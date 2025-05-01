Michigan Sudanese Graduates Celebration - Class of 2025

35100 Van Born Rd

Wayne, MI 48184

Adults Admission
$50
Senior Members & Kids Admission
$30
Senior family members & Kids age 16 & under
Family Admission
$200
⚠️ TO SUPPORT OUR EVENT, WE KINDLY ASK THAT YOU PURCHASE A SEPARATE TICKET FOR EACH FAMILY MEMBER. YOUR SUPPORT HELPS US MAKE THIS EVENT POSSIBLE! ⚠️ PLEASE NOTE THAT THIS IS A SPECIAL TICKET FOR BIG FAMILIES WITH MORE THAN 5 MEMBERS. ⏳HURRY UP, THERE’S ONLY A LIMITED NUMBER OF TICKETS AVAILABLE.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing