Student Renewal for German and London Handel Societies

Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft (GFHG) item
Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft (GFHG)
$20
Includes Händel-Jahrbuch
GFHG / Göttinger-Händel-Gesellschaft
$56
Dual German membership. Includes Händel-Jahrbuch and Göttinger Händel Beiträge
GFHG / Göttinger-Händel-Gesellschaft
$27
Dual German membership without Göttinger Händel Beiträge. Includes Händel-Jahrbuch
GFHG / Händel-Gesellschaft Karlsruhe
$23
Dual German membership. Includes Händel-Jahrbuch
GFHG / Göttinger H-G / H-G Karlsruhe
$60
Triple German membership. Includes Händel-Jahrbuch and Göttinger Händel Beiträge
GFHG / Göttinger H-G / H-G Karlsruhe
$30
Triple German membership without Göttinger Händel Beiträge. Includes Händel-Jahrbuch
Handel Institute item
Handel Institute
$15
Includes HI Newsletter (two issues)

