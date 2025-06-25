eventClosed

2025 Basketball Explosion Tickets

Chester Boys and Girls Club

201 East 7th Street, Chester, PA 19013

Biddy General admission Play Off Games
$3
Adults Ticket
Biddy General admission Play Off Games
$1
Children's Ticket
Adult Summer Season Pass
$12
Adult Summer Season Pass
Children Summer Season Pass
$5
Children Summer Season Pass

common:zeffyTipDisclaimerTicketing