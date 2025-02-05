Sunshine On a Ranney Fairway 2025

Two (2) Foursome Teams (8 golfers total)
Interview for Marketing Video
Logo on all social media & signage at Tournament
One (1) pair of Oakley Sunglasses per player (8 total)
One (1) pair of Footjoy Golf Shoes per player (8 total) from the Pro Shop
Lunch & Beverages
Titanium Sponsor
$15,000
Two (2) Foursome Teams (8 golfers total)
Interview for Marketing Video
Logo on all social media & signage at Tournament
One (1) pair of Oakley Sunglasses per player OR One (1) pair of Footjoy Golf Shoes per player (8 total) from the Pro Shop
Lunch & Beverages
Diamond Sponsors
$10,000
One (1) Foursome Team (4 golfers total)
Interview for Marketing Video
Logo on all social media & signage at Tournament
Lunch & Beverages
Platinum Sponsor
$6,000
One (1) Foursome Team (4 golfers total)
Interview for Marketing Video
Signage at Tournament
Multiple Social Media Posts Tagging Your Company
Lunch & Beverages
Gold Sponsor
$3,000
One (1) Foursome Team (4 golfers total)
Signage at Tournament
Multiple Social Media Posts Tagging Your Company
Lunch & Beverages
Foursome
$1,200
Four (4) Golfers
Lunch & Beverages
Lunch Sponsor
$2,500
Logo on Lunches
Multiple Social Media Posts Tagging Your Company
Beverage Cart Sponsor
$1,800
Signage on Cart
Multiple Social Media Posts Tagging Your Company
Bloody Mary Bar Sponsor
$1,800
Signage on Bar
Multiple Social Media Posts Tagging Your Company
Banquet Bar Sponsor
$1,800
Signage on Bar
Multiple Social Media Posts Tagging Your Company
Raffle Sponsor
$1,500
Signage on Winner's Board
Multiple Social Media Posts Tagging Your Company
Banquet Sponsor
$1,000
Signage at Food Table
Multiple Social Media Posts Tagging Your Company
Closest to the Pin
$800
Signage on the Contest Hole
Multiple Social Media Posts Tagging Your Company
Putting Contest Sponsor
$800
Signage on the Putting Green
Multiple Social Media Posts Tagging Your Company
Hole Sponsor
$750
Signage on the Sponsored Hole
Multiple Social Media Posts Tagging Your Company
