Sunshine Skate Foundation

Hosted by

Sunshine Skate Foundation

About this event

Sunshine Skate Winter Charity Fundraiser

1130 Prairie Ave

Inglewood, CA 90301, USA

Kid Admission
$7.50

10:00am Skate Session

Kid Admission
$7.50

11:15am Skate Session

Kid Admission
$7.50

12:30pm Skate Session

Kid Admission
$7.50

1:45pm Skate Session

Kid Admission
$7.50

3:00pm Skate Session

Kid Admission
$7.50

4:15pm Skate Session

Kid Admission
$7.50

5:30pm Skate Session

Kid Admission
$7.50

6:45pm Skate Session

Adult Admission
$9.50

10:00am Skate Session

Adult Admission
$9.50

11:15am Skate Session

Adult Admission
$9.50

12:30pm Skate Session

Adult Admission
$9.50

1:45pm Skate Session

Adult Admission
$9.50

3:00pm Skate Session

Adult Admission
$9.50

4:15pm Skate Session

Adult Admission
$9.50

5:30pm Skate Session

Adult Admission
$9.50

6:45pm Skate Session

Adult Admission Night Session
$20

8:00pm Skate Session

Adult Admission Night Session + Rental Skates
$23

8:00pm Skate Session

Add a donation for Sunshine Skate Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!