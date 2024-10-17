Hosted by

Bartram Trail High School Band Boosters Association

Start Spreading the News Carnegie Gala

127 Terra Oaks Dr, St Johns, FL 32259

1. A Night out in Saint Augustine
$50

Two wine glasses from Raintree with $50 Gift Card. Ripley's Believe It or Not Gift Certificates, Mini Golf Pass and a Saint Augustine Lighthouse Family Pass.
2. Palencia Golf Package
$350

Foursome at The Palencia Club with Greens Fees, Cart Fees and practice balls included. A set of Titleist golf balls and a fun golf candle.
3. Interior Design Consultation Package
$200

Interior Design Consultation valued at $250 from Byron Chandler Interiors with a home scent diffuser.
4. Pampered Chef Grill and Cooking Set
$300

A package valued at over $600! Grill, cooking accessories and amazing Pampered Chef spice set.
5. Fast Food Gift Card Tree
$175

Fast food gift cards valued at $300! Why cook when you can drive thru?
6. Self-Care Gift Basket
$175

A true pampering basket! High quality hair products paired with a gorgeous set of earrings, a nail salon gift card and a wonderful candle!
7. Gucci Perfume Gift Basket
$80

Gucci perfume set with a nail salon gift card and a beautiful necklace by Park Lane Jewelry. Perfect for that special someone in your life.
8. Back 40 Urban Fresh Gift Basket
$30

Enjoy a meal out at Back 40 Urban Fresh in Fruit Cove and some cool swag!
9. Coach Purse Gift Set
$150

Earrings, a beautiful bracelet, a manicure gift card AND a Coach purse! This is an ideal gift set!
10. Honig Wine with Chilling Coaster
$50

The story behind this amazing bottle of wine is a wonderful one! Paired with a wine chilling coaster, enjoy this on a special occasion or just for the fun of it!
11. Cheers to You!
$50

Who doesn't love a good bottle of champagne? Enjoy this bottle of Veuve and keep it cold on the chilling coaster paired with it!
12. Gardener's Delight
$85

Too much to even list! This gardening gift set is everything you need including seeds! In the off chance you need something else just use the $75 in gift cards to Tractor Supply.
13. Salad Anyone?
$65

Gorgeous salad bowl from Pampered chef with salad servers, a set of pairing knives and two amazing bottles of oil. Top this package off with a tin of spices and you have everything you need.
14. Coach Gift Set
$150

Bid this one high, this is a steal! Coach purse with wallet, a gorgeous Park Lane bracelet and a nail salon gift card. The lucky winner of this will be nothing but happy!
15. Night of Lights Cruise!
$60

Enjoy the Night of Lights in historical Saint Augustine the right way, from the water! This entitles two people to see the Night of Lights on a Boat Tour.
16. Namaste!
$65

For the Yogi in your life. A set of Yoga pose cards, a weekend of free yoga and a stunning necklace by Park Lane jewelry.
17. Dining Out Gift Card Set
$500

Do you like to dine out? This one if for you! $650 worth of gift cards at some of the area's best restaurants. Bid this one up, it's worth it!
18. Boutique, Nails, Dinner and Jewelry, Oh My!
$100

Shop at the adorable Pink Lady boutique, grab lunch at Julington Creek Fish Camp, get your nails done all while wearing these gorgeous earrings by Park Lane jewelry!
19. Target Run, Anyone? Gift Set
$35

Look stylish in this earring and necklace set while running to Target and to get a manicure. Valued at over $100, this is a great gift set!
20. Waffles and More!
$40

Cuisinart waffle maker, yummy maple syrup and waffle mix. The perfect Sunday morning breakfast.
21. Hair Care Basket by KMS Hair Care
$75

Basket of hair care by KMS Hair Care.
22. Fun Fondue Night!
$50

Fondue set, cookbook and $50 to the Melting Pot restaurant! Nothing better than fondue night.
23. Travel Set for the Family Pet
$50

Pick up this travel dog crate and some treats for Fido!
24. Dinner and a Movie for 2
$50

Head out for dinner and a movie for 2. Date night in a box!
25. Dinner and a Movie for 4
$100

Texas Roadhouse and a movie for 4! Family night out!
26. Hair Accessories and a Visit to the Salon
$175

Amika hair accessories and a gift card to Salon 210.
27. Holiday Gift Made Easy
$75

Get your nails done, stop for lunch at Cantina Louie and check out this gorgeous bracelet by Park Lane jewelry.
28. One Month of Mathnasium Tutoring
$200

Help your student get the extra support they need with the amazing tutoring support at Mathnasium with one month of instruction.
29. Clay Creek Cabernet with Stainless Wine Glasses
$30

Enjoy a bottle of wine in these double stainless wine glasses from Frontgate catalog!
30. Clay Creek Chardonnay with Stainless Wine Glasses
$30

Enjoy a bottle of wine in these double stainless wine glasses from Frontgate catalog!
31. Estate Planning Package by Jared I. Loucel, PA
$500

His and hers basic estate planning package including will, living will, power of attorney, HIPPA Waiver, designation of healthcare surrogate and pre-need guardian designation. Valued at over $850.
32. Trust Package by Jared I. Loucel, PA
$800

Basic revocable living trust valued at over $1500.
33. Charcuterie Set
$25

Gorgeous charcuterie board with accessories and treats!
34. Sweets and Treats!
$50

Custom cookie box by Riverside Bakehouse and a massage or facial! What a great treat.
35. Complete Wine Set
$50

Grand Vins Bordeaux Wine set with beautiful wine key.
36. Breakfast and a Trip to the Nail Salon
$25

Head out on a Saturday morning for breakfast and a mani or pedi!
37. GATORS Fan Package
$150

UF stadium chair, backpack cooler, insulated cups and Gator socks. CHOMP CHOMP!
38. Blackstone Gift Set
$40

King of the BBQ? Pick up this fun Blackstone Gift set complete with griddle seasoning!
39. GO NOLES Fan Package
$150

FSU stadium chair, backpack cooler, insulated cups and socks. GO NOLES! #MCATDT
40. Fitness Basket
$75

Fitness package with personal training gift certificate and work out accessories.
41. Marble Charcuterie with Snacks
$35

Marble and wood charcuterie board from Frontgate catalog plus snacks to go with it!
42. The Ultimate Lottery Set
$100

Roll the dice and take a chance! Maybe you will be the big winner.
43. Yeti Ice Bucket Gift Set
$100

Amazing Yeti Ice Bucket and two Yeti Can Cooler.
44. Fitness Gift Basket
$50

Gift certificate from Chic Physique Personal Training Studio with workout accessories and swag.
45. Coach Wallet Gift Card Set
$60

Cute Coach Tomato Soup Wallet already loaded with Gift Cards!
46. Adult Picnic in a Basket
$75

Adorable gift basket with two bottles of wine and a cheeseboard set with accessories.
47. Day at the Beach
$275

Beach wagon, blue tooth cooler, cornhole set and beach towels from Frontgate Catalog.
48. Your Pie Gift Box
$75

$100 in Your Pie gift certificates and a Your Pie tshirt!
49. Day at the Beach
$200

Beach wagon, Tommy Bahama Beach Chairs and Umbrella.
50. Pure Enrichment Humidifier
$30

Pure enrichment humidifier.
51. Deluxe Hydra Facial from Amason Aesthetics
$125

Spoil yourself with a deluxe hydra facial from Amason Aesthetics valued at $275.
52. Full Face CO2 Laser
$500

Head to Amason Aesthetics for a Full Face CO2 Laser treatment valued at $850!
53. Did you say Pickle Ball?
$65

Bid on this great gift basket complete with a lesson and swag at Fruit Cove Recreation Center.
54. Fruit Cove Recreation Center Package
$65

Get your fitness on with one month at the Fruit Cove Recreation Center and Hydrate with this amazing Hydro Bottle!
55. Mother's Day Made Easy
$30

Nail gift certificate and earrings... who doesn't want that?
56. Stillwater Golf Package
$300

Golf for four plus Cart at Stillwater Golf and Country Club. Valued at over $500.
57. Great Smokies Glamping item
57. Great Smokies Glamping
$3,500

Immerse yourself in the rugged beauty of the Great Smoky Mountains. Luxury glamping king bed tent for 2 guests over 3 nights. Private deck surrounded by lush forests. On site dining featuring locally sourced meals. Daily morning yoga, nightly campfires and s'mores! 24 months to travel.
58. Havana Nights
$3,750

Feel the rhythm of Havana Nights. Mid-century inspired penthouse apartment minutes from Old Havana for four guests over three nights. Airport pick up, welcome drinks, daily breakfast. Mojito making and salsa classes, VIP nightclub entry, city tour and secret beach excursion. 24 months to travel.
59. Kentucky Derby 2025
$6,000

Unforgettable Kentucky Derby 2025 experience! Two clubhouse or first-turn tickets to the Kentucky Derby & Oaks 2025. Mouthwatering gastronomy from gourmet 3 - course dining and wine pairings to bourbon flights and open bar. First class VIP service with access to fast passes, live music, photo opportunities and more! Valid for the Kentucky Derby 2025 from May 2 - May 3, 2025.
60. Montana Fly Fishing
$1,300

Cast your line in The Last Best Place on a unique full-day fishing adventure for two. A full-day guided fishing excursion for two in Montana. Your choice from five unmissable Montana lakes or rives or an ice fishing excursion. All equipment provided and an expert guide. Valid within 24 months of purchase.
61. Tranquil Bali
$2,800

Discover the magic of Bali! A sumptuous two-bedroom apartment suite at the 4-star Anatara Vacation Club Legian Bali for four guests over 5 nights. Upscale amenities from a resort pool and spa to daily breakfasts. Legian Beach on your doorstep, and Seminyak and Kuta short walk away. 24 months to travel.
62. Tuscan Treasures
$3,500

A carefully curated historic apartment with quintessential Tuscan views for four guests over seven nights. Sumptuous interiors blending Tuscan authenticity and 21st-century luxury. Private walking tour of charming Etruscan town Cortona. Wine tasting for all guests. 24 months to travel. Must be booked within 12 months of purchase.
63. Unbelievable Breckenridge
$5,800

A stylish ski in/ski out condo in Breckenridge near iconic Main Street for 6 guests over 4 nights. Private balcony with alpine views of Peak 8. Access to residents' amenities including hot tubs, pools, health club and spa. Value for travel before December 1, 2025.
64. Girls Day Out
$35

$25 in Grumpy's Gift Certificates and Nail Salon Gift Cards!
65. Base Camp Package 1
$75

1 free day plus 1 free month membership and swag!
66. Base Camp Package 2
$75

1 free day plus 1 free month membership and swag!
67. Base Camp Package 3
$75

1 free day plus 1 free month membership and swag!
68. Coach Purse Gift Package
$150

Adorable Coach bag paired with a gorgeous necklace, earrings and a nail gift certificate valued at $25.
69. Charcuterie Anyone?
$75

Gorgeous marble and wood charcuterie board by Frontgate Catalog with serving forks with a charcuterie book and bookstand.
70. Ryan Murphy Gift Package
$40

Autographed card from Ryan Murphy with a towel and 2 t-shirts from Goldfish Swim School.
71. The Random 25s!
$65

A set of gift cards worth $25 each! What a great deal!
72. A Night at the Symphony
$100

A night out at the Symphony with 2 concert tickets and a gift card to River and Fort (or Post) for $50. Enjoy!
73. Fairway Dreaming item
73. Fairway Dreaming
$6,950

Five to seven nights at your choice of three spectacular golf destinations. Punta Cana, Big Island Retreat or South Carolina Sands. 24 months to travel.
74. Tuscan Beauty
$4,800

Indulge in la dolce vita with a stay in an authentic Tuscan villa perched over the rolling hills of Tuscany. Experience true Tuscan living with alfresco lounging and dining, outdoor stone oven, and private pool with sweeping views. Discover the best of the region with Cortona less than 30 minutes away and optional wine tasting or Florence day-trip.
75. Private Chef Soiree
$2,400

Bring the five-star restaurant experience home with an unforgettable evening of private chef service for up to 6 guests. Sit back and relax while your chef caters to you, from bespoke menus to ingredient purchasing, preparation, service, and clean-up. Savor mouthwatering dishes crafted around your input and preferences for an exquisite evening among family or friends.
76. Poppin Box Refillable Tin
$30

Bring this tin into Poppin Box Fruit Cove and fill it with delicious popcorn!
77. Three Flavors of Fun!
$30

Three delicious flavors from Poppin Box Fruit Cove.
78. Chocolate? Did you say Chocolate?
$40

Scrumptious chocolate basket from Peterbrooke!
79. St. Augustine Light House Framed Art
$65

Local artist Jenifer Carter's gorgeous, framed St. Augustine Lighthouse with matching note cards.
80. Framed Custom Artwork
$65

Custom Artwork by local artist, Jenifer Carter.
81. Carrera One Year Membership and Basket
$200

One year membership to Carrera Wine Cellar downtown Saint Augustine and a gorgeous wine basket!
82. Clay Creek Red Wine with Stainless Wine Glasses
$30

Enjoy a bottle of wine in these double stainless wine glasses from Frontgate catalog!
83. Brunch for 2 at Casa Monica
$50

Rediscover weekend brunch, alive with modern coastal cuisine and old-world charm. Explore the mimosa cart and enjoy ten captivating flavors to choose from. Gather with close friends and loved ones to savor innovative plates and drinks. From the chef’s board to the dessert tower, a tantalizing weekend morning awaits.

