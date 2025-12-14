Knights Of Columbus Council 7545

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Knights Of Columbus Council 7545

About this event

St. Valentine's Day Dinner to Celebrate the Vocation of Marriage

220 N Cedar St

Williamston, MI 48895, USA

Spaghetti & marinara sauce
$25

Spaghetti with marinara sauce with salad, garlic bread, and beverage. Beer or wine will also be available for purchase.

Spaghetti & alfredo sauce
$25

Spaghetti & alfredo sauce with salad, garlic bread, and beverage. Beer or wine will also be available for purchase.

Gluten-Free spaghetti & marinara sauce
$25

Gluten-Free spaghetti & marinara sauce with salad, gluten-free garlic bread, and beverage. Beer or wine will also be available for purchase.

Gluten-Free spaghetti & alfredo sauce
$25

Gluten-Free spaghetti & alfredo sauce with salad, gluten-free garlic bread, and beverage. Beer or wine will also be available for purchase.

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