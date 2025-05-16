Hosted by

SUMMER 2025 SESSION 2 ITALIAN LANGUAGE CLASSES - AUG 4 - SEPT 11

ITALIANO UNO WITH NANCY (THURS@630PM)
$265

THURSDAY FROM JULY 10 – SEPTEMBER 4 @ 630PM - 830PM - REMOTE (THIS CLASS IS UNIQUE AS IT TAKES PLACE JULY 10 - SEPTEMBER 4 AND TAKES PLACE BETWEEN SESSION 1 AND 2. DO NOT BE ALARMED IF YOUR RECEIPT SAYS AUG 4 - SEPT 11!!)

REVIEW FOR ITALIAN 1&2 ALUMNI WITH GRAZIA (THURS@0630PM)
$215

THURSDAY FROM AUGUST 7 - SEPTEMBER 11 @ 630PM -830PM - REMOTE (*MUST HAVE COMPLETED AT LEAST ITALIANO UNO)

ITALIANO 3 REVIEW WITH GRAZIA (MON@6:30PM)
$215

MONDAY FROM AUGUST 4 - SEPTEMBER 8 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 4 REVIEW WITH NANCY (WED@630PM)
$215

WEDNESDAY FROM AUGUST 6 - SEPTEMBER 10 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 5 REVIEW WITH GRAZIA (THURS@1000AM)
$215

THURSDAY FROM AUGUST 7 - SEPTEMBER 11 @ 1000AM - 1200PM -REMOTE

ITALIANO 6 REVIEW WITH GRAZIA (TUES@1000AM)
$215

TUESDAY FROM AUGUST 5 - SEPTEMBER 9 @ 1000AM - 1200PM - REMOTE

ITALIANO 7 REVIEW WITH GRAZIA (TUES@630PM)
$215

TUESDAY FROM AUGUST 5 - SEPTEMBER 9 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 8 REVIEW WITH GRAZIA (THURS@400PM)
$215

THURSDAY FROM AUGUST 7 - SEPTEMBER 11 @ 400PM - 600PM - IN PERSON

ITALIANO 14 REVIEW WITH NANCY (MON@630PM)
$215

MONDAY FROM AUGUST 4 - SEPTEMBER 8 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 15 REVIEW WITH GRAZIA (WED@1000AM)
$215

WEDNESDAY FROM AUGUST 6 - SEPTEMBER 10 @ 1000AM - 1200PM - REMOTE

CORSO AVANZATO WITH GRAZIA (WED@630PM)
$215

WEDNESDAY FROM AUGUST 6 - SEPTMBER 10 @ 630PM - 830PM - REMOTE

CORSO SUPERIORE WITH NANCY (TUES@630PM)
$215

TUESDAY FROM AUGUST 5 - SEPTEMBER 9 @ 630PM - 830PM - REMOTE

CLASS GIFT CERTIFICATE
$215

PURCHASE THE GIFT OF LANGUAGE!
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!

Pay By Check At Your First Class
Free

If you would like to attend one of the above courses, please enter your selection in the comment section, and plan to pay by check at your first class. This option is only available for in person classes. If you wish to pay by check for a remote class please send you check PRIOR TO CLASS START DATE made payable to the ITALIAN CULTURAL SOCIETY to P.O. BOX 947 CARMICHAEL, CA 95609.

