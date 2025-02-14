eventClosed

Summit Pointe Elementary PTA's Silent Auction

2600 SW Ward Rd, Lee's Summit, MO 64082, USA

Summer Fun Gift Basket (Kindergarten)
Summer Fun Gift Basket (Kindergarten)
$10

All things fun in the sun: Pool floats, pool toys, water balloons, sunglasses, Lily Pulitzer & Simple Modern drink tumblers, beach towels, sunscreen, mesh beach bag, Bogg bag, bubble machine, water guns, Candyland water game, bubbles, sidewalk chalk, butterfly catchers etc
Ice Cream Gift Basket #2 (1st grade)
Ice Cream Gift Basket #2 (1st grade)
$8

My Pint Ice Cream maker, sprinkles, homemade ice cream mix, towels, cute bowls and spoons, ice cream scoop, etc ($75.00 value)
Ice Cream Gift Basket (1st Grade)
Ice Cream Gift Basket (1st Grade)
$20

Mix-It ice cream maker, homemade ice cream recipe book, toppings, cones, ice cream scoop, fun little bowls and spoons, and towel ($290 value!)
Camping Gift Basket #1 (2nd Grade)
Camping Gift Basket #1 (2nd Grade)
$30

Wagon, cooler, grill, card games, Yardzee game, umbrella, tumblers, LED lanterns, sunscreen, smores kit, skewers, and candles ($360 value!)
Camping Gift Basket #2 (2nd grade)
Camping Gift Basket #2 (2nd grade)
$10

Two sleeping bags, 5-person tent, and storage tote ($135 value)
Book Lovers Gift Basket (3rd Grade)
Book Lovers Gift Basket (3rd Grade)
$10

Calling all book lovers! Lots of popular authors represented in this basket along with a book tracking journal, notebooks and pens, $25 Barnes & Noble gift card, $25 KD Books gift card, Amazon gift card, ear buds, mug, teas, cozy quilt made by a member of our Panther community, book light, bookmarks, etc
Kansas City Chiefs Gift Basket (4th Grade)
Kansas City Chiefs Gift Basket (4th Grade)
$10

KC Chiefs gift basket: Pre-season tickets, super soft Chiefs blanket, Chiefs bar towels/tea towels, puzzle, coaseters, key chain, umbrella, hat and gloves, pennant, koozie, yard flag, tailgate chair, etc
Kansas City Current & Royals Gift Basket (4th grade)
Kansas City Current & Royals Gift Basket (4th grade)
$10

Igloo cooler, Current scarves and stickers, Royals pennant, hat, bobbleheads (Lorenzo Cain & Jarrod Dyson), koozie, bottle opener, and beach towel, book: "When the Monarchs Reigned"
Movie Night Gift Basket #1 (5th Grade)
Movie Night Gift Basket #1 (5th Grade)
$10

A cozy Chiefs quilt handmade by a member of our Panther community and a $50 B&B Theaters gift card!
Movie Night Gift Basket #2 (5th grade)
Movie Night Gift Basket #2 (5th grade)
$10

Laundry basket full of popcorn basics: oils, kernels, seasonings, candy, and a popcorn machine! Also includes a cozy popcorn blanket and cozy socks for the ultimate movie night!
Movie Night Gift Basket #3 (5th grade)
Movie Night Gift Basket #3 (5th grade)
$5

Movie night popcorn seasonings, various candies, AMC gift card, cozy socks, and movie night scratch off tickets!
Movie Night Gift Basket #4 (5th grade)
Movie Night Gift Basket #4 (5th grade)
$5

Reusable popcorn bucket, microwave popcorn, popcorn seasonings, AMC gift card, cozy socks, and various candies
Movie Night Gift Basket #5 (5th grade)
Movie Night Gift Basket #5 (5th grade)
$5

Reusable popcorn bucket, microwave popcorn, popcorn seasonings, AMC gift card, cozy socks, and various candies
Popcorn Party by Mrs. Hall
Popcorn Party by Mrs. Hall
$5

A popcorn party for. your child's whole class courtesy of Mrs. Hall!
Nacho Party by Mrs. Hall
Nacho Party by Mrs. Hall
$5

A nacho party for. your child's whole class courtesy of Mrs. Hall!
Broadway Tickets at Starlight
Broadway Tickets at Starlight
$12

2 Ticket Vouchers for Level 4 Plaza seats to a TUES, WED, THURS or SUN performace for 2025 Broadway Shows - Value $120
I9 Sports Bundle
I9 Sports Bundle
$10

Two free sports registrations + swag bag
School of Rock Lessons, Drumsticks, & Swag Bag
School of Rock Lessons, Drumsticks, & Swag Bag
$25

Four 30 minute lessons, drum sticks, & swag bag ($250 value)
Wally's Gift Card
Wally's Gift Card
$5

$50 gift card
Raintree Medical & Chiropractic Massage
Raintree Medical & Chiropractic Massage
$5

30 minute massage
Gamestop Gift Card
Gamestop Gift Card
$3

$25 gift card
Simply Threads Gift Card
Simply Threads Gift Card
$2

$20 gift card
Chicken n Pickle
Chicken n Pickle
$10

60 min court time including paddle & ball rentals & 2 appetizers ($100 value)
Burn Bootcamp Membership
Burn Bootcamp Membership
$5

1 month Membership
Burn Bootcamp Membership
$5

1 month Membership
Burn Bootcamp Membership
$5

1 month Membership
El Potro Gift Card
El Potro Gift Card
$3

$25 gift card
Orange Theory Membership
Orange Theory Membership
$15

One month Elite Membership (8 visits) plus some swag!
WoodPile Boutique Chiefs Bundle
WoodPile Boutique Chiefs Bundle
$5

$98 total value (same as pictured except purse will be red instead of white) Necklace $22 18k gold plated arrowhead charm on an 18k gold plated chain 16" dainty chain with a 2” extender Bracelet $24 8mm glass beads with gold plated accent beads and a gold arrowhead charm Measures approximately 7" in length Purse $30 (will be red instead of white) Bag measures 7”x 5.5”x2” Stadium approved. Gold zipper with an adjustable strap Earrings $22 They are hypoallergenic, PVD plated, stainless steel based
Royal Nutrition Gift Card
Royal Nutrition Gift Card
$5

$50 Royal Nutrition gift card
Buff City Soap
Buff City Soap
$5

Body butter, mini laundry soap, bar soap, bath bomb, soap sleeve, foaming hand soap ($50 value)
Vision Source Sunglassess
Vision Source Sunglassess
$40

His & Hers sunglasses ($400 value)
11x14 Patrick Mahomes drawing by Cole Soucie Art
11x14 Patrick Mahomes drawing by Cole Soucie Art
$5

An original Cole Soucie art print ($50 value)
11x14 Mahomes National Anthem drawing by Cole Soucie Art
11x14 Mahomes National Anthem drawing by Cole Soucie Art
$5

An original Cole Soucie art print ($50 value)
11x14 Chiefs drawing by Cole Soucie Art
11x14 Chiefs drawing by Cole Soucie Art
$5

An original Cole Soucie art print ($50 value)
Joe's KC BBQ Gift Basket
Joe's KC BBQ Gift Basket
$15

$50 Joe's gift card, two adult shirts (one L, one XL), one 4T shirt, two hats, one bottle of Joe's Original BBQ Sauce, one bottle of Night of the Living Sauce, and one bottle of french fry seasoning ($150 value)
Massage Luxe gift card
Massage Luxe gift card
$6

Good for one free massage or facial
Whistle Stop Coffee Shop Gift Basket
Whistle Stop Coffee Shop Gift Basket
$3

$10 gift card and two 8 oz sample bags of coffee ($26 value)
The Drip Bar Lifestyle Therapy Drip
The Drip Bar Lifestyle Therapy Drip
$20

(1) LifeStyle Therapy Drip ($199 value)
Kendra Scott Earrings
$7

Kendra Scott earrings - matches the necklace that is also in the auction! ($68 value)
Kendra Scott necklace
$6

Necklace - matches earrings that are also in the auction! ($58 value)
Main Event - Ultimate Experience for 5!
Main Event - Ultimate Experience for 5!
$30

1 hour of bowling, 1 hour of arcade game play, and 1 hour of laser tag for (5) people ($300 value) - would be great for a family night or small birthday party!
Skyzone
Skyzone
$5

Family Four Pack: (4) 90-minute jump passes ($50 value)
One 60 minute youth session with Systems Nutrition Results
One 60 minute youth session with Systems Nutrition Results
$10

This certificate is good for one 60-minute session covering General Sports Nutrition for Kids (for one child).
Culver's Dinner for 6!
Culver's Dinner for 6!
$8

Good for (6) value basket meals ($72-$84 value depending on which meals are chosen)
Culver's Dinner for 6!
Culver's Dinner for 6!
$8

Good for (6) value basket meals ($72-$84 value depending on which meals are chosen)
Culver's Dinner for 6!
Culver's Dinner for 6!
$8

Good for (6) value basket meals ($72-$84 value depending on which meals are chosen)
Culver's Dinner for 6!
Culver's Dinner for 6!
$8

Good for (6) value basket meals ($72-$84 value depending on which meals are chosen)
Culver's Dinner for 6!
Culver's Dinner for 6!
$8

Good for (6) value basket meals ($72-$84 value depending on which meals are chosen)
Culver's Dinner for 6!
Culver's Dinner for 6!
$8

Good for (6) value basket meals ($72-$84 value depending on which meals are chosen)
Culver's Dinner for 6!
Culver's Dinner for 6!
$8

Good for (6) value basket meals ($72-$84 value depending on which meals are chosen)
Culver's Dinner for 6!
Culver's Dinner for 6!
$8

Good for (6) value basket meals ($72-$84 value depending on which meals are chosen)
Shear Madness Gift Card
Shear Madness Gift Card
$5

$50 gift card - good for haircuts, gift shop, etc
Shear Madness Gift Card
Shear Madness Gift Card
$5

$50 gift card - can be used for haircuts, gift shop, etc

