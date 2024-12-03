Stay Wild Rescue

Stay Wild Rescue

STAY WILD Howl-days Silent Auction

Item 1: 2 Grassroots 4-day Passes
$50

Starting bid

2 4-day passes for the 2025 GrassRoots Festival; $300 value
Item 2: Homemade quilted items by In Stitches
$20

Starting bid

Handmade quilted stocking (fully lined, fleece), holiday themed pot holders, and holiday themed coasters. $65+ value
Item 3: Ithaca Basket!
$50

Starting bid

Unique artwork, $25 Greenstar gift card, Ithaca Farmers Market guide
Item 4: Bee Lovers Kit
$20

Starting bid

Art print by JPOP Studios, 1lb Honey from Bright Raven Farm and Apiary, and flower seeds. Valued at $65+
Item 5: Hazlitt Wine Bundle and Cat Necklace
$25

Starting bid

4 bottles of Hazlitt Wine. Baltic Amber Cat Pendant donated by Susanne Wilson.
Item 6: Framed Raccoon Wildlife Photo and
$40

Starting bid

Photography by STAY WILD Volunteers. Framed and matted 8x10 wild raccoon photograph by Jess Proctor and framed and matted bud photo by Christina Mente.
Item 7: Coffee table kit
$30

Starting bid

Faithful and Fearless coffee table book, homemade lion basket, 4 piece paw print coaster set by Cassie Proctor, a free coffee certificate at the Coffee Shed, 20-oz Stanley mug, cat mug by Pottery by Elizabeth, crystal sleigh candy holder with chocolate-covered pretzels.
Item 8: Liquid State Brewing and Silo Food Truck basket
$25

Starting bid

2 cans of Liquid State beer, 2 Liquid State glasses, $15 gift card to Liquid State Brewing, Liquid State coasters and stickers. Silo Food Truck long-sleeved shift (size M).
Item 9: African animal prints
$25

Starting bid

These three photographs depict the hides of three endangered species from the African continent; the rhinoceros, the zebra, and the elephant. They show the remarkable beauty and diversity of life on our planet, reminding us to be ever aware of the importance of every known species. Donated by Judy Barringer.
Item 10: Jefferson Island Salt print signed by artist
$100

Starting bid

Jefferson Island Salt print. 1 of 975 reproductions signed and numbered by the artist with certificate of authenticity (33”x26”).
Item 11: Farm Basket
$25

Starting bid

Barn quilt donated by Six Mile Designs, small chicken basket, “Life is Good in the Coop” dish towel. $25 Tractor Supply gift card donated by Tractor Supply
Item 12: Shoe Bundle
$35

Starting bid

$50 Fontana’s Shoes gift card donated by Fontana’s Shoes, 3 pack of Columbia socks, 2 pairs of Fireside Lodge Socks, Timberland shoe water and stain repellant
Item 13: Quilters Corner Basket
$20

Starting bid

Patterns, fabric samples, Bad*ass Women iron-on transfers, and store merchandise all donated by Quilters Corner.
Item 14: Handmade dog/cat themed bags
$20

Starting bid

Donated by Jackie Puleo
Item 15: Gorges Cowl by Laura Nelkin
$30

Starting bid

Handmade knit cowl donated by Laura Nelkin
Item 16: Upcycled mittens by CeCe&LuLu
$30

Starting bid

Dog Sweater mittens: CeCe&LuLu upcycled sweater mittens are built to last with an eye on design and quality. Beautifully crafted, Denise has been making mittens for 17 years. They are guaranteed to keep your hands toasty and warm. They sell for 60.00
Item 17: Sundrees and Gemm Shop Basket
$25

Starting bid

$25 gift card to the Gemm Shop donated by the Gemm Shop. Handmade cotton scarf donated by Kelly Stiles. Decorative plate and bird ornament donated by Sundrees.
Item 18: Bird Lover’s Basket
$40

Starting bid

8x10 framed and matted Hummingbird photo donated by Jess Proctor. Bird feeders, bird seed and suet, hobby guide, and bird calendar donated by Wild Birds Unlimited.
Item 19: Pet Portrait by Scotty
$40

Starting bid

Winner submits a photo of animal to be painted by Trumansburg student artist, Scotty Hemenway.
Item 20: Holiday Themed Dog & Cat Basket
$30

Starting bid

Toy box with 3 holiday dog toys, holiday cat play sack, collagen cane dog chew, Friskies Party Mix cat treats, crunchy catnip treats, 2 3-oz packages of Merrick cat food, and cinnamon roll dog chew all donated by PetSmart Ithaca. (Cat model not included)
Item 21: Moore’s Marine Sweatshirt & Spring Tune-Up
$50

Starting bid

Moore’s Marine hoodie (size XL) and spring tune-up for boats that includes filter, plugs, fluids, grease/lube ($250 value) donated by Moore’s Marine.
Item 22: Meowy Christmas
$25

Starting bid

Meowy Christmas t-shirt (size M), holly mug with hot chocolate and mini marshmallows, one free coffee at the Coffee Shed (donated by the Coffee Shed), Bath & Body Works holiday dog air freshener (donated by Susanne Wilson), homemade dish scrubber and holiday tea canister.
Item 23: Decorative Christmas Lantern
$25

Starting bid

23” tall decorative battery-operated Christmas themed lantern donated by Becky Jackson.
Item 24: Dog Lover’s Basket
$30

Starting bid

$100 gift card to Heidi’s Spaw donated by Heidi’s Spaw. Gorilla grip mat with bowls, small fleece boots for dogs. “If People Had Hearts Like Dogs” sign donated by Sunny Days.
Item 25: $200 P&S Excavating Gift Card
$50

Starting bid

$200 gift card to P&S Excavating donated by P&S Excavating.
Item 26: Gemm Shop Basket
$20

Starting bid

$25 gift card to the Gemm Shop donated by the Gemm Shop. Thrifted cat sweatshirt, puppy and kitten table runner, and rabbit mug sourced from the Gemm Shop. Also included: assorted teas and hot chocolate.
Item 27: Framed Fawn Photo
$25

Starting bid

Framed and Matted 8x10 wildlife print donated by Jess Proctor.
Item 28: 2 Escape Room Certificates
$20

Starting bid

2 Adult Escape Room Gift Certificates (Homer, NY). Donated by Great Escape Adventures. Valued at $50+
Item 29: Seneca Fitness 3-Month Membership for 2 People
$50

Starting bid

3-month, 2-person membership to Seneca Fitness gym donated by Seneca Fitness ($250 value).
Item 30: Alpaca shawl and farm tour for 1 family
$40

Starting bid

Donated by Cabin View Alpacas
Item 31: Fox Run Vineyards Bundle
$40

Starting bid

1 case (12 bottles) of Arctic Fox white table wine donated by Fox Run Vineyards and “Wine Loving Hippie” bumper sticker.
Item 32: Atwater Winery bundle
$30

Starting bid

Wine tasting for two and cheese board certificate, two wine glasses and a wine opener donated by Atwater Winery
Item 33: Dinner & Wine bundle
$40

Starting bid

3 bottles of Osmote red wine donated by Osmote Wine. $50 gift card to the Royal Court Restaurant donated by Royal Court Restaurant.
Item 34: Dinner & Cider bundle
$40

Starting bid

3 bottles of hard apple cider donated by Finger Lakes Cider House. $50 gift card to the Royal Court Restaurant donated by Royal Court Restaurant.
Item 35: Self Care Package
$45

Starting bid

2 bottles of Pét Nat Sparkling Wine donated by Osmote Wine. Certificate for 1 acupuncture treatment by Dr. Maureen Alexander donated by Lotus Theory. 1 home haircut donated by Katie at Hair I Am.
Item 36: Chanel Pouch
$20

Starting bid

Chanel pouch, 3 0.2 fl oz Coco Chanel purse spray, and Rouge Coco Gloss.
Item 37: Framed Pet Portrait by Louisa Sandvik
$50

Starting bid

Charcoal pet portrait by the talented artist Louisa Sandvik
Item 38: Charcoal horse portrait
$50

Starting bid

Matted and framed charcoal horse portrait. Donated by artist Louisa Sandvik.
Item 39: Charcoal dog portrait
$50

Starting bid

Matted and framed charcoal dog portrait. Donated by artist Louisa Sandvik.
Item 40: Lotto Ticket Wreath 1
$20

Starting bid

$50 in NYS Lottery tickets attached to decorative holiday wreath. Donated by Mary Proctor.
Item 41: Lotto Ticket Wreath 2
$20

Starting bid

$50 in NYS Lottery tickets attached to decorative holiday wreath. Donated by Mary Proctor.
Item 42: $250 Stay at Mill Creek Cabins
$60

Starting bid

Donated by Mill Creek Cabins
Item 43: $250 Stay at New Park
$60

Starting bid

Donated by New Park Ithaca
Item 44: Spin Bike
$100

Starting bid

Donated by Dan Soboleski
Item 45: Elliptical Exercise Equipment
$200

Starting bid

Donated by Dan Soboleski
Item 46: Name a rescue!
$25

Starting bid

Name a STAY WILD puppy, kitten or wildlife intake
Item 47: Marsh art
$30

Starting bid

Painting by Karen Giammatteo, marsh bird photos by Christina Mente
Item 48: $50 Gift Certificate to HCD
$20

Starting bid

$50 Gift Certificate to the Highly Connected Dispensery.
Item 49: Pair of duck photos
$30

Starting bid

Donated by local photographer Christina Mente.

