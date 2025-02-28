Summer DanceFest 2025 June 16-28th

2 weeks all classes and performances
includes a Summer DanceFest 2025 T-shirt
BSU Campus Parking Pass
$20
There will not be any discounted garage parking this year, but we are able purchase you a $20 parking permit that is good for the Morrison Center parking lot and adjacent garage.
Option B
$445
31-50 classes (Does not include a Summer DanceFest 2025 T-Shirt. $25 T-Shirt add-on option below)
Option C
$370
21-30 classes (Does not include a Summer DanceFest 2025 T-Shirt. $25 T-Shirt add-on option below)
Option D
$260
16-20 classes (Does not include a Summer DanceFest 2025 T-Shirt. $25 T-Shirt add-on option below)
Option E
$220
11-15 classes (Does not include a Summer DanceFest 2025 T-Shirt. $25 T-Shirt add-on option below)
Option F
$180
10 classes--available only for Ballet technique or Modern/Jazz technique (Does not include a Summer DanceFest 2025 T-Shirt. $25 T-Shirt add-on option below)
Summer Dance Fest T-shirt
$25
Only select if you would like a T-shirt and selected Option B, C, D, E , or F
T-shirt is included with Option A
Add a donation for Summer DanceFest
$
