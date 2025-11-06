Global Community Services Inc

Summit Reto Futuro

ONLINE

Digital Pass
$69.99

Tendrás acceso a todas las plenarias en vivo por 15 días.

Para quienes dan el primer paso hacia su evolución

✔ Acceso a la conferencia online en vivo
✔ Contenido central del evento
✔ Inspiración y herramientas clave para activar tu mentalidad de futuro

👉 Ideal para personas que quieren claridad, motivación y nuevas perspectivas.

Advance Pass
$109.99

Adicionalmente al digital, + al material de apoyo y videos de las ponencias hasta 30 días, lo cual te permitirá materializar, acciones.

Para quienes deciden pasar a la acción

✔ Todo lo incluido en Digital
✔ Acceso a material complementario digital
✔ Sesión grabada para volver a verla

👉 Ideal para quienes quieren aplicar lo aprendido y construir cambios reales.

Master Pass
$139.99

Tendrá todo lo del advance + una Sesión de 30 minutos Gratuita con uno de los ponentes que escoja y Libro gratuito Plataforma para Empresarios.

Para quienes buscan impacto y crecimiento acelerado

✔ Todo lo incluido en Advance Pass
✔ Acceso a sesión exclusiva de profundización
✔ Prioridad en preguntas durante la conferencia canal privado
✔ Certificado digital de participación

👉 Ideal para líderes, emprendedores y profesionales que quieren destacar.

Infinity Pass (VIP)
$179.99

Todo lo del Master + Una sesión de Coaching al 50% con el Ponente que escoja.

Para quienes quieren ir un paso adelante que los demás

✔ Todo lo incluido en Master
✔ Sesión privada VIP (Q&A o mastermind online)
✔ Networking exclusivo con otros Visionarios
✔ Contenido premium post-evento

👉 Ideal para quienes buscan transformación profunda, conexiones y exclusividad.


