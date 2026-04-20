Sunflower Hill

Sunflower Hill May 2026 Program Registration: Non Resident

Learning with Olivia: Communication and Active Listening
Free

May 5, 2026, 3:30 - 4:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Mother's Day Paper Bouquets with Adama
$5

May 6, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Walking Club: Make Your Own Trail Mix/Walk to Shadow Cliffs
Free

May 12, 2026, 4:00 - 5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Alameda County Fair Submission Activity with Adama
$5

May 13, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Irby Ranch Farmer's Market
Free

May 15, 2026, 3:30 - 4:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Makerspace: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Pet Therapy & Coloring Hour
Free

May 18, 2026, 5:00 - 6:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Cardboard Flower Bouquets
Free

May 19, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Veinte De Mayo with Adama
$5

May 20, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Fun with VIP: Cartoon Trivia
Free

May 21, 2026, 4:00 -5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Roll for Inclusion Board Game Night
Free

May 22, 2026, 5:30 - 7:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 9456

Cooking Class with Annie and Olivia: Wraps
$10

May 26, 2026, 4:00 - 5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Memorial Day Flags with Adama
$5

May 27, 2026, 5:30 - 6:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

