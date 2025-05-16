SUMMER 2025 SESSION 2 ITALIAN LANGUAGE CLASSES - AUG 4 - SEPT 11

Hosted by
About this raffle
THURSDAY FROM JULY 10 – SEPTEMBER 4 @ 630PM - 830PM - REMOTE (THIS CLASS IS UNIQUE AS IT TAKES PLACE JULY 10 - SEPTEMBER 4 AND TAKES PLACE BETWEEN SESSION 1 AND 2. DO NOT BE ALARMED IF YOUR RECEIPT SAYS AUG 4 - SEPT 11!!)
THURSDAY FROM AUGUST 7 - SEPTEMBER 11 @ 630PM -830PM - REMOTE (*MUST HAVE COMPLETED AT LEAST ITALIANO UNO)
MONDAY FROM AUGUST 4 - SEPTEMBER 8 @ 630PM - 830PM - REMOTE
WEDNESDAY FROM AUGUST 6 - SEPTEMBER 10 @ 630PM - 830PM - REMOTE
THURSDAY FROM AUGUST 7 - SEPTEMBER 11 @ 1000AM - 1200PM -REMOTE
TUESDAY FROM AUGUST 5 - SEPTEMBER 9 @ 1000AM - 1200PM - REMOTE
TUESDAY FROM AUGUST 5 - SEPTEMBER 9 @ 630PM - 830PM - REMOTE
THURSDAY FROM AUGUST 7 - SEPTEMBER 11 @ 400PM - 600PM - IN PERSON
MONDAY FROM AUGUST 4 - SEPTEMBER 8 @ 630PM - 830PM - REMOTE
WEDNESDAY FROM AUGUST 6 - SEPTEMBER 10 @ 1000AM - 1200PM - REMOTE
WEDNESDAY FROM AUGUST 6 - SEPTMBER 10 @ 630PM - 830PM - REMOTE
TUESDAY FROM AUGUST 5 - SEPTEMBER 9 @ 630PM - 830PM - REMOTE
PURCHASE THE GIFT OF LANGUAGE!
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!
If you would like to attend one of the above courses, please enter your selection in the comment section, and plan to pay by check at your first class. This option is only available for in person classes. If you wish to pay by check for a remote class please send you check PRIOR TO CLASS START DATE made payable to the ITALIAN CULTURAL SOCIETY to P.O. BOX 947 CARMICHAEL, CA 95609.
