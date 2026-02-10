Summer Camp at WRCNS

Offered by
About this shop
7/7 - 7/9
Tuesday, Wednesday, Thursday
9am - 1pm.
We provide snack, you pack a lunch! Week one includes a class with Chef Angie!
7/14 - 7/16
Tuesday, Wednesday, Thursday
9am - 1pm.
We provide snack, you pack a lunch! Week two includes a class with a fun outside vendor!
7/28 - 7/30
Tuesday, Wednesday, Thursday
9am - 1pm.
We provide snack, you pack a lunch! Week three includes a class with Chef Angie!
8/4 - 8/6
Tuesday, Wednesday, Thursday
9am - 1pm.
We provide snack, you pack a lunch! Week four includes a class with Chef Angie!
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!