Sunflower Hill

Offered by

Sunflower Hill

About this shop

Sunflower Hill April 2026 Program Registration

April Fools Day Easter Egg Hunt with Adama
Free

April 1, 2026, 5:30-6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Easter Egg Decorating with Michelle
Free

April 2, 2026, 3:00 - 5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Presentation by Pleasanton Garbage Services with Michelle
Free

April 6, 2026, 3:00-4:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Learning with Olivia: Real Life Spending and Needs vs Wants
Free

April 7, 2026, 3:30 - 4:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Cool Hot Air Balloons with Adama
Free

April 8, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Bird Feeder Craft with Michelle
Free

April 9, 2026, 4:00 - 5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton, CA 94566

0
Team Building: Marshmallow Building with Michelle
Free

April 10, 2026, 3:00 - 4:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton, CA 94566

0
Cooking Class with Julia
$10

April 14, 2026, 4:00 - 5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Art with Adama: Van Gogh Sunflowers Group Art Project
Free

April 15, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Fun with VIP: Making Fruit and Yogurt Parfaits
Free

April 16, 2026 4:00 - 5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton, CA 94566

0
Irby Ranch Farmer's Market
Free

April 17, 2026, 3:30 - 4:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Makerspace: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Board Games and Cards with Michelle
Free

April 20, 2026, 4:00 - 5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Walking Club + Earth Day - Community Trash Pick Up
Free

April 21, 2026, 3:30 - 4:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Earth Day - Let's Get Planting with Michelle
Free

April 22, 2026, 3:00 - 4:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Earth Day Finger Painting Paper Plate Globes with Adama
Free

April 22, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Pet Therapy and Coloring Hour
Free

April 27, 2026, 4:00 -5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Sun Squad: Autism Awareness Month to Irby Community
Free

April 28, 2026, 3:30 - 4:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 9456

0
April Showers Art Activity with Adama
Free

April 29, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Disaster Prepardeness with Michelle
Free

April 30, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Add a donation for Sunflower Hill

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!