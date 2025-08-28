STCCTF Home Game Concessions

Hanna Track Special item
Hanna Track Special
$5
Homemade Soup Special item
Homemade Soup Special
$3
Beef Hotdog item
Beef Hotdog
$2
Beef Sausage item
Beef Sausage
$4
Pepperoni Pizza item
Pepperoni Pizza
$3
Cheese Pizza item
Cheese Pizza
$2
Cup of Noodles item
Cup of Noodles
$1
Nachos with Cheese item
Nachos with Cheese
$3
Soft Pretzel item
Soft Pretzel
$2
Chips item
Chips
$1
Assorted small candy
$1
Cookies item
Cookies
$1
Airhead Extreme item
Airhead Extreme
$2
Candy Bars item
Candy Bars
$2
Water item
Water
$1
Gatorade item
Gatorade
$3
Hot drinks - Coffee/Tea/Hot Chocolate item
Hot drinks - Coffee/Tea/Hot Chocolate
$2
Soda item
Soda
$2
Add a donation for Susquehanna Township Cross Country Track and Field Booster Club

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!