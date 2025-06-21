Karla's Smile Outreach Ministry

Hosted by

Karla's Smile Outreach Ministry

About this event

Still Smiling Luncheon

5000 Cribari Ln

San Jose, CA 95135, USA

General Admission
$80

Grants entry to the event and includes lunch buffet and live entertainment.

Child Admission
$40

Grants entry and includes a children's plated lunch. This does not include the buffet lunch. This type of ticket is limited.

Platinum Sponsorship Package
$2,000

10 left!

This is a group ticket, it includes 8 tickets

This sponsorship package includes 8 tickets, prominent logo placement, Vendor privileges, 3 min speaking privilege, 10 raffle tickets (must be present to win).

Gold Sponsorship Package
$1,500
This is a group ticket, it includes 6 tickets

This sponsorship package includes 6 tickets, prominent logo placement, Vendor privileges, 3 min speaking privilege, 5 raffle tickets (must be present to win).

Silver Sponsorship Package
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

This sponsorship package includes 4 tickets, prominent logo placement, Swag placement at the Registration Table.

Helping Hands Sponsorship Package
$500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

This sponsorship package includes 2 tickets, logo placement, and mentions during the program.

Add a donation for Karla's Smile Outreach Ministry

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!