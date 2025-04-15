Sunset Soirée at the beautiful Sunset Hill Country Club

4155 Erbes Rd

Thousand Oaks, CA 91360, USA

General Admission
$100
🍽️ A delicious meal 🥂Two complimentary drinks 🎶 Entertainment + impactful stories
VIP Admission
$200
🍽️ A delicious meal 🥂 4 complimentary drinks 🎶 Entertainment + impactful stories 💌 Recognition in the website 🎟️ Automatic entry into silent auction with extra tickets
Table for 10
$800
This is a group ticket, it includes 10 tickets
Includes: 🍽️ A delicious meal 🥂Two complimentary drinks 🎶 Entertainment + impactful stories Plus: 🪑 Reserved table for 10 guest 💸 Discounted group rate (save $200!) 👥 Perfect for families, businesses, or groups of friends
Add a donation for Footprints of Uganda

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!