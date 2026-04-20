Sunflower Hill

Offered by

Sunflower Hill

About this shop

Sunflower Hill May 2026 Program Registration

Water Bottle Maracas with Michelle
Free

May 1, 2026, 3:00 - 4:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Uno Tournament Hour with Michelle
Free

May 4, 2026, 4:00-5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Learning with Olivia: Communication and Active Listening
Free

May 5, 2026, 3:30 - 4:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Mother's Day Paper Bouquets with Adama
Free

May 6, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Games for All with Michelle
Free

May 7, 2026, 4:00 - 5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton, CA 94566

0
Planting and Outdoor Games with Michelle
Free

May 11, 2026, 3:00 - 5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton, CA 94566

0
Walking Club: Make Your Own Trail Mix/Walk to Shadow Cliffs
Free

May 12, 2026, 4:00 - 5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Alameda County Fair Submission Activity with Adama
Free

May 13, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Book Swap Meet with Michelle
Free

May 14, 2026 4:00 - 5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton, CA 94566

0
Irby Ranch Farmer's Market
Free

May 15, 2026, 3:30 - 4:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Makerspace: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Bingo with Michelle
Free

May 18, 2026, 4:00 - 5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Pet Therapy & Coloring Hour
Free

May 18, 2026, 5:00 - 6:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Cardboard Flower Bouquets
Free

May 19, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Veinte De Mayo with Adama
Free

May 20, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Fun with VIP: Cartoon Trivia
Free

May 21, 2026, 4:00 -5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Roll for Inclusion Board Game Night
Free

May 22, 2026, 5:30 - 7:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 9456

0
Cooking Class with Annie and Olivia: Build your own wraps
$10

May 26, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Memorial Day Flags with Adama
Free

May 27, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Bocce Ball Tournament with Michelle
Free

May 28, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Bocce Ball Court: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

0
Angel
$10
0
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