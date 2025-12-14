St. Valentine's Day Dinner to Celebrate the Vocation of Marriage

About this event
Spaghetti with marinara sauce with salad, garlic bread, and beverage. Beer or wine will also be available for purchase.
Spaghetti & alfredo sauce with salad, garlic bread, and beverage. Beer or wine will also be available for purchase.
Gluten-Free spaghetti & marinara sauce with salad, gluten-free garlic bread, and beverage. Beer or wine will also be available for purchase.
Gluten-Free spaghetti & alfredo sauce with salad, gluten-free garlic bread, and beverage. Beer or wine will also be available for purchase.
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