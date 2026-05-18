Summer Session 2026

Hosted by
Full Days 8:00-5:00 pm (3 Days)
Half Days (Morning 8:00 - 1:00) - 3 Days
Half Days (Afternoon 12:00-5:00) - 3 Days
Full Days 8:00-5:00 - 4 Days (Closed Friday 6/19 - Juneteenth)
1/2 days Morning 8:00-1:00 - 4 Days ( Closed Friday 6/19 - Juneteenth)
1/2 days Afternoon 1:00-5:00 - 4 Days ( Closed Friday 6/19 - Juneteenth)
Full days 8:00-5:00 - 5 Days
1/2 Days Morning 8:00-1:00 - 5 days
1/2 Days Afternoon 1:00-5:00- 5 days
Full days 8:00-5:00 - 2 Days
Half Days morning 8:00 - 1:00 - 2 Days
Half days afternoon 1:00 - 5:00 - 2 Days
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!