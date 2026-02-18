United Way of Mason County

United Way of Mason County

Suds on the Shore 2026 Sponsorships

Rotary Park

W Ludington Ave, Ludington, MI 49431, USA

Blonde Ale Sponsor
$500
What's Included In This Level: 2 VIP tickets Business logo on website Business signage on the security fence (must provide your own sign)
Brown Ale Sponsor
$1,000
What's Included In This Level: 6 VIP tickets Business logo on website Business signage on the security fence (must provide your own sign) Business promoted one (1) time on social media Business logo on volunCHEER shirts
Hazy IPA Sponsor
$1,500
What's Included In This Level: 12 VIP tickets Business logo on website Business signage on the security fence (must provide your own sign) Business promoted two (2) times on social media Business logo on volunCHEER shirts
Imperial Stout Sponsor
$2,500
What's Included In This Level: 20 VIP tickets Business logo on website Business signage on the security fence (must provide your own sign) Business logo on volunCHEER shirts Business name on souvenir glass Business logo on the festival map Business promoted four (4) times on social media*

