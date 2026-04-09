Summer Team T-Shirt Sale

About this event
Need an extra swim shirt and/or don't mind last year's design? Help us clear out last year's extra inventory with discounted pricing.
Need an extra swim shirt and/or don't mind last year's design? Help us clear out last year's extra inventory with discounted pricing.
Need an extra swim shirt and/or don't mind last year's design? Help us clear out last year's extra inventory with discounted pricing.
Need an extra swim shirt and/or don't mind last year's design? Help us clear out last year's extra inventory with discounted pricing.
Need an extra swim shirt and/or don't mind last year's design? Help us clear out last year's extra inventory with discounted pricing.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!