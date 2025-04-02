Summer Fun Package 2025 Supporting Winchester Rugby
SUMMER FUN DRAWING - FOUR CHANCES TO WIN
$10
Prize #1 - Two (2) pair of Bose Bluetooth Sunglasses {value $500} Winner Drawn on June 13 2025
Prize #2 - Four (4) passes for River and Trail Tubing AND $100 gift card to Franklin's B-B-Q {value $285}
Winner Drawn on June 12 2025
Prize #3 - A round of golf for two at Shenandoah Golf Course AND $50 Gif Card to Skyline Sports Bar {value $170}
Winner Drawn on June 11 2025
Prize #4 - Four (4) passes, with popcorn to Alamo Cinema AND $100 gift card to Bonnie Blue {value $160}
Winner Drawn on June 10 2025
Prize #5 - Four (4) passes to Tumblin' Run Rodeo AND $50 gift card to Hog It Up B-B-Q {value $150}
Winner Drawn on June 9 2025
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!