Italian Cultural Society

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SUMMER SESSION 1 2026 ITALIAN LANGUAGE CLASSES

ITALIANO UNO WITH GRAZIA (THURS@1PM)
$285

THURSDAYS FROM JUNE 18-AUGUST 20 @ 1PM-3PM (IN PERSON)

ITALIANO 1 CONVERSATION AND REVIEW WITH GIANNA (THURS@630PM)
$235

THURSDAYS FROM JUNE 18-JULY 23 @ 630PM-830PM (REMOTE)

ITALIANO 2 CONVERSATION AND REVIEW WITH NANCY (THURS@630PM)
$235

THURSDAYS FROM JUNE 18-JULY 23 @ 630PM-830PM (REMOTE)

ITALIANO 3 CONVERSATION AND REVIEW WITH GRAZIA (THURS@4PM)
$235

THURSDAYS FROM JUNE 18-JULY 23 @ 4PM-6PM (IN PERSON)

ITALIANO 6 CONVERSATION AND REVIEW WITH GRAZIA (MON@630PM)
$235

MONDAYS FROM JUNE 15-JULY 20 @ 630PM-830PM (REMOTE)

ITALIANO 7 CONVERSATION AND REVIEW WITH NANCY (WED@630PM)
$235

WEDNESDAYS FROM JUNE 17-JULY 22 @ 630PM-830PM (REMOTE)

ITALIANO 8 CONVERSATION AND REVIEW WITH GRAZIA (THURS@10AM)
$235

THURSDAYS FROM JUNE 18-JULY 23 @ 10AM-12PM (IN PERSON)

ITALIANO 9 CONVERSATION AND REVIEW WITH GRAZIA (TUES@10AM)
$235

TUESDAYS FROM JUNE 16-JULY 21 @ 10AM-12PM (REMOTE)

ITALIANO 10 CONVERSATION AND REVIEW WITH GRAZIA (TUES@630PM)
$235

TUESDAYS FROM JUNE 16-JULY 21 @ 630PM-830PM (REMOTE)

ITALIANO 17 CONVERSATION AND REVIEW WITH NANCY (MON@630PM)
$235

MONDAYS FROM JUNE 15-JULY 20 @ 630PM-830PM (REMOTE)

ADVANCED CONVERSATION AND REVIEW WITH NANCY (TUE@630PM)
$235

TUESDAYS FROM JUNE 16-JULY 21 @ 630PM-830PM (REMOTE)

CORSO AVANZATO WITH GRAZIA (WED@10AM)
$235

WEDNESDAYS FROM JUNE 17-JULY 22 @ 10AM-12PM (REMOTE)

CORSO AVANZATO III WITH GRAZIA (WED@630PM)
$235

WEDNESDAYS FROM JUNE 17-JULY 22 @ 630PM-830PM (REMOTE)

CLASS GIFT CERTIFICATE
$235

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50$ Gift Certificate
$50

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75$ Gift Certificate
$75

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175$ Gift Certificate
$175

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150$ Gift Certificate towards any Italian Class
$150

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Free

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