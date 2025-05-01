Summer Trivia Night

227 N Good Haven

Columbia, IL 62236, USA

General Admission
$25
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.
Table of 6
$120
groupTicketCaption
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities and a table reservation.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing