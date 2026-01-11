Hosted by

St. Seraphim Youth Camp
Sales closed

St. Seraphim Youth Camp's Silent Auction

#1 Winter Landscape Print
$50

Starting bid

Donated by Dimitry Schidlovsky

Dimitry Studio - Fine Art Gallery


Valued at $125

#2 Sterling Silver Pascha Egg
$100

Starting bid

Donated by Max Schidlovsky

Maxim Dimitry Jewelry


Valued at $350

#3 Hand Painted Wooden Icon
$75

Starting bid

Donated by Fr. Paul Drozdowski

Paul Drozdowski Icons


Valued at $300

#4 Russian Winter Basket
$200

Starting bid

Donated by Mary Klinoff

Concord Firefly Boutique

  • Cori Ross framed paintings (Moonlight Chalet + Powder Palace)
  • 2 Yak blankets
  • 1 decorative white stag figure
  • 2 bottles Stolichnaya Vodka 
  • 2 wolf shot glasses
  • Handmade Russian bird box
  • Jar of marinated mushrooms
  • Lindenberry Preserves
  • Imperial Czar Tea Bags
  • Alenka Russian Chocolate
  • Russian Scarf
  • Russian Decor
  • Vintage Dr. Zhivago by Boris Pasternak novel
  • Vintage Russian Tales book
  • Vintage Russian Poetry books

Valued at $1,578.00

#5 Handmade Crafts - Organic Skincare
$50

Starting bid

Donated by Anisia Roudenko • Melania Mendez

Gratefully Made Mendez Family Farm

  • Set of 3 engraved XB serving boards
  • Kulich candle holder
  • Framed camp plaque
  • Acorn paperweight 
  • Organic Body Butters
  • Organic Lip Balms
  • infant 12” amber cross
  • Child 15” amber cross

Valued at $250

