Kraken FAFY Swim Team

Hosted by

Kraken FAFY Swim Team

About this event

Summer Team T-Shirt Sale

Youth- Small
$12
Youth- Medium
$12
Youth- Large
$12
Youth- XL
$12
Adult- Small
$15
Adult- Medium
$15
Adult- Large
$15
Adult- XL
$15
Adult- 2XL
$17
Adult- 3XL
$17
2025 Kraken Shirt- Youth Small
Pay what you can

Need an extra swim shirt and/or don't mind last year's design? Help us clear out last year's extra inventory with discounted pricing.

2025 Kraken Shirt- Youth Medium
Pay what you can

Need an extra swim shirt and/or don't mind last year's design? Help us clear out last year's extra inventory with discounted pricing.

2025 Kraken Shirt- Youth Large
Pay what you can

Need an extra swim shirt and/or don't mind last year's design? Help us clear out last year's extra inventory with discounted pricing.

2025 Kraken Shirt- Adult Medium
Pay what you can

Need an extra swim shirt and/or don't mind last year's design? Help us clear out last year's extra inventory with discounted pricing.

2025 Kraken Shirt- Adult Large
Pay what you can

Need an extra swim shirt and/or don't mind last year's design? Help us clear out last year's extra inventory with discounted pricing.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!