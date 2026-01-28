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About this event

Summit Lower School Book Fair

183-02 Union Tpke

Flushing, NY 11366, USA

Student Account Level 1
$10
Student Account Level 2
$20
Student Account Level 3 (Recommended)
$35
Student Account Level 4
$50
Extra Support for Classroom & Resource Libraries
$10

Please include your support based on increments of $10. Select as many increments as you like to add up to your desired amount. Thank you!

Single Raffle Ticket: $100 Amazon Gift Card... $5 for 1
$5

You need to be in it to win it! This is for single-ticket raffle purchases. Buy as many as you'd like by entering the number of raffle tickets you would like to buy. For the best value, see our Raffle Ticket Package below. Thank you!

Raffle Package: $100 Amazon Gift Card... $20 for 5
$20

You need to be in it to win it! Why not get an extra raffle ticket for free when you buy this special best value package? Enter the number of PACKAGES you want to buy (not the number of raffle tickets, each package includes 5 raffle tickets). Thank you!

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