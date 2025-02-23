Sunshine on the Runway - 2025

WHAT TO EXPECT:
- HEAVY HORS D'OEUVRES
- 6 BASKET RAFFLES
- ADULT BEVERAGES FOR PURCHASE
- ONE FANTASTIC NIGHT FULL OF SMILES & FUN!
OUR MODELS WILL BE FEATURING CLOTHING FROM:
BURTY'S BOUTIQUE, BRANDED STARR, COTIQUE BOUTIQUE, WATSON'S MERCANTILE, BB & BERNIE, AND WALMART.
