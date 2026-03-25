Hosted by

Laurel Arts Education & Dance Center

About this event

Summer Camp Registration

601 Georgian Pl

Somerset, PA 15501, USA

Member - Cooking Through the Seasons
$175

June 15-19, 2026

Grades 4-9

Nonmember - Cooking Through the Seasons
$190

June 15-19, 2026

Grades 4-9

Member - Recipes Around the World Cooking Camp
$175

June 22-26, 2026

Pre-k thru 3rd Grade

Nonmember -Recipes Around the World Cooking
$190

June 22-26, 2026

Pre-k thru 3rd Grade

Member - Mythical Creatures Camp
$175

July 6-10, 2026

Pre-k thru 3rd Grade

Nonmember - Mythical Creatures Camp
$190

July 6-10, 2026

Pre-k thru 3rd Grade

Member - 12 Districts of Art Camp
$175

July 13-17, 2026

Grades 4-9



Nonmember - 12 Districts of Art Camp
$190

July 13-17, 2026

Grades 4-9

Member - Secret Life of Pets
$175

July 20-24, 2026

Pre-k thru 3rd Grade

Nonmember - Secret Life of Pets
$190

July 20-24, 2026

Pre-k thru 3rd Grade

Member - Famous Artists through Time
$175

July 27-31, 2026

Grades 4-9

Nonmember - Famous Artists through Time
$190

July 27-31, 2026

Grades 4-9

Member - Night at the Museum Camp
$175

August 3-7, 2026

Pre-k thru 3rd Grade


Nonmember - Night at the Museum Camp
$190

August 3-7, 2026

Pre-k thru 3rd Grade

Member - Travel to Disney
$60

June 8-10, 2026 Ages 1-4



Nonmember - Travel to Disney
$75

June 8-10, 2026 Ages 1-4

50% Deposit - Member - Cooking through the Seasons
$87.50

June 15-19, 2026

Grades 4-9

50% Deposit - Nonmember - Cooking through the Seasons
$95

June 15-19, 2026

Grades 4-9

50% Deposit - Member - Recipes Around the World Cooking Camp
$87.50

June 22-26, 2026

Pre-k thru 3rd Grade

50% Deposit - Nonmember -Recipes Around the World Cooking
$95

June 22-26, 2026

Pre-k thru 3rd Grade

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!