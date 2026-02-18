Suds on the Shore 2026 Sponsorships

What's Included In This Level:
2 VIP tickets
Business logo on website
Business signage on the security fence (must provide your own sign)
Brown Ale Sponsor
$1,000
What's Included In This Level:
6 VIP tickets
Business logo on website
Business signage on the security fence (must provide your own sign)
Business promoted one (1) time on social media
Business logo on volunCHEER shirts
Hazy IPA Sponsor
$1,500
What's Included In This Level:
12 VIP tickets
Business logo on website
Business signage on the security fence (must provide your own sign)
Business promoted two (2) times on social media
Business logo on volunCHEER shirts
Imperial Stout Sponsor
$2,500
What's Included In This Level:
20 VIP tickets
Business logo on website
Business signage on the security fence (must provide your own sign)
Business logo on volunCHEER shirts
Business name on souvenir glass
Business logo on the festival map
Business promoted four (4) times on social media*
