Summer Art Explosion

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About this event
JUNE 1 - 5
Ages: 7–12
Days: Monday - Friday
Morning Session: 9:00 AM – 12:00 PM
JUNE 1 - 5
Ages: 7–12
Days: Monday - Friday
Afternoon Session: 1:00 PM – 4:00 PM
JUNE 8 - 12
Ages: 7–12
Days: Monday - Friday
Morning Session: 9:00 AM – 12:00 PM
JUNE 8 - 12
Ages: 7–12
Days: Monday - Friday
Afternoon Session: 1:00 PM – 4:00 PM
JUNE 15 - 19
Ages: 7–12
Days: Monday - Friday
Morning Session: 9:00 AM – 12:00 PM
JUNE 15 - 19
Ages: 7–12
Days: Monday - Friday
Afternoon Session: 1:00 PM – 4:00 PM
JUNE 22 - 26
Ages: 7–12
Days: Monday - Friday
Morning Session: 9:00 AM – 12:00 PM
JUNE 22 - 26
Ages: 7–12
Days: Monday - Friday
Afternoon Session: 1:00 PM – 4:00 PM
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