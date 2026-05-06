Hosted by

Silverton Powerhouse Collective

Summer 2026 Event Sponsorship

8 Mears Ave

Silverton, CO 81433, USA

Silver Sponsorship
$100

Sponsorship Benefits:

-EXCLUSIVE SOCIAL MEDIA SPOTLIGHT

-SMALL LOGO OR NAME ON EVENT POSTERS

-ONE TICKET TO ATTEND ONE OF OUR TICKETED EVENT DURING SUMMER 2026

Gold Sponsorship
$250

Sponsorship Benefits:

-EXCLUSIVE SOCIAL MEDIA SPOTLIGHT

-MEDIUM LOGO OR NAME ON EVENT POSTERS

-TWO TICKET TO ATTEND ONE OF OUR TICKETED EVENT DURING SUMMER 2026

-TWO DRINK TICKETS TO REDEEM DURING EVENTS

-1 EMCEE SPOTLIGHT DURING EVENTS

Platinum Sponsorship
$500

-2 EXCLUSIVE SOCIAL MEDIA SPOTLIGHT

-LARGE LOGO OR NAME ON EVENT POSTERS

-FOUR TICKET TO ATTEND ONE OF OUR TICKETED EVENT DURING SUMMER 2026

-FOUR DRINK TICKETS TO REDEEM DURING EVENTS

-2 EMCEE SPOTLIGHT DURING EVENTS

-LOGO POSTER DISPLAYED ON SPONSOR SPOTLIGHT WALL AT

THE POWERHOUSE FOR ONE YEAR.

Add a donation for Silverton Powerhouse Collective

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!