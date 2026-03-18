Clara J King PTA

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Staff Spirit Wear Sale

T-shirt - Cougars in Control - Grey item
T-shirt - Cougars in Control - Grey item
T-shirt - Cougars in Control - Grey
$5

Sizes available: Adult Small, Adult Large, Adult X-Large

T-shirt - Cougars in Control - Blue item
T-shirt - Cougars in Control - Blue
$5

Same back as the grey shirt.

Sizes available: Adult Large

T-Shirt Logo on front, blank on back item
T-Shirt Logo on front, blank on back
$5

Sizes available: Adult Small, Adult Medium

Tshirt - Paw Logo - Blue & Grey Available item
Tshirt - Paw Logo - Blue & Grey Available item
Tshirt - Paw Logo - Blue & Grey Available
$5

Sizes Available: Adult X-Large, Adult 2XL


Zip-Up Hoody - King Logo on Back - Blue and Grey Available item
Zip-Up Hoody - King Logo on Back - Blue and Grey Available
$15

Sizes Available in Blue: Adult Small, Adult Large

Sizes Available in Grey: Adult Small

Hoody - Logo on front, Paw on back - Grey and Blue Available item
Hoody - Logo on front, Paw on back - Grey and Blue Available
$15

Sizes Available in Blue: Adult X-Large

Sizes Available in Grey: Adult Medium, Adult Large, Adult X-Large

Zip-Up Cougars Paw sweatshirt - Logo on back - Grey item
Zip-Up Cougars Paw sweatshirt - Logo on back - Grey item
Zip-Up Cougars Paw sweatshirt - Logo on back - Grey
$15

Sizes Available: Adult Medium, Adult XL

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