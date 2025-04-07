Panamanian Folkloric Group of Hampton Roads

Panamanian Folkloric Group of Hampton Roads

Fall Fritanga - *Preventa | Pre-Sale*

300 E Mellen St

Hampton, VA 23663, USA

Combo - Pollo Guisado | Stewed Chicken
$11

Plato de pollo guisado con arroz con coco, ensalada de papa y plátanos maduros.
Plate of stewed chicken with coconut rice, potato salad, and sweet plantains.

Combo Meal - Bacalao | Stewed Codfish
$11

Plato de bacalao guisado con arroz con coco, ensalada de papa y plátanos maduros.
Plate of stewed codfish with coconut rice, potato salad, and sweet plantains.

Hojaldre/Fried bread
$2

Hojaldre (cocido) / Fried bread (cooked)

Empanada de Carne/ Beef Corn Empanadas
$2

Empanada de Carne (cocida) / Beef Corn Empanadas (cooked)

Empanada de Pollo - Chicken Empanada
$2

Empanada de Pollo (cocida) - Chicken Empanada (cocido)

Carimañola de Carne - Beef Yucca Fritter
$2

Carimañola de Carne (cocida) - Beef Yucca Fritter (cooked)

Tortilla de Maiz Frito - Fried Corn Tortillas
$2

Tortilla de Maíz (cocida) - Fried Corn Tortillas (cooked)

Chicharrón - Pork Cracklings
$3

Chicharrón (cocido) - Pork Crackling (cooked)

Docena de Tortilla de Maiz - Dozen of Corn Tortillas
$12

Docena Congelada de Tortilla de Maiz / Frozen Dozen of Corn Tortillas

Dozena de Carimañolas - Dozen of Beef Yucca Friters
$14

Dozena Congelada de Carimañolas - Frozen Dozen of Beef Yucca Friters

Dozena - Empanadas de carne | Dozen - Beef Empanadas
$14

Dozena Congelada de Empanadas de carne - Frozen Dozen of Beef Empanadas

Dozena - Empanadas de pollo | Dozen - Chicken Empanadas
$14

Dozena Congelada de Empanadas de pollo - Frozen Dozen of Chicken Empanadas

