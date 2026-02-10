Suncrest Service Unit Back to the Basics Mother Daughter Weekend

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About this event
Cost includes overnight stay, all meals on Sat.& Sun morning, program/craft supplies, and T-Shirt
Paying for girl portion with cookie credits
2 hour session, 3 session max
Min of 10 people per session, Max of 20 people per session
4th grade+
1 hour session, 5 session max
Min of 10 people per session, Max of 20 people per session
2nd grade+
1 hour session, 5 session max
Min of 10 people per session, Max of 20 people per session
No age restriction
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