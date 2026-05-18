Sundale Foundation for Students and Community Inc.

Hosted by

Sundale Foundation for Students and Community Inc.

Summer Session 2026

13053 Ave 228

Tulare, CA 93274, USA

Week 1: June 10th - 12th (Full Days 8:00 - 5:00)
$162

Full Days 8:00-5:00 pm (3 Days)

Week 1: June 10th - 12th (1/2 days) - Morning 8:00-1:00
$105

Half Days (Morning 8:00 - 1:00) - 3 Days

Week 1: June 10th - 12th (1/2 days) - Afternoon 12:00-5:00
$105

Half Days (Afternoon 12:00-5:00) - 3 Days

Week 2: June 15th - 18th (Full Days 8:00-5:00)
$216

Full Days 8:00-5:00 - 4 Days (Closed Friday 6/19 - Juneteenth)

Week 2: June 15th - 18th (1/2 days) - Morning 8:00 - 1:00
$140

1/2 days Morning 8:00-1:00 - 4 Days ( Closed Friday 6/19 - Juneteenth)

Week 2: June 15th - 18th (1/2 days) - Afternoon 1:00-5:00
$140

1/2 days Afternoon 1:00-5:00 - 4 Days ( Closed Friday 6/19 - Juneteenth)

Week 3: June 22nd - 26th (Full Days)
$225

Full days 8:00-5:00 - 5 Days

Week 3: June 22nd - 26th (1/2 days - Morning 8:00-1:00)
$165

1/2 Days Morning 8:00-1:00 - 5 days

Week 3: June 22nd - 26th (1/2 days - Afternoon 1:00-5:00 )
$165

1/2 Days Afternoon 1:00-5:00- 5 days

Week : June 29th - June 30th ( Full Days 8:00-5:00 )
$120

Full days 8:00-5:00 - 2 Days

Week : June 29th -June 30th ( 1/2 days Morning 8:00 - 1:00 )
$120

Half Days morning 8:00 - 1:00 - 2 Days

Week : June 29th-June 30th ( 1/2 days Afternoon 1:00 - 5:00)
$120

Half days afternoon 1:00 - 5:00 - 2 Days

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!