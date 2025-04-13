Summer Session 1 (4 DAY) June 2-5, 2025

Summer Session 1 (4 DAY) June 2-5
Session 1 has had some scheduling adjustments due to the KHSAA High School State Tournament:
Mon 9-11am (regular summer session time)
Tues and Wed 5-7pm (adjusted times)
Thurs 9-11am (regular summer session time)
4 day Tues-Fri :
$160
*UKAD facility fee is included in clinic rate
Summer Session 1 (4 DAY) June 2-5
Session 1 has had some scheduling adjustments due to the KHSAA High School State Tournament:
Mon 9-11am (regular summer session time)
Tues and Wed 5-7pm (adjusted times)
Thurs 9-11am (regular summer session time)
4 day Tues-Fri :
$160
*UKAD facility fee is included in clinic rate
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!