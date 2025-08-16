eventClosed

Stone Arch Players's Studio Auction-Mad Tea Party!

Stone Arch Studios 892 E Washington Rd, Hillsborough, NH 03244, USA

Very large wood, wire and foam tree cupboard item
Very large wood, wire and foam tree cupboard
$25

is about 7 feet tall and on wheels. This might make a great shop or window display. This was handcrafted by Lisa Castile.

Wonderland sign item
Wonderland sign
$10

The sign was made of wood and hand painted by Sam Somero.

Tweedledee and Tweedledum costume accessories item
Tweedledee and Tweedledum costume accessories
$10

Tweedledum shirt size 3XL item
Tweedledum shirt size 3XL
$5

Tweedledee T-shirt, size XL item
Tweedledee T-shirt, size XL
$5

Cheshire cat onesie, pajamas, size large item
Cheshire cat onesie, pajamas, size large
$10

Cheshire cat onesie pajamas, size large item
Cheshire cat onesie pajamas, size large
$10

Men’s steampunk pirate coat, size 3XL item
Men’s steampunk pirate coat, size 3XL
$10

March Hare, bunny ear headband item
March Hare, bunny ear headband
$5

Topiary set piece item
Topiary set piece
free

Queen of hearts bush set piece item
Queen of hearts bush set piece
$5

3-D printed hand painted large and extra large tea cups item
3-D printed hand painted large and extra large tea cups
$5

Mini pinwheels used by Dee and Dum item
Mini pinwheels used by Dee and Dum
$1

Pocket watch item
Pocket watch
$5

Crazy plastic star glasses item
Crazy plastic star glasses
$2

Crazy Momerath Wigs (5 wigs) item
Crazy Momerath Wigs (5 wigs)
$5

Tall sparkly vase with flowers item
Tall sparkly vase with flowers
$5

Checkered vase with flowers item
Checkered vase with flowers
$5

Light up, Cheshire cat grin item
Light up, Cheshire cat grin
$5

Large clock necklace item
Large clock necklace
$3

Adjustable trinket hanging post item
Adjustable trinket hanging post
$2

Polkadot teapot item
Polkadot teapot
$5

Candelabra item
Candelabra
$5

Kids googly eye T-shirts (2) item
Kids googly eye T-shirts (2)
$5

12X8 foot enchanted forest backdrop item
12X8 foot enchanted forest backdrop
$25

Black and white cloth diamond tablecloth item
Black and white cloth diamond tablecloth
$5

Faux grass table runner item
Faux grass table runner
$5

Fancy dessert tier item
Fancy dessert tier
$5

Set of six hand-painted ceramic tea cups item
Set of six hand-painted ceramic tea cups
$5

These were done with acrylic paint and can easily be turned back to black.

Fashion hat item
Fashion hat
$5

White top hat item
White top hat
$5

Large foam hand-painted clock by Sam Somero item
Large foam hand-painted clock by Sam Somero
$3

Five foam hand-painted queen of hearts decor item
Five foam hand-painted queen of hearts decor
$2

Authentic silver tea set item
Authentic silver tea set
$15

Ornate Pie Plate item
Ornate Pie Plate
$3

Butterfly wreath hanger item
Butterfly wreath hanger
$2

Plastic coat hook item
Plastic coat hook
$3

Upcycled Painted Chairs-set of 9
$10

Alice in Wonderland Selfie Props item
Alice in Wonderland Selfie Props
$5

