skin Clinic in Downtown Franklin, Massachusetts! •(4) 30 minute express hydrafacial treatments •(1) Skinpen Microneedling treatment with exosomes •$1500 Medical Grade Skincare •(1) complimentary treatment to gift to a friend or loved one (value of $250 or less) Total Value $2,600 Donated by Coastal Glow Skin Care
The Fan Pack–with $100 Gift Certificate item
The Fan Pack–with $100 Gift Certificate
$100

The Fan Pack–with $100 Gift Certificate Value $225 Donated by The Flie
Professional Painting Services -Residential Renovations item
Professional Painting Services -Residential Renovations
$400

Professional Painting Services American Precision Developers is a full service general contracting company specializing in residential renovations. Ready to freshen things up with a fresh coat of paint in a bathroom or your child's bedroom, done by the professionals? American Precision is donating a renovation consultation for any area of your home, plus a full day of professional painting services. American Precision was founded by Sara Yoffe and Estenio Lima. Sara is a St. Peter’s mom and a licensed construction supervisor. Estenio is a skilled master carpenter and licensed construction supervisor. Together they have built, renovated, and restored some of the most beautiful homes in Cambridge and the surrounding area. Value $1,000 Donated by Sara Yoffe and American Precision
One Night Stay and Dinner for Two at Marlowe Hotel and Bamba item
One Night Stay and Dinner for Two at Marlowe Hotel and Bamba
$150

One Night Stay and Dinner for Two at Marlowe Hotel and Bambara, Cambridge, MA Located at the entrance to Cambridge, home to Kendall Square, MIT, and the Museum of Science, Kimpton Marlowe Hotel brings to life the rich history and innovative spirit of Cambridge while fostering a lively sense of adventure and exploration within. The hotel’s idyllic location along the Charles River provides the perfect backdrop for a family getaway or inspiring business retreat. Slip into bustling Bambara Kitchen & Bar to savor American & Mediterranean-inspired cuisine, sip craft cocktails at the bar or enjoy our always popular, seasonal themed pop-ups. Come discover Boston’s best, award-winning boutique hotel in Cambridge. Donated by the Marlowe Hotel
Back to School Basket -$50 + $50 + $25 Gift Cards item
Back to School Basket -$50 + $50 + $25 Gift Cards
$75

Back to School Basket $50 Gift Card Tommy Hilfiger & Whole Foods & $25 Porter Sq Books Value $125 Donated by Tommy Hilfiger, Whole Foods and Porter Square Books
Pilates–Hot Yoga–Hot HiiT- Breathe Cambridge item
Pilates–Hot Yoga–Hot HiiT- Breathe Cambridge
$150

One Month of Unlimited Classes Pilates–Hot Yoga–Hot HiiT Breathe Cambridge https://www.breathecambridge.com/ Donated by Sara Yoffe and Patrick Hanley
K1 Class Basket–Sip, Soak & Unwind: Self-Care Basket item
K1 Class Basket–Sip, Soak & Unwind: Self-Care Basket
$150

K1 Class Basket–Sip, Soak & Unwind: Self-Care Basket Treat yourself (or someone special) to a night of pure relaxation! This indulgent basket is packed with everything you need for the perfect self-care escape: luxurious candles, artisanal soaps, nourishing lotion, soothing bath soak, a bottle of wine, and more delightful surprises to help you recharge and unwind. (Basket is different than one pictured) Value $300 Donated by Parents of K1
K2 Class Basket– Ice Scream….You Scream…We ALL Scream for Ic item
K2 Class Basket– Ice Scream….You Scream…We ALL Scream for Ic
$175

K2 Class Basket– Ice Scream….You Scream…We ALL Scream for Ice Cream!! Ninja® CREAMi® XL Deluxe 11-in-1 Ice Cream and Frozen Treat Maker and Toscanini $50 Gift Card Ice cream at home or to go! With the Ninja® CREAMi® XL Deluxe, make classic CREAMi® treats like ice cream, sorbet, gelato, and mix-in masterpieces. And now, make CREAMi® treats like Italian ice, Slushi, Creamiccino™, frozen yogurt, and frozen drinks right at home. Ninja ice cream maker valued at $250 and $50 gift card to Toscanini ice cream Value $300 Donated by Parents of K2
1st Grade Class Basket –Give the priceless gift of FUN! Four item
1st Grade Class Basket –Give the priceless gift of FUN! Four
$250

1st Grade Class Basket –Give the priceless gift of FUN! Four tickets to LEGO® Discovery Center Boston and Lego Botanical Garden plus Robert Indiana LOVE Sculpture Tickets are valid for your recipients to use 12 months from the date of your purchase. Includes all build and play zones, rides, and more! Please visit LEGODiscoveryCenter.com/boston/ for attraction's most updated information prior to visiting. Plus Magic Wand Value $530 Donated by Parents of the 1st Grade
2nd Grade Class Basket–The Best of Belmont’s Leonard Street item
2nd Grade Class Basket–The Best of Belmont’s Leonard Street
$100

2nd Grade Class Basket–The Best of Belmont’s Leonard Street Enjoy discounted shopping and a reusable tote bag from Westcott Mercantile, treats from Quebrada and Butternut Bakehouse, bring your children for ice cream at Rancatore's or candy at A Chocolate Dream, spend some time browsing the sports equipment at Champions or find a cute new outfit for spring/summer at Bessie Blue. A sampling of Belmont's finest! Value $185 Donated by Parents of the 2nd Grade
2nd Grade Class Basket–Somerville Basket (Goodies and gift c item
2nd Grade Class Basket–Somerville Basket (Goodies and gift c
$100

2nd Grade Class Basket–Somerville Basket (Goodies and gift cards from Somerville) Have your fill of treats from Somerville! Davis Square Donuts, Flat Bread Pizza, Q's Nuts and more! Value $200 Donated by Parents of the 2nd Grade
3rd Grade Class Basket–Feeling Lucky ??? item
3rd Grade Class Basket–Feeling Lucky ???
$150

3rd Grade Class Basket–Feeling Lucky ??? This could be your lucky day! Have fun and take a chance on a variety of scratch-off tickets and lottery tickets for upcoming drawings! This basket contains $305 worth of endless possibilities. Don't forget SPS if you hit the jackpot! Donated by Parents of the 3rd Grade
4th Grade Class Basket–Wine and Cheese... and Champagne item
4th Grade Class Basket–Wine and Cheese... and Champagne
$225

4th Grade Class Basket–Wine and Cheese... and Champagne Basket Bottles - 1 bottle of Louis Roederer - Collection 243 (Champagne) - 1 bottle of Schrechbichl Colterenzio - Muller Thurgau 2023 - (Italian white) - 1 bottle of Schrechbichl Colterenzio - Pinot Nero 2022 - (Italian red) - 1 bottle of Domaine Chante Perdrix - Chateauneuf-du-Pape - 2021 (French red) Cheese and Crackers - 1 Australian cheddar cheese - 1 Italian Parmigiano Reggiano - 1 manchego cheese cracker - 1 Gallettine Tuscan Crackers - 1 saucisson sec - 1 box of Grissini - 1 Fig spread Other: - 1 $50 gift card to the Wine and Cheese Cask in Somerville - 1 set of cheese knives and slate cheese markers - 1 pack of wine pouring disc Value $350 Donated by Parents of the 4th Grade
5th Grade Class Basket–$200 Gift Card from Beacon Hill Books item
5th Grade Class Basket–$200 Gift Card from Beacon Hill Books
$225

5th Grade Class Basket–$200 Gift Card, Beacon Hill Books, and Tea Basket Complete with mug, tea, tea strainer and Beacon Hill Books Tote Beacon Hill Books & Cafe is Boston’s newest hangout around the corner, where a lovingly curated selection of reads meets a warm atmosphere, pop-ups and literary events, and a full-range menu of locally sourced fare. This shop is our love letter to Boston. A spot to gather, discover, learn, and most of all, have fun. A spot for afternoon tea with friends, or where a solo adventurer can relax with a book and a bite. It takes a village to open a bookstore, and a community to make it thrive. Value $330 Donated by Parents of the 5th Grade
6th Grade Basket –These Are A Few of My Favorite Things! item
6th Grade Basket –These Are A Few of My Favorite Things!
$150

6th Grade Class Basket –These Are A Few of My Favorite Things! These are a few of my Favorite Things: Yoga mat, books, $100 gift card to Savenors, Whole Foods, and Fromaggio, wine, tea, honey, cake stand, and baking items. Donated by Parents of the 6th Grade
7th Grade Class Basket–Happy Hour! item
7th Grade Class Basket–Happy Hour!
$165

7th Grade Class Basket–Happy Hour! Ready or not, here we come! Includes bottles of gin, vodka, scotch, bourbon, tequila, a bottle of red wine, a bottle of white wine, cocktail napkins, couple of cans of IPA, various fruit garnishments to top off your drink, Art of Mixology recipe book, cocktail napkins, fever tree tonic water, and a charcuterie board. Enjoy!! Value: Priceless! Donated by Parents of the 7th Grade
8th Grade Class Basket–Travel Tote item
8th Grade Class Basket–Travel Tote
$75

8th Grade Class Basket–Travel Tote Tote bag filled with items for your next adventure! Passport cases, beach towels, sunscreen, treats and more! Donated by Parents of the 8th Grade
Caffeinated Basket: Tea, Coffee and More! item
Caffeinated Basket: Tea, Coffee and More!
$50

Caffeinated Basket: Curio spice Golden Milk Turmeric Latte Mix, Mem Tea Chai sampler and black tea sampler, Finum paper tea sacks (100), Somerville flip teapot (16 oz), Nescafe ice roast x 2 (the best way to make homemade ice coffee!), and 2 lbs of locally roasted coffee beans Donated by the Joyce family
Collapsible Wagon and Cooler Backpack item
Collapsible Wagon and Cooler Backpack
$30

Collapsible Wagon by Nadloni Foldable Wagon with Wheels, Portable Heavy Duty Collapsible Beach Cart–Large Capacity Utility Wagon for Beach, Shopping, Sports, Camping,Garden,Grocery. Holds up to 220 pounds. Black. Backpack Cooler -Soft Insulated Leak Proof 30/40/50/54 Cans Insulated Backpack Cooler. Portable Picnic, Camping, Beach, Hiking, BBQ Lunch Backpack Donated by Elliott and Kathyr Ranger
Original Blue Bogg Bag Large item
Original Blue Bogg Bag Large
$100

Original Blue Bogg Bag Large Original Large Tote Bag for Beach, Pool, Boat. Lightweight Waterproof Washable Durable All Purpose Tote Bag Value $130 Donated by Elliott and Kathyr Ranger
20 Hot Wheel and/or Matchbox Cars-In the Box item
20 Hot Wheel and/or Matchbox Cars-In the Box
$40

20 Hot Wheel and/or Matchbox Cars–In the Box - Era 2000 - 2023 Custom sorted by a collector. Donated by Diane and Ed Goodwin
Private Flower Arranging Class (Up to 5 people) item
Private Flower Arranging Class (Up to 5 people)
$150

Private Flower Arranging Class (Up to 5 people) A fun, hands-on floral design experience in your home, materials included! Value $300 Donated by Alba Munoz
$150 Gift Certificate to Mistral item
$150 Gift Certificate to Mistral
$80

$150 Gift Certificate to Mistral Mistral was named one of the “Top 25 New Restaurants in America” by Esquire Magazine, “Sexiest Bar” by Food & Wine, and earned four “Best of Boston” awards from Boston Magazine. The menu at this establishment is an intrinsic love letter to French cuisine, featuring a vast selection of delectable dishes. Inspired by the South of France. Get magically transported to the Mediterranean via the taste buds, dodging that pricey airfare. From succulent steaks to seafood and beyond, it’s no wonder why Mistral has become such a beloved addition to Boston’s restaurant scene. Value $150 Donated by Mistral Restaurant
Fall Escape to the Cape for a Teacher/Staff Member item
Fall Escape to the Cape for a Teacher/Staff Member
$750

Fall Escape to the Cape for a Teacher/Staff Member Treat an amazing St. Peter School teacher or staff member to the ultimate getaway—a 4-night stay in sunny Osterville on gorgeous Cape Cod! Dates for Fall 2025 to be determined with your choice of winning staff member. This charming 3-bedroom home is the perfect spot for a relaxing retreat, complete with everything you need to unwind. Just a short walk to Osterville Village’s delightful shops and eateries, and only a bike ride or stroll to Dowses Beach! Want to stay in? Grill on the back deck, kick back in the hammock, or have fun with yard games—everything is included, from linens to beach chairs to beach towels. Here's a fun idea: A group of parents can band together and bid this up to treat their favorite teacher or staff member to the perfect getaway—you know they deserve it! The winning staff member will also be given a half day off of work so they can get their toes in the sand as soon as possible! For more photos and details, check out www.ostervillecottage.com. Value: $2,500 Generously donated by a Friend of St. Peter School This is the perfect way to send someone special off to enjoy a much-needed break!
“Snake River by Jackson”–Nikolo Balanski Painting Oil on Ca item
“Snake River by Jackson”–Nikolo Balanski Painting Oil on Ca
$750

“Snake River by Jackson”–Nikolo Balanski Painting Oil on Canvas 12” x 24” Oil Painters of America Master Nikolo Balkanski began painting at very early age and graduated from the Medium Special Arts School in Sofia, Bulgaria, when he was 18. At just 21, he held his first solo exhibition, “Time and People,” featuring portraits of some of the country's leading actors, poets, and politicians, organized by his father, who is attorney, writer and poet. "Of the many exceptional features Mr. Balkanski’s work displays, none is more commendable than his command of atmosphere. This is an elusive quality that all too many otherwise quite competent painters lack the virtuosity to achieve. Balkanski demonstrates an extraordinary understanding of light and depicts it in an altogether convincing fashion. The viewer senses at once the kind of light falling on Balkanski's subject and is aware of the atmosphere, the weightiness of the space surrounding them. This control of atmosphere gives each of his paintings a distinctive mood, an emotional quality independent of an narrative element and even the subject matter. The subtlety this kind of painting requires is mark of uncommon facility and itself would qualify Nikolo Balkanski as a MASTER." "Unfettered by self-imposed limitations, Balkanski applies his well-developed skills to subjects as disparate as landscapes, nudes, portraits, still lives and more, His style, technique and especially his use of color result in images that are more painterly than the art that most collectors may be accustomed to seeing." - U.S.ART One sees at glance that Mr. Balkanski is schooled in the techniques of the old masters and possesses the exceptional talent to employ their methods in creating thoroughly modern paintings. It is therefore of no surprise that he is so highly regarded by his peers, museum curators and prominent art collectors". Value $2,500 Anonymous Donation
Two Anytime 2026 Voucher for a 4 Hour Ski Lift Ticket Nashob item
Two Anytime 2026 Voucher for a 4 Hour Ski Lift Ticket Nashob
$100

Two Anytime 2026 Voucher for a 4 Hour Ski Lift Ticket Nashoba Valley, while being a full-service ski area offering lessons, rentals, skiing, and snowboarding, is also host to numerous other activities, all of which make Nashoba Valley Boston’s own year-round recreational facility. Nashoba Valley’s Tubing Park, which opened in 2001, is New England’s largest snowtubing facility with 2 conveyors to bring patrons to the top of the lanes, over 600 snowtubes, and up to 18 lanes. Value Expires March 1, 2026 Donated by Nashoba Valley Ski Area
Four 2 Hour Snow Tubing Tickets item
Four 2 Hour Snow Tubing Tickets
$75

Four 2 Hour Snow Tubing Ticket Nashoba Valley, while being a full-service ski area offering lessons, rentals, skiing, and snowboarding, is also host to numerous other activities, all of which make Nashoba Valley Boston’s own year-round recreational facility. Nashoba Valley’s Tubing Park, which opened in 2001, is New England’s largest snowtubing facility with 2 conveyors to bring patrons to the top of the lanes, over 600 snowtubes, and up to 18 lanes. Expires March 1, 2026 Donated by Nashoba Valley Ski Area
$75 Gift Certificate for The Nail Spa, Belmont Center item
$75 Gift Certificate for The Nail Spa, Belmont Center
$60

$75 Gift Certificate for The Nail Spa, Belmont Center You spend so much time on your kids, it’s time to take care of yourself! Manicures and pedicures feel so good because they combine multiple elements of relaxation, self-care, and physical touch. Here are some reasons why they are so enjoyable: Massage and Circulation, Stress Relief, Pressure Points and Reflexology, Hydration and Skin Care, Neat and Polished Appearance, Social and Sensory Experience. They’re a mix of physical relaxation and mental refreshment, which is why they feel so satisfying! Donated by Elliott and Kathyr Ranger (Value: $75)
$100 Gift Card item
$100 Gift Card
$90

$100 Gift Card to Bella Sante Day Spa/Med Spa We’re so excited to share that Bella Santé Day Spa Med Spa has been awarded Boston Magazine’s Best Spa, West for 2024! With beautiful locations on Newbury Street in Boston, Wellesley’s Linden Square, and in Lexington, MA, Bella Santé continues to be the go-to destination for luxurious spa experiences and cutting-edgeMed Spa skincare treatments. What makes this even more special? Bella Santé has earned more Best of Boston Awards than any other spa in Boston and Massachusetts. That’s right—more than anyone else. Balancing classic spa experiences and impactful med spa treatments, our services offer a rare blend of relaxation and results. Donated by Elizabeth Driscoll & Douglas Lovell
$100 Gift Card to Pammy’s in Cambridge item
$100 Gift Card to Pammy’s in Cambridge
$75

$100 Gift Card to Pammy’s in Cambridge Pammy’s is a New American restaurant inspired by the feel of an Italian neighborhood trattoria. Perched between Cambridge’s Central and Harvard Squares, Pammy’s is a cozy yet sophisticated neighborhood destination. For husband and wife team Chris and Pam Willis, who live right up the street, Pammy’s is an extension of their living room. They’ve brought together their love of great food, easy hospitality and chic vibe to create a lively space that is welcoming to all looking for a memorable meal. With dishes that lean heavily on Italian flavors but are not restricted by any rules of the cuisine, the food is unpretentious and delicious.. A dual-opening fireplace wrapped in white ceramic, an oversized salvaged communal table designed for side-by-side dining and rich leather banquets are just some of the design elements that make up Pammy’s charm. “The staff is warm and knowledgable, the space is lovely (that fireplace!), and the details are seen to with care. Eating here just kind of makes you feel good.” – Devra First Restaurant of the Year by The Boston Globe Donated by Elizabeth Driscoll & Douglas Lovell
$100 Gift Card to Little Donkey in Central Square item
$100 Gift Card to Little Donkey in Central Square
$80

$100 Gift Card to Little Donkey in Central Square Made with fresh, seasonal ingredients, Little Donkey in Central Square specializes in global small plates, courtesy of James Beard Award winners Ken Oringer and Jamie Bissonnette (also of Toro and Coppa). Currently serving expansive seafood fare, with local oysters and a raw bar with creations from a caviar sandwich to a sea urchin benedict, Little Donkey ensures surprise for your palette. Donated by Elizabeth Driscoll & Douglas Lovell
$50 Gift Card to Tradesman & $30 Jamie’s Ice Cream item
$50 Gift Card to Tradesman & $30 Jamie’s Ice Cream
$45

$50 Gift Card to Tradesman & $30 Jamie’s Ice Cream - Cambridge We are coffee fanatics, we love great food, and we are passionate about hospitality. Tradesman Coffeeshop and Lounge was crafted for people like us in mind. At Jamie’s, signature flavors at the ice cream joint include Milk Dunked Cookie, Rooibos Latte, Purely Pistachio, Blueberry Pie, Cold Brewed Chip, and much more. The menu also includes a wide selection of dairy free options as well. Donated by Jamie’s Ice Cream – Cambridge and Tradesman
Pizza Party for Six with Chef Kevin ! item
Pizza Party for Six with Chef Kevin !
$150

Pizza Party for Six with Chef Kevin ! Great Food! Was out with my brother celebrating my Birthday and stumbled on this hidden gem. We got the Brussels sprouts appetizer, and it was out of this world. The French onion soup was awesome, and the mushroom and onion pizza was amazing, considering there was no pizza sauce. We learned this is the old Allston Depot so, the trains run by outside ..... I love that. Very spacious inside and tastefully renovated. There was ample space for parking too. Donated by Kevin Brady
$120 Massage Envy Gift Card item
$120 Massage Envy Gift Card
$60

Easy to give…easy to love A Massage Envy gift card is perfect for just about any body – and any occasion. It’s a thoughtful gift for family and friends, as well as a nice thank-you for teachers, coaches, employees, coworkers, caregivers, stylists, and more! Locations : Arlington Boston Brockton Burlington Cambridge Danvers Franklin Hyannis North Attleboro North Reading Norwell Norwood Quincy Saugus Shrewsbury West Springfield Westborough Donated by Massage Envy
$265 Gift Card to Vega Vitality- We can't wait to treat you! item
$265 Gift Card to Vega Vitality- We can't wait to treat you!
$175

$265 Gift Card to Vega Vitality- We can't wait to treat you! Vega Vitality delivers exceptional care in aesthetics and wellness, focusing on anti-aging and longevity. We strive to partner with you and help you look and feel your best. Vega Vitality Back Bay-Vega Vitality Seaport- Donated by Vega Vitality
One Night at the Charles Hotel w Breakfast for Two item
One Night at the Charles Hotel w Breakfast for Two
$250

One Night at the Charles Hotel with breakfast for Two at Henrietta's Table. Subject to availability, blackout dates apply. Donated by the Charles Hotel
Dinner for Six with Bishop Barbosa and Fr. Americo item
Dinner for Six with Bishop Barbosa and Fr. Americo
$250

Dinner for Six with Bishop Barbosa and Fr. Americo Enjoy a wonderful meal cooked by Chef Doug and hosted by Fr. Americo in the Rectory. We can pick a mutually agreeable date. Donated by Fr. Americo
Paddy's 34- Cambridge's Oldest Family Owned Pub item
Paddy's 34- Cambridge's Oldest Family Owned Pub
$100

Paddy’s Lunch is the oldest family owned pub in Cambridge. The atmosphere is timeless and has grown to become a home away from home to countless neighborhood regulars and new passers-by everyday. It’s the perfect place to bend an elbow with a cold beer and good conversation. Whether you are looking for a place to hang out with friends, watch a game, or throw some darts, Paddy’s is the spot for you. Come and experience the charm and tradition of Paddy’s Lunch, the best dive bar in Cambridge! Donated by Paddy's 34

