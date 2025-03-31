Eaton Rapids Teen Space

Eaton Rapids Teen Space

Strut Your Stuff 2025 Silent Auction

501 Union St, Eaton Rapids, MI 48827, USA

2 Detroit Tigers Tickets item
2 Detroit Tigers Tickets
$45

Starting bid

The highest bidder will win two tickets to the July 25th Tigers game against the Blue Jays. The tickets are for infield box seats. Donated by Dr. Sarah Parker. Market Value: $152
One Night's Stay at the English Inn item
One Night's Stay at the English Inn
$70

Starting bid

This gift certificate entitles you to a "One Night's stay in the Bristol Room" Monday through Thursday Evening donated by the English Inn. Market Value: $230
Pool Party at the ER Pool item
Pool Party at the ER Pool
$54

Starting bid

This certificate entitles you to one 2-hour pool rental at the ER Pool, for up to 20 swimmers donated by Eaton Rapids Public Schools. Market Value: $180
$100 Gift Certificate to Old Mill Furniture item
$100 Gift Certificate to Old Mill Furniture
$30

Starting bid

$100 Gift Certificate donated by Old Mill Furniture.
4 Kayak Rentals item
4 Kayak Rentals
$48

Starting bid

Four gift certificates for a boat rental and shuttle service to Bunker Landing donated by the City of Eaton Rapids. Market Value: $160
Police Ride Along item
Police Ride Along
$60

Starting bid

The highest bidder will get to spend 3 to 4 hours with an Eaton Rapids Police officer. The officer will show you what goes into a day for a cop, preparing for the day, and what goes on behind the scenes. Then you will get to see what an officer sees as you ride around the city. You have the experience of learning about all the technology that our Police use in today’s world. Background check will be required. Market Value: $200
VIP Tour of Eaton Rapids Medical Center item
VIP Tour of Eaton Rapids Medical Center
$60

Starting bid

The highest bidder and a guest will enjoy an exclusive, behind-the-scenes tour of Eaton Rapids Medical Center. This unique experience will be guided by the hospital's CEO, Tim Johnson, who will provide an insider's look into the operations of our local healthcare facility. During the tour, you'll get to witness how healthcare comes to life and meet some of the amazing local healthcare heroes who make it all possible. Don’t miss this opportunity to explore the heart of our community’s healthcare! Market Value: $200
Amish Chair from Traverse City Amish Store item
Amish Chair from Traverse City Amish Store
$90

Starting bid

Amish Chair from Traverse City Amish Store donated by Russ & Barb Hicks. Market Value: $300
Eaton Community Bank Basket item
Eaton Community Bank Basket
$45

Starting bid

This basket donated by Eaton Community Bank contains a baseball cap, scarf, blanket, large tote bag, Michigan cutting board, pizza slicer, ice cream scoop, $25 Gift Card to Biggby, and a $25 Gift Card to Family Fare. Market Value: $150
Spring Activity Basket item
Spring Activity Basket
$12

Starting bid

This basket contains 2 bubble wands, 1 bubble spinner, 1 ice cream bubbles, 2 squirt guns, 1 water sprayer, 1 kite, 1 splash toy, 2 car bingo, and 1 set of chalk stencils donated by Grace Fannin. Market Value: $40
Crayola Basket item
Crayola Basket
$15

Starting bid

This basket contains 1 pack of construction paper, 1 Frozen activity set, 1 Paw Patrol activity pad, paint brushes, water color paints, crayons, colored pencils, pipsqueak markers, and paint sticks donated by Grace Fannin. Market Value: $50
Family Relaxation Basket item
Family Relaxation Basket
$32

Starting bid

This basket contains Smokey Michigan seasoning, a glass cup, a set of straws, gourmet pretzels, a puzzle, a journal, a friendship bracelet kit, a bookmark, a book set on Mackinaw Island, and bird seed donated by Jeni Ottney. Market Value: $105
Paramount Coffee Basket item
Paramount Coffee Basket
$13

Starting bid

This basket contains a 2 lb bag of Wake Up Joe coffee grounds and a 12 oz bag of Traverse City Cherry medium roast coffee grounds donated by Stacy Cole with Paramount Coffee Market Value: $42
Lugnuts Basket item
Lugnuts Basket
$39

Starting bid

This basket contains 6 flex ticket vouchers for 2025, Lugnuts cap, 16 oz tumbler, Lugnuts t-shirt, Lugnuts/Spartans Crosstown Showdown Jersey, Lugnuts bat pen, journal, game used baseball, and bag donated by Matt Hicks. Market Value: $130
Easter Basket item
Easter Basket
$9

Starting bid

Easter Basket donated by Treasa Smith. Market Value: $30
Eaton Rapids Medical Center Swag Basket item
Eaton Rapids Medical Center Swag Basket
$52

Starting bid

This basket contains an insulated lunch box, bento box, water bottle, umbrella, and a $100 gift certificate to the Owl's Perch gift shop donated by the Eaton Rapids Medical Center. Market Value: $175
Baby Boy Basket item
Baby Boy Basket
$10

Starting bid

This basket contains a teddy bear, sippy cup, story book, and three outfits donated by Shelley Sysum. Market Value: $35
Baby Girl Basket item
Baby Girl Basket
$14

Starting bid

This basket contains a teddy bear, sippy cup, story book, blanket, and three outfits donated by Shelley Sysum. Market Value: $45
Hand Made Earrings item
Hand Made Earrings
$6

Starting bid

Two sets of hand made earrings donated by Becky Turner. Market Value: $20
Jewelry Set #1 from Sand Paint Beach Glass Co. item
Jewelry Set #1 from Sand Paint Beach Glass Co.
$15

Starting bid

Handcrafted sea glass necklace and earring set donated by 14 year old artist Abby Day. Market Value: $50
Jewelry Set #2 from Sand Paint Beach Glass Co. item
Jewelry Set #2 from Sand Paint Beach Glass Co.
$15

Starting bid

Handcrafted sea glass necklace and earring set donated by 14 year old artist Abby Day. Market Value: $50
Necklace #1 from Sand Paint Beach Glass Co. item
Necklace #1 from Sand Paint Beach Glass Co.
$10.50

Starting bid

Handcrafted sea glass necklace donated by 14 year old artist Abby Day. Market Value: $35
Necklace #2 from Sand Paint Beach Glass Co. item
Necklace #2 from Sand Paint Beach Glass Co.
$10.50

Starting bid

Handcrafted sea glass necklace donated by 14 year old artist Abby Day. Market Value: $35
Orange Flower Hand Beaded Bracelet item
Orange Flower Hand Beaded Bracelet
$39

Starting bid

Ornate hand beaded bracelet donated by Ofelia Glasgow. Market Value: $130
Handmade Beaded Bracelet item
Handmade Beaded Bracelet
$39

Starting bid

Ornate hand beaded bracelet donated by Ofelia Glasgow. Market Value: $130
Landscape Painting by Pastor Melany Chalker item
Landscape Painting by Pastor Melany Chalker
$18

Starting bid

Painting by Pastor Melany Chalker. Market Value: $60
Sunset Painting by Pastor Melany Chalker item
Sunset Painting by Pastor Melany Chalker
$18

Starting bid

Painting by Pastor Melany Chalker. Market Value: $60
Ocean Painting by Pastor Melany Chalker item
Ocean Painting by Pastor Melany Chalker
$18

Starting bid

Painting by Pastor Melany Chalker. Market Value: $60
Lucelle Raad "Spring Training" item
Lucelle Raad "Spring Training"
$21

Starting bid

Lecelle Raad "Spring Training" donated by Joanne Moore. Market Value: $70
Flamingo Wall Hanging item
Flamingo Wall Hanging
$14

Starting bid

Quilted flamingo wall hanging donated by Patricia Taunt. Market Value: $45
Thankful & Grateful Wall Hanging item
Thankful & Grateful Wall Hanging
$14

Starting bid

Quilted fall themed wall hanging donated by Patricia Taunt. Market Value: $45
Rose Art Print item
Rose Art Print
$22

Starting bid

Large Rose art print donated by Joanne Moore. Market Value: $75
Window Art Print item
Window Art Print
$22

Starting bid

Large window art print donated by Joanne Moore. Market Value: $75
Hexagon Wall Art item
Hexagon Wall Art
$15

Starting bid

Handmade wall art donated by Ruth Hankin. Market Value: $50
Blue & Red Quilt item
Blue & Red Quilt
$15

Starting bid

Blue & Red Quilt made by Rayette Ruoff. Market Value: $50
Patterned Quilt item
Patterned Quilt
$75

Starting bid

Quilt donated by Judy Nail Smith. Market Value: $250
Tea Time Quilt item
Tea Time Quilt
$90

Starting bid

Quilt donated by Linda Williams. Market Value: $300
Teddy Bear Quilt item
Teddy Bear Quilt
$22

Starting bid

Quilt donated by Sheila Robertson. Market Value: $75
Color Reawakened Quilt item
Color Reawakened Quilt
$90

Starting bid

Color Reawakened Quilt donated by Dale Waddle. Market Value: $300
Crochet Hand Towels item
Crochet Hand Towels
$4

Starting bid

Two Spring themed crochet hand towels donated by Rayette Ruoff. Market Value: $15
Burp Clothes & Baby Ball item
Burp Clothes & Baby Ball
$9

Starting bid

Home made baby ball donated by Becky Turner and three home made birth clothes donated by Rayette Ruoff. Market Value: $30
Purple Tote Bag item
Purple Tote Bag
$15

Starting bid

Home made tote bag donated by Patricia Taunt. Market Value: $50
Hand Embroidered Hat item
Hand Embroidered Hat
$9

Starting bid

Hand embroidered hat by local artist Shay David with Scorched and Stitched. Shay specializes in giving new life to thrifted items through embroidery and pyrography. Market Value: $30
Quilted Hot Pads & Charcuterie Board item
Quilted Hot Pads & Charcuterie Board
$12

Starting bid

This set contains four quilted hot pads donated by Rayette Ruoff and a bamboo charcuterie board. Market Value: $40
Handmade Wooden Tray item
Handmade Wooden Tray
$15

Starting bid

Handmade wooden tray and candle donated by Tim Oliver. Market Value: $50
Hand Crafted Bandsaw Box item
Hand Crafted Bandsaw Box
$24

Starting bid

Large bandsaw box made by local wood worker Wayne Ash. Market Value: $80
Dragon Egg item
Dragon Egg
$20

Starting bid

Dragon Egg hand crafted by Karen Russell. Market Value: $65
Dragon Eye Box item
Dragon Eye Box
$20

Starting bid

Dragon Eye Box for Dungeons & Dragons hand crafted by Karen Russell. Market Value: $65
Oil Change & Car Wash 1 item
Oil Change & Car Wash 1
$22

Starting bid

This certificate entitles you to 1 free Lube, Oil & Filter Change (standard oil change, synthetic blend, motor craft oil) with complimentary outside car wash donated by Candy Ford. Market Value: $75
Oil Change & Car Wash 2 item
Oil Change & Car Wash 2
$22

Starting bid

This certificate entitles you to 1 free Lube, Oil & Filter Change (standard oil change, synthetic blend, motor craft oil) with complimentary outside car wash donated by Candy Ford. Market Value: $75
Standard Oil Change item
Standard Oil Change
$21

Starting bid

This certificate entitles you to a standard oil change at Rapids Oil Change. Market Value: $70
Autocare Basket item
Autocare Basket
$38

Starting bid

The Autocare Basket donated by Advanced Auto contains a Slime Foot Pump, Antimicrobial Steering Wheel Cover, six pack of little trees air freshener, Adam's Polishes Ceramic Spray Coating, Foaming Bug & Tar Remover, Insane Shine Tire Coating, Microfiber tire & wheel sponge, Sonax Tire Cleaner, Tire Shine Reusable Sponges, Armor All Car Wash Packs, Five Gallon Bucket. Market Value: $125
Shop Eaton Rapids Gift Certificate Set 1 item
Shop Eaton Rapids Gift Certificate Set 1
$22

Starting bid

This item contains gift certificates donated by Pettit Hardware, the Locker Room, and Your Creative Escape. Market Value: $75
Shop Eaton Rapids Gift Certificate Set 2 item
Shop Eaton Rapids Gift Certificate Set 2
$37

Starting bid

This item contains gift certificates donated by Your Creative Escape, Family Fare, Mooville, and Darb's Patio. Market Value: $125
Handmade Birthday Cards Set 1 item
Handmade Birthday Cards Set 1
$11

Starting bid

Ten handmade interactional birthday cards (blank inside) donated by Michelle Hutchinson. Market Value: $35
Handmade Birthday Cards Set 2 item
Handmade Birthday Cards Set 2
$11

Starting bid

Ten handmade interactional birthday cards (blank inside) donated by Michelle Hutchinson. Market Value: $35
Handmade Birthday Cards Set 3 item
Handmade Birthday Cards Set 3
$11

Starting bid

Ten handmade interactional birthday cards (blank inside) donated by Michelle Hutchinson. Market Value: $35
Elephant Planter item
Elephant Planter
$14

Starting bid

Ceramic Elephant Planter donated by Ruth Hankin. Market Value: $45
Signed Copy of Michigan's Passionate Moderate item
Signed Copy of Michigan's Passionate Moderate
$15

Starting bid

A signed copy of William G. Milliken, Michigan's Passionate Moderate donated by Helen Broom. Market Value: $50
Nordic Rock Cross-Country Skis item
Nordic Rock Cross-Country Skis
$60

Starting bid

Nordic Rock Cross-Country Skis with ski poles donated by Cathy Demorest. Market Value: $200
Jade Tree item
Jade Tree
$12

Starting bid

Jade Tree donated by Hastay's Greenhouse. Market Value: $40
Sun Catchers item
Sun Catchers
$15

Starting bid

Set of three sun catchers donated by Rottenbucher Pharmacy. Market Value: $48
Gardening Basket item
Gardening Basket
$5

Starting bid

Garden Basket donated by Jean Burke. Market Value: $15
Dog Basket item
Dog Basket
$22

Starting bid

Dog Basket containing two dog treats, a ceramic dog treat container, a toy set, leash, and a $50 gift certificate to Snow Animal Health & Care donated by Annette and Snow Animal Health & Care. Market Value: $75
Cooper Johnson Merch item
Cooper Johnson Merch
$29

Starting bid

4-in-1 Bluetooth Speaker Tumbler and T-shirt donated by local musician Cooper Johnson. Market Value: $95
$25 Gift Certificate to Jess's Farmhouse Bakery item
$25 Gift Certificate to Jess's Farmhouse Bakery
$7.50

Starting bid

$25 Gift Certificate to Jess's Farmhouse Bakery

