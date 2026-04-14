Troy Pike Cultural Arts Center Inc

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Troy Pike Cultural Arts Center Inc

About this event

Summer Art Explosion

300 E Walnut St

Troy, AL 36081, USA

Alice in Wonderland (AM)
$40

JUNE 1 - 5

Ages: 7–12 

Days: Monday - Friday

Morning Session: 9:00 AM – 12:00 PM 

Alice in Wonderland (PM)
$40

JUNE 1 - 5

Ages: 7–12 

Days: Monday - Friday

Afternoon Session: 1:00 PM – 4:00 PM 

Wizard of Oz (AM)
$40

JUNE 8 - 12

Ages: 7–12 

Days: Monday - Friday

Morning Session: 9:00 AM – 12:00 PM 

Wizard of Oz (PM)
$40

JUNE 8 - 12

Ages: 7–12 

Days: Monday - Friday

Afternoon Session: 1:00 PM – 4:00 PM 

Peter Pan (AM)
$40

JUNE 15 - 19

Ages: 7–12 

Days: Monday - Friday

Morning Session: 9:00 AM – 12:00 PM 

Peter Pan (PM)
$40

JUNE 15 - 19

Ages: 7–12 

Days: Monday - Friday

Afternoon Session: 1:00 PM – 4:00 PM 

James & Peach (AM)
$40

JUNE 22 - 26

Ages: 7–12 

Days: Monday - Friday

Morning Session: 9:00 AM – 12:00 PM 

James & Peach (PM)
$40

JUNE 22 - 26

Ages: 7–12 

Days: Monday - Friday

Afternoon Session: 1:00 PM – 4:00 PM 

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