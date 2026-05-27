Sunflower Hill June 2026 Non-Residents Registration

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About this shop
June 2, 2026, 5:30 - 7:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566
June 3, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566
June 8, 2026, 4:00 - 5:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton, CA 94566
June 9, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566
June 10, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566
June 12, 2026, 3:30 - 4:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Makerspace: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566
June 16, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566
June 18, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566
June 18, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566
June 22, 2026, 4:00 -5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566
June 23, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566
June 30, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566
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