Cascadia Folk Choir presents STRONG BONES, SOFT HEART: 3rd Annual Community Sing Concert

About this event
Max. 3 per purchase.
CFC is a community-supported initiative. Your tax-deductible donation helps us pay local musicians, offer scholarships, and continue building accessible spaces for collective singing. Thank you for supporting this work.
CFC is a community-supported initiative. Your tax-deductible donation helps us pay local musicians, offer scholarships, and continue building accessible spaces for collective singing. Thank you for supporting this work.
CFC is a community-supported initiative. Your tax-deductible donation helps us pay local musicians, offer scholarships, and continue building accessible spaces for collective singing. Thank you for supporting this work.
CFC is a community-supported initiative. Your tax-deductible donation helps us pay local musicians, offer scholarships, and continue building accessible spaces for collective singing. Thank you for supporting this work.
Max. 3 per purchase.
CFC is a community-supported initiative. Your tax-deductible donation helps us pay local musicians, offer scholarships, and continue building accessible spaces for collective singing. Thank you for supporting this work.
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