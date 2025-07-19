STLMM Membership 2025/26

Family Membership
$160

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

2 Adults + 2 non-adult kids are considered as family.
Up to 5 Marathi Mandal program participation fee included.
Additional program pricing at subsidized rate.

Single Membership
$90

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Single person entry. Can not substitute.
Up to 5 Marathi Mandal program participation fee included. Additional program pricing at subsidized rate.

Student Membership
$60

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Student ID required. Can not substitute.
Up to 5 Marathi Mandal program participation fee included.
Additional program pricing at subsidized rate.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing