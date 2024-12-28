American Handel Society Inc
Student Renewal for German and London Handel Societies
Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft (GFHG)
$20
Includes Händel-Jahrbuch
Includes Händel-Jahrbuch
seeMoreDetailsMobile
add
GFHG / Göttinger-Händel-Gesellschaft
$56
Dual German membership. Includes Händel-Jahrbuch and Göttinger Händel Beiträge
Dual German membership. Includes Händel-Jahrbuch and Göttinger Händel Beiträge
seeMoreDetailsMobile
add
GFHG / Göttinger-Händel-Gesellschaft
$27
Dual German membership without Göttinger Händel Beiträge. Includes Händel-Jahrbuch
Dual German membership without Göttinger Händel Beiträge. Includes Händel-Jahrbuch
seeMoreDetailsMobile
add
GFHG / Händel-Gesellschaft Karlsruhe
$23
Dual German membership. Includes Händel-Jahrbuch
Dual German membership. Includes Händel-Jahrbuch
seeMoreDetailsMobile
add
GFHG / Göttinger H-G / H-G Karlsruhe
$60
Triple German membership. Includes Händel-Jahrbuch and Göttinger Händel Beiträge
Triple German membership. Includes Händel-Jahrbuch and Göttinger Händel Beiträge
seeMoreDetailsMobile
add
GFHG / Göttinger H-G / H-G Karlsruhe
$30
Triple German membership without Göttinger Händel Beiträge. Includes Händel-Jahrbuch
Triple German membership without Göttinger Händel Beiträge. Includes Händel-Jahrbuch
seeMoreDetailsMobile
add
Handel Institute
$15
Includes HI Newsletter (two issues)
Includes HI Newsletter (two issues)
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout