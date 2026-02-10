Hosted by

Suncrest Community Girl Scout Service Unit

About this event

Suncrest Service Unit Back to the Basics Mother Daughter Weekend

Utah County

UT 84604, USA

Per Couple
$60

Cost includes overnight stay, all meals on Sat.& Sun morning, program/craft supplies, and T-Shirt

Additional Girl
$25
Adult Only
$30

Paying for girl portion with cookie credits

High Ropes Course
$10

2 hour session, 3 session max
Min of 10 people per session, Max of 20 people per session 
4th grade+

Rock Climbing
$8

1 hour session, 5 session max
Min of 10 people per session, Max of 20 people per session 
2nd grade+

Bouldering
$5

1 hour session, 5 session max
Min of 10 people per session, Max of 20 people per session 
No age restriction

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!