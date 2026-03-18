Cascadia Folk Choir

Hosted by

Cascadia Folk Choir

About this event

Cascadia Folk Choir presents STRONG BONES, SOFT HEART: 3rd Annual Community Sing Concert

2800 SE Harrison St

Portland, OR 97214, USA

EARLY BIRD!
$15

Max. 3 per purchase.


CFC is a community-supported initiative. Your tax-deductible donation helps us pay local musicians, offer scholarships, and continue building accessible spaces for collective singing. Thank you for supporting this work.

General Admission
$25

CFC is a community-supported initiative. Your tax-deductible donation helps us pay local musicians, offer scholarships, and continue building accessible spaces for collective singing. Thank you for supporting this work.

Supporter
$35

CFC is a community-supported initiative. Your tax-deductible donation helps us pay local musicians, offer scholarships, and continue building accessible spaces for collective singing. Thank you for supporting this work.

Sustainer
$50

CFC is a community-supported initiative. Your tax-deductible donation helps us pay local musicians, offer scholarships, and continue building accessible spaces for collective singing. Thank you for supporting this work.

Accessibility Ticket
Pay what you can

Max. 3 per purchase.


CFC is a community-supported initiative. Your tax-deductible donation helps us pay local musicians, offer scholarships, and continue building accessible spaces for collective singing. Thank you for supporting this work.

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