Sunflower Hill

Offered by

Sunflower Hill

About this shop

Sunflower Hill June 2026 Non-Residents Registration

Bring Your Own Dinner and Movie Night with Adama
Free

June 2, 2026, 5:30 - 7:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
June Bugs with Adama
$5

June 3, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Baseball Clinic with the Dublin Leprechauns
Free

June 8, 2026, 4:00 - 5:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton, CA 94566

0
Karaoke with Adama
Free

June 9, 2026, 5:30 - 6:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Flag Day Craft with Adama
$5

June 10, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Irby Ranch Farmer's Market
Free

June 12, 2026, 3:30 - 4:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Makerspace: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Sun Squad: Sorting Crayons for the Crayon Initiative
Free

June 16, 2026, 4:00 - 5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Fun with VIP: Dessert Festival
Free

June 18, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Father's Day Craft with Adama
$5

June 18, 2026, 5:30 - 6:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Pet Therapy and Coloring Hour
Free

June 22, 2026, 4:00 -5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Learning w/Sunflower Hill: Dine Out/Restaurant Etiquette
Free

June 23, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Cooking with Annie and Adama: No Bake Cookies
$10

June 30, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
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