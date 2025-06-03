Lake Youngs PTSA 9.7.25
Student Showcase
$
Cheddar Sour Cream Ruffles
$2
closed
Chili Cheese Fritos
$2
closed
Funyuns
$2
closed
Sour Cream and Onion Lays
$2
closed
Nacho Cheese Doritos
$2
closed
Cheeto Puffs
$2
closed
Takis Fuego
$2
closed
Gushers
$1
Tropical or Strawberry
Tropical or Strawberry
closed
Fruit Roll-Ups
$1
Strawberry Blast or Tropical Tie Dye
Strawberry Blast or Tropical Tie Dye
closed
Hello Panda Chocolate Cookies
$1
closed
Rice Krispie Treats
$1
closed
Gatorade
$2
Fruit Punch, Lemon Lime, Orange
Fruit Punch, Lemon Lime, Orange
closed
Caprisuns
$1
closed
Waterloo Seltzer Water
$1
Lemon Lime, Raspberry Nectarine, Blackberry Lemonade
Lemon Lime, Raspberry Nectarine, Blackberry Lemonade
closed
Coke
$1
closed
Diet Coke
$1
closed
Red Vines
$1
4 pieces
4 pieces
closed
Starburst
$2
Original or Red Faves
Original or Red Faves
closed
Skittles
$2
Original, Tropical, Wild Berry, Sour
Original, Tropical, Wild Berry, Sour
closed
M&Ms
$2
Milk Chocolate or Peanut
Milk Chocolate or Peanut
closed
Snickers
$2
closed
Twix
$2
closed
Milky Way
$2
closed
Dessert Display
$2
Dessert baked by students
Dessert baked by students
closed
Teacher Thank You Note
$5
Send your teacher a note of appreciation along with either their favorite drink or snack
Send your teacher a note of appreciation along with either their favorite drink or snack
closed
Teacher Thank You Note
$10
Send your teacher a note of appreciation along with either their favorite drink AND snack
Send your teacher a note of appreciation along with either their favorite drink AND snack
closed
