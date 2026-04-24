Down Syndrome Association Of Central Oklahoma

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Down Syndrome Association Of Central Oklahoma

About this event

Summer OT Clinics

521 W Wilshire Blvd

Oklahoma City, OK 73114, USA

Wednesdays 9:00AM - 9:50AM
$600

Attendance dates at 6/3, 6/10, 6/17, 6/24, 7/8, 7/15, 7/22, 7/29

Wednesdays 10:00AM - 10:50AM
$600

Attendance dates at 6/3, 6/10, 6/17, 6/24, 7/8, 7/15, 7/22, 7/29

Wednesdays 11:00AM - 11:50AM
$600

Attendance dates at 6/3, 6/10, 6/17, 6/24, 7/8, 7/15, 7/22, 7/29

Wednesdays 1:00PM - 1:50PM
$600

Wednesdays Attendance dates at 6/3, 6/10, 6/17, 6/24, 7/8, 7/15, 7/22, 7/29

Wednesdays 2:00PM - 2:50PM
$600

Attendance dates at 6/3, 6/10, 6/17, 6/24, 7/8, 7/15, 7/22, 7/29

Wednesdays 3:00PM - 3:50PM
$600

Attendance dates at 6/3, 6/10, 6/17, 6/24, 7/8, 7/15, 7/22, 7/29

Thursdays 9:00AM - 9:50AM
$600

Attendance dates at 6/4, 6/11, 6/18, 6/25, 7/9, 7/16, 7/23, 7/30

Thursdays 10:00AM - 10:50AM
$600

Attendance dates at 6/4, 6/11, 6/18, 6/25, 7/9, 7/16, 7/23, 7/30

Thursdays 11:00AM - 11:50AM
$600

Attendance dates at 6/4, 6/11, 6/18, 6/25, 7/9, 7/16, 7/23, 7/30

Thursdays 1:00PM - 1:50PM
$600

Attendance dates at 6/4, 6/11, 6/18, 6/25, 7/9, 7/16, 7/23, 7/30

Thursdays 2:00PM - 2:50PM
$600

Attendance dates at 6/4, 6/11, 6/18, 6/25, 7/9, 7/16, 7/23, 7/30

Thursdays 3:00PM - 3:50PM
$600

Attendance dates at 6/4, 6/11, 6/18, 6/25, 7/9, 7/16, 7/23, 7/30

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