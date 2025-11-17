Sunflower Hill

Sunflower Hill

Sunflower Hill December 2025 Program Registration

Decorate the Community Room for the Holidays
Free

December 1, 2025, 3:00-5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Persian Rhythm and Bells with HCEB led by Naz
Free

December 2, 2025 4 - 5 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Museum on Main Street Art Workshop
Free

December 3, 2025, 2:30 - 3:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Santa's Elves Hats with Adama
Free

December 3, 2025, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Christmas Bingo with Tina: Win Prizes!
Free

December 4, 2025 4:00-5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Watch the Hometown Holiday Parade
Free

December 6, 2025 4:30-6:30 PM

Meet at Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton, CA 94566

Sun Squad: Crayon sorting with Crayon Initiative
Free

December 8, 2025, 4:00-5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Hot Cocoa Bar and Walk to Candy Cane Lane
Free

December 9, 2025 5:30 - 7:00 PM

Meet at Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton, CA 94566

Christmaskwanzukkah Cards with Adama
Free

December 10, 2025 5:30-6:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Fun with VIP Staff: Holiday Frame Decorating
Free

December 11, 2025, 4 - 4:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Ready, Set Roll! Memory Game and More with Tina
Free

December 12, 2025, 11:00 AM -12:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

All About Hanukkah: Play Dreidel, Latke Tasting, and more...
Free

December 15, 2025 4:00-5:00PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Holiday Crafts with Tina
Free

December 16, 2025 3:00-4:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Potluck, White Elephant Gift Exchange, Cookie Decorating
Free

December 16, 2025 5:00-6:30

PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Pipe Cleaner Christmas Trees with Adama
Free

December 17, 2025, 5:30-6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

SAHA and HCEB Holiday Party: Residents Only
Free

December 18, 2025, 3:30-5:00PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Pet Therapy and Coloring Hour
Free

December 22, 2025, 4:00-5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Christmas Movie and Candied Popcorn with Adama
Free

December 23, 2025, 5:30 - 7:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

New Years Countdown Bingo with Adama
Free

December 29, 2025, 5:30 - 6:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Fun with VIP Staff: NYE Potluck and Holiday Dance
Free

December 31, 2025, 5:30 - 7:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

