Summer Camp Registration

About this event
June 15-19, 2026
Grades 4-9
June 15-19, 2026
Grades 4-9
June 22-26, 2026
Pre-k thru 3rd Grade
June 22-26, 2026
Pre-k thru 3rd Grade
July 6-10, 2026
Pre-k thru 3rd Grade
July 6-10, 2026
Pre-k thru 3rd Grade
July 13-17, 2026
Grades 4-9
July 13-17, 2026
Grades 4-9
July 20-24, 2026
Pre-k thru 3rd Grade
July 20-24, 2026
Pre-k thru 3rd Grade
July 27-31, 2026
Grades 4-9
July 27-31, 2026
Grades 4-9
August 3-7, 2026
Pre-k thru 3rd Grade
August 3-7, 2026
Pre-k thru 3rd Grade
June 8-10, 2026 Ages 1-4
June 8-10, 2026 Ages 1-4
June 15-19, 2026
Grades 4-9
June 15-19, 2026
Grades 4-9
June 22-26, 2026
Pre-k thru 3rd Grade
June 22-26, 2026
Pre-k thru 3rd Grade
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!