Sunflower Hill

Offered by

Sunflower Hill

About this shop

Sunflower Hill November Calendar: Non-Residents

Pilates and Picnic with Crystal
$5

November 3, 2025, 11:30 AM - 1:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Courtyard: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Pallen Martial Arts Workshop
$15

November 3, 2025 4 - 5 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Cooking Class: Pinwheel Appetizers
$10

November 4, 2025 4:00-5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Corny Cornucopias with Adama
$5

November 5, 2025 5:30-6:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Ready, Set, Roll Board Games with Tina
Free

November 7, 2025 11 AM-12 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Morning Sun Squad: Bagel Bar + Crayon Sorting
Free

November 8, 2025, 9:00-10:00 AM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Learning with Olivia: Culinary Tips and Tricks
$5

November 10, 2025, 4:00-5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Make your own Pilgrim Hats with Adama
$5

November 12, 2025 5:30-6:30 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Sing 2! Movie and Bring your own snacks with Tina
Free

November 13, 2025 3:00-5:00 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Farmers Market Friday
Free

November 14, 2025, 3:30-4:30 PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Makers Space: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Ride BART! Join to get discounts and more
Free

November 17, 2025, 4:00-5:00PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Cooking Class: Holiday Sides
$10

November 18, 2025, 4:00-5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Thanksgiving Paper Feast with Adama
$5

November 19, 2025 5:30-6:30

PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Fun with VIP Staff: Dance a Thon
Free

November 20, 2025, 4:00-4:30PM
Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Roll for Inclusion Board Game Night & Bring Your Own Dinner
Free

November 21, 2025, 5:15 - 7:15 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Pet Therapy and Coloring Hour
Free

November 24, 2025 4:00-5:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Craft Hour with Tina
Free

November 25, 2025 3:00-4:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Netflix Movie Night with Adama
Free

November 26, 2025 5:30-7:00 PM

Sunflower Hill at Irby Ranch Community Room: 3701 Nevada Street Pleasanton CA 94566

Add a donation for Sunflower Hill

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!